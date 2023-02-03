SBS晚新闻（2023年2月3日）Play06:28SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.81MB) 澳洲政府将商讨全面改革国民医保系统；“科技搁浅”对澳洲打工者意味着什么；澳洲举办濒危物种造型甜品大赛；农历新年歌剧院披红 悉尼发出同庆“清晰”信号。（清点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE不可能完成的任务？40年来澳洲成功寻获的人和物盘点新冠疫苗可致严重过敏？专家拆解接种第五针你所需要知道的事医疗成本涨等候时间长 澳洲政府将商讨全面改革Medicare悉尼发出同庆“清晰信号”：农历新年歌剧院披红 多元文化社区分享感受澳洲举办濒危物种造型甜品大赛：哪些受关注？哪些被遗忘？“一个时代的结束”： “科技搁浅”对澳洲打工者意味着什么？分享Latest podcast episodes五万年一遇的绿色彗星来了珀斯中华新年文化节重回街头 热闹非凡年味十足SBS早新闻（2月3日）【对话后浪】那些年我们追过的贺岁片