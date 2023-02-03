SBS晚新闻（2023年2月3日）

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澳洲政府将商讨全面改革国民医保系统；“科技搁浅”对澳洲打工者意味着什么；澳洲举办濒危物种造型甜品大赛；农历新年歌剧院披红 悉尼发出同庆“清晰”信号。（清点击播放键收听详细内容）

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