SBS晚新闻（2023年3月24日）Play06:36SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.14MB) 全球房价最难负担城市 悉尼与墨尔本排前十；新州大选本周六举行 两大党关注的议题有哪些；新冠疫苗在美国拟定价每剂130美元 澳洲将如何？研究人员称长期新冠恐导致“脸盲症”。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE罕见天文现象：本周五晚澳洲多处或现南极光“我爸的声音来自陌生的脸”：研究人员称长新冠恐导致“脸盲症”探索睡眠奥秘：何时睡觉为何重要？睡眠不足会增加患长期新冠风险新州的未来：选举在即 谁将领导澳大利亚人口最多的州？每剂莫德纳新冠疫苗在美国拟定价130美元 澳人接种还会免费吗？全球房价最难负担城市：悉尼与墨尔本居于前十 “北上广深”未纳入报告分享Latest podcast episodes新研究：服用纯孕激素避孕药会增加罹患乳腺癌的风险“剪视频，在油管追剧” 老年人比你想象中更会用手机澳洲总理宣布“原住民之声”全民公投：什么是公投？如何进行？【观点】日本首相突访乌克兰是“计划外”的安排吗？