SBS晚新闻（2023年4月5日）Play06:49SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.61MB) 西澳四岁女孩失踪案罪犯被判刑13年；生活用品和巧克力蛋涨价 引发网友热议；逾50万澳洲人要求银行阻止他们赌博；意大利拟立法禁止在正式场合中使用英语。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE复活节长周末假期 一文看清各大零售商营业时间意大利拟立法禁止在正式场合中使用英语银行业协会：众多澳洲人要求银行阻止他们赌博 数量惊人刑期13年 西澳女孩失踪案犯人被判决储备银行行长称 加息未止 抵押贷款利率将在24年达新高全国天气大不同：一文尽知各州复活节天气情况分享Latest podcast episodes【安居澳洲】什么是斋月和开斋节？在澳洲如何庆祝？新南威尔士州前座议员首次实现性别均等从泰拳到太极拳：西人体育老师从太极训练中获得“平静与愉悦”世界首展 为银幕上的女性喝彩