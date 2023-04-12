SBS晚新闻（2023年4月12日）Play06:35下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.1MB) 国际教育新报告披露澳洲教师流失严重；租户分享“未通过”例行租房检查的经历 检查重点究竟是什么；担忧澳洲冬季“三重大流行” 专家敦促高风险人群打疫苗；四分之一维州人的退休公积金被少付 全年损失达10亿澳元。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE一些人向ChatGPT倾诉寻求治疗抑郁症 这种人工智能疗法安全吗？四分之一维州人被少付养老金 全年损失达10亿澳元维州寻求联邦资助被拒 将削减一成公共服务拨款冬季“三重大流行”将至 澳洲人被敦促接种疫苗学生厌学 教师流失：澳大利亚学校怎么了？租户分享“未通过”例行租房检查的经历 检查重点究竟是什么？分享Latest podcast episodes【我们的故事】我在Puffing Billy小火车当志愿者【正在行动】退党、辞职、跨党派 您如何看待“原住民之声”引发的风波？关键岗位的工人们被排除在租赁市场之外【SBS学英语】第25集：如何表达失望之情？维州失望山因何得名？