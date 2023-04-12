SBS晚新闻（2023年4月12日）

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国际教育新报告披露澳洲教师流失严重；租户分享“未通过”例行租房检查的经历 检查重点究竟是什么；担忧澳洲冬季“三重大流行” 专家敦促高风险人群打疫苗；四分之一维州人的退休公积金被少付 全年损失达10亿澳元。（请点击播放键收听详细内容）

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