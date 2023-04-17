SBS晚新闻（2023年4月17日）

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全澳仅35%d的全科医生诊所向新患者提供全额报销; 墨尔本大都会重划边界 人口超过悉尼；本周澳洲部分地区将迎日全食和日偏食；去年澳洲人被骗金额达31亿澳元 创下新高。（请点击播放键收听详细内容）

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