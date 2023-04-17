SBS晚新闻（2023年4月17日）Play06:51SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.71MB) 全澳仅35%d的全科医生诊所向新患者提供全额报销; 墨尔本大都会重划边界 人口超过悉尼；本周澳洲部分地区将迎日全食和日偏食；去年澳洲人被骗金额达31亿澳元 创下新高。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE本周澳洲部分地区将迎日全食和日偏食 观看有何注意事项？去年一年澳洲人被诈骗金额超30亿澳元，为纪录新高全澳仅35%全科医生诊所向新患者提供全额报销 一文了解您居住地情况Medibank信息泄漏用户面临赔偿阻碍墨尔本大都会重划边界 人口超越悉尼从气候变化到住房成本：澳大利亚如何应对这些持续的危机？分享Latest podcast episodes墨尔本夺走悉尼"最大城市"的桂冠?【税务热线】如何找回遗失和无人认领的退休金？SBS早新闻（4月17日）吴子嘉：从蔡马兵分两路看世界风云变幻（一）