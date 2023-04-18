SBS晚新闻（2023年4月18日）

SBS Mandarin evening news

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墨尔本一摩天大楼项目获批 拟建澳洲最高楼；墨尔本人口超悉尼专家分析增长原因；摄影大奖获得者拒绝领奖 因作品为人工智能创作；新抗原检测产品在澳洲推出 可测流感及新冠。（请点击播放键收听详细内容）

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