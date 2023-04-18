SBS晚新闻（2023年4月18日）Play06:17SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.38MB) 墨尔本一摩天大楼项目获批 拟建澳洲最高楼；墨尔本人口超悉尼专家分析增长原因；摄影大奖获得者拒绝领奖 因作品为人工智能创作；新抗原检测产品在澳洲推出 可测流感及新冠。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新抗原检测产品上市可测流感及新冠 它们的作用有多大？计划耗资20亿澳元 墨尔本摩天大楼项目将成澳洲最高楼专家称墨尔本人口增长总是比悉尼要快 原因何在？这种趋势会否持续？摄影大奖获得者拒奖 因作品为AI创作本周澳洲部分地区将迎日全食和日偏食 观看有何注意事项？从气候变化到住房成本：澳大利亚如何应对这些持续的危机？分享Latest podcast episodes两名华裔美国公民涉嫌为中国公安秘密工作被起诉【澳洲经济观察】Aesop被高价收购之际Sukin母公司破产 澳洲护肤品牌命运大不同？小生意者在疫情绽放的生命力 《口罩》讲述华人故事“家门口”的罕见日全食如何安全观测？怎么拍出“大片”？专家支招