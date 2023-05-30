SBS晚新闻（2023年5月30日）Play05:48SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.31MB) 悉尼市中心建筑发生火灾 仍有两人下落未明；澳洲的地震是否越来越频繁? 专家如何解释；澳洲二手商店物品卖高价遭到批评；纽约律师使用AI工具写法律文件 或受制裁。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE生活成本上涨澳洲二手商店物品卖高价遭批 这是否合理？纽约律师使用ChatGPT撰写法律文件 所引判例“虚假”或面临制裁悉尼市区起火建筑墙壁被拆 探测犬仍在搜寻人类遗骸澳大利亚的地震是否越来越频繁？奥巴马讲历史麦当娜教音乐？人工智能走进澳洲学校课堂还有多远？墨尔本周日地震 遇到地震我们该怎么做分享Latest podcast episodes【闲话澳洲】住房除虫“保卫战”【观点】麦高文“激流勇退” 卸任也为新州长选举铺路朝鲜将于六月发射军事侦察卫星，日本防卫省高度戒备普华永道泄露政府税收机密，国库部表态