SBS早新闻（7月31日）Play14:05 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.9MB) 澳大利亚恢复参加护身军刀军事训练演习；提高寻工津贴的立法有望出台；联邦政府计划统一全国的性同意法律；乌克兰无人机袭击莫斯科造成航班停飞。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MOREJobSeeker 尋工者津貼 9 月起不只增加 40 元而是 56 元朝鲜战争停战70周年：原住民老兵获得澳洲官方认可政界人士对“原住民之声”意见不一 霍华德称被殖民是“幸运的”“毕业即失业”：南澳港人一度受焦虑困扰 呼吁关注移民心理健康多图直击：气温上升 “全球沸腾”之际 灾难正在各国上演分享Latest podcast episodes【神奇中草药在澳洲】可能隐藏在房前屋后的中草药 竹子有何意想不到的中医妙用？华人女孩为父母设计交通APP获新州认可：会计自学“转码” 她是这样做的澳中基金会如何促进两国间联系与务实交流？【生活相对论】“澳洲梦”变“澳洲噩梦”？建筑质量频爆雷，公寓还能不能买?