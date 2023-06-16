SBS早新闻（2023年6月17日）Play13:59 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.8MB) 维州自由党将紧急讨论性行为不端指控；原住民之声公投法案引发议会激烈辩论；习近平会见微软共同创始人比尔·盖茨；美国国务卿布林肯本周末展开访华行程（点击音频，收听完整新闻报道）。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【生活杂志】维州AI摄像头将正式启用：为违规司机“量身定制”知名连锁炸鸡分店结业前三周未发工资 三人被起诉注意！在澳洲这样用硬币支付可能违法最新指控：英媒称武汉病毒研究所与军方合作开发新冠病毒分享Latest podcast episodes【生活杂志】维州AI摄像头将正式启用：为违规司机“量身定制”SBS晚新闻（2023年6月16日）注意！在澳洲这样用硬币支付可能违法改善职场心理健康问题 “重点是管理层而非员工”