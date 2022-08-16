【疫苗快报】联合二价疫苗英国获批 莫德纳设立维州疫苗生产设施

要点 针对两种不同新冠病毒变种的二价联合疫苗在英国获批

莫德纳将在墨尔本蒙纳士大学建造疫苗生产基地，预计年产量多达1亿剂

联邦政府10月将公布建立澳大利亚疾病控制中心的资金预算

针对两种不同病毒变种的二价联合疫苗在英国获批

本周一，一种针对两种不同新冠病毒变种的联合疫苗已被英国监管机构批准用作 18 岁以上人群的加强针，该批准使英国成为世界上首个批准二价新冠加强针（莫德纳新冠疫苗的更新版本）的国家。





莫德纳（Moderna）公司的这一新型疫苗不仅针对2020年首次检测到的原始冠状病毒（目前使用的疫苗也是如此），而且专门针对 2021年11月首次发现的Omicron BA.1变种，该变种去年冬天在英国引发了一轮新冠疫情。





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“随着病毒的不断发展，这种二价疫苗为我们提供的是我们武器库中的一个锋利的工具，以帮助保护我们免受这种疾病的侵害，”英国医疗保健和药品监管机构（MHRA）负责人琼·雷恩（June Raine）在一份声明中说。





一些专家表示，目前尚不清楚新的联合疫苗的效果如何。





伦敦卫生与热带医学学院疫苗中心主任坎普曼（ Beate Kampmann ）表示，这种疫苗很可能只会对最新的 Omicron 变种提供“部分保护”，因为它是基于早期版本的新冠病毒开发的。





“这种（组合）疫苗实际上能产生多大的影响还有待观察，”她说。





澳大利亚药监局（TGA）已就其二价新冠疫苗向莫德纳公司授予审查资格（provisional determination），这意味着该公司有六个月的时间申请注册二价疫苗的市场许可。





药监局在一份声明中说：“审查资格的授予先于市场许可申请，（药监局）并不保证该申请会获得批准。”





莫德纳将在墨尔本蒙纳士大学建造疫苗生产基地

联邦政府确认与莫德纳公司达成了一项为期十年的协议，澳大利亚人将很快获得本土生产的新冠疫苗。





周一，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）宣布敲定一项协议，该协议将在墨尔本的蒙纳士大学建造一座mRNA疫苗生产设施。





“大流行的一个教训是，我们需要更有韧性，我们需要更加自力更生，我们需要在本土完成更多工作，”阿尔巴尼斯说。





联邦政府预计，蒙纳士大学的疫苗设施每年将能够生产多达 1 亿剂mRNA疫苗。





该设施将使莫德纳新冠疫苗在澳洲国内生产，从而减少澳大利亚对进口疫苗的依赖，同时还将帮助澳大利亚应对新的变种或未来的流行病。





阿尔巴尼斯表示，新冠大流行提供了“一代人难得的机会”。





“大流行向我们展示了本地制造能力对我们的安全和健康的重要性。”





据悉，莫德纳还将在维州建立其总部和区域研究中心。





另外，卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）还表示，政府可以与莫德纳公司谈判，让该设施生产其它呼吸道疾病所需的疫苗。





政府10月将公布建立澳洲疾控中心资金预算

除此之外，巴特勒部长此前在一份声明中表示，联邦卫生部门正在准备关于建立澳大利亚疾病控制中心（CDC）的建议，这是工党在五月大选中的选举承诺。





总理阿尔巴尼斯确认用于建立澳大利亚疾控中心的资金预计将在 10 月份的预算案中公布。





在2022年的联邦选举活动中，工党表示，拟议的疾控中心将领导联邦对未来传染病爆发的响应，确保大流行的充分准备工作，并努力预防慢性病以及传染病。





巴特勒说：“在新冠大流行期间，我们学到了许多关于应急计划和国家协调反应能力的重要性的教训。”





“疾控中心将有助于利用这些经验教训，为未来的大流行病和其它公共卫生挑战做好准备。”





目前澳大利亚尚无负责全国流行病响应与控制的专门机构，因此新冠大流行期间，前总理莫里森设定了全国内阁会议制度。





大流行期间，全国内阁听取了来自学术机构建模师和流行病学家的早期建议并迅速封锁了边境，并依靠一系列高级别委员会和咨询顾问团（例如澳大利亚健康保护主要委员会、澳大利亚免疫技术咨询小组等）制定相关响应政策。





但两年来，一直有专家呼吁联邦政府建立澳大利亚自己的疾控中心。





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