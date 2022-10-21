【疫苗快报】TGA已临时批准莫德纳用作12至17岁年龄组加强针

要点 TGA已批准莫德纳用作12至17岁年龄组加强针

新冠阳性患者远程问诊仍可获得Medicare返款

新报告称多元文化社区和国际学生等群体在新冠疫情中遭受重击

TGA已批准莫德纳用作12至17岁年龄组加强针

10月20日，澳大利亚药监局（TGA）在其最新声明中表示已临时批准莫德纳（Moderna）的新冠疫苗用作12至17岁年龄组未成年人的加强针。





药监局在声明中表示，在做出这一决定时已仔细考虑了正在进行的临床研究的数据。





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“该研究中，1300多名12至17岁的参与者接种了该疫苗作为加强针，结果表明该年龄组接种这一加强针后获得的免疫反应与18至25岁的年轻人相似，安全状况也与年轻成年人相似，并未出现新的安全问题。”





澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）随后将评估这一加强针的益处，然后就最终的批准向联邦卫生部提供建议。



新冠阳性患者远程问诊仍可获得Medicare返款

澳大利亚医学协会（AMA）表示，在12月31日之前，新冠检测呈阳性的澳大利亚人在使用远程医疗服务时，可继续获得Medicare的返款（rebate）。





上周各州和领地取消要求新冠阳性患者自我隔离的公共卫生命令导致许多新冠患者将无法从全科医生那里获得Medicare 福利计划（MBS）资助的远程医疗服务，这意味着患者若要获得Medicare返款，只能到医院进行面对面问诊。





AMA发文称，在上周与联邦政府进行会谈后，联邦卫生部MBS审查部门已宣布，在2022年10月13日到12月31日期间，七天内经核酸检测或快速抗原自检确认的新冠阳性患者，向全科医生或其他医疗从业人员进行远程医疗问诊时，能够继续获得Medicare返款。





协会副主席麦克马伦（Danielle McMullen）博士表示，这一“明智”的决定将支持自愿自我隔离的患者，确保他们不需要前往全科诊所就诊。





“毫无疑问，新冠阳性患者有通过远程医疗向全科医生问诊的需求，这有助于限制新冠病毒在社区中的传播，并确保易受感染的人群不会接触到病毒。”



新报告称多元文化社区和国际学生等群体在新冠疫情中遭受重击

一项针对澳大利亚新冠疫情响应的独立审查研究指出，一线工作者、妇女和儿童、老年护理机构居民、残障人士、多元文化社区和国际学生等群体在新冠疫情中遭到重击。





该研究报告称，澳大利亚政府和企业本应公平公正地提供经济支持，并减少封锁措施和边境关闭措施，学校本应继续开放，老年人也本应得到更好的保护。





报告指出：“政府和公务员在不确定的迷雾中做出决定。没有一个小组（成员）可以确信，他们当时能够做出更好的决定。”





“但是回顾过去，我们认为犯了重大错误。”





“（临时）移民和国际学生被排除在经济支持之外，这使他们陷于危险之中。”





“在边远的原住民和托雷斯海峡岛民社区以及有大量来自战乱国家的新移民和寻求庇护者的城市地区，部署警察和军队的做法适得其反。”





报告指出，截至2022年1月，在海外出生的澳大利亚人，其年龄标准化死亡率几乎是在澳大利亚出生的人的三倍。





“在英国出生的人与在澳大利亚出生的人的死亡率相似。但对于那些在中东出生的人来说，这个数字是前者的12倍以上。”





领导该研究、曾担任过公职人员的彼得·谢戈尔德（Peter Shergold）教授呼吁澳大利亚政府考虑该报告的建议，其中包括将最弱势群体置于未来健康危机规划的中心，还建议建立澳大利亚疾病控制中心，提高决策透明度，加强跨州合作。





他在一份声明中说：“我们必须听取这些教训并采取行动，以确保我们为下一次健康危机做好更好的准备——因为我们知道还会有另一场危机。”





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，该报告引起人们的关注，并将为工党政府未来开展的任何全国性调查提供资料和参考。





他告诉记者：“我们需要从这场大流行中吸取教训。”





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