【正在行动】美、新官员访问中国 之于澳大利亚对华关系有何启示？

中国国家主席习近平与美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）周一在北京会晤后，同意稳定两国间关系。





布林肯的到访是五年来美国国务卿对中国的首次访问。





会谈是此行的最后一项活动，旨在确保两个超级大国之间的争端不会升级为冲突。





周一北京时间四点半，中国国家主席习近平在中国人民大会堂接见了布林肯。





习近平称赞会谈是进步的标志，并称他希望布林肯的访问有助于改善中美关系。





布林肯说，两位领导人能够充满建设性地、坦诚地商讨如何驾驭双方间的分歧。





“在北京，我与习近平主席进行了一次重要对话。我还与中国中央外事办主任王毅和国务委员秦刚进行了坦率、实质性和建设性的讨论。我感谢东道主给予的热情接待。在每次会晤中，我都强调，高层的直接接触和持续沟通是负责任地处理我们的分歧并确保竞争不转向冲突的最佳方式。”





前一天，布林肯与中国外交部长秦刚进行了七个半小时的会谈，并随后会见中国最高外交政策官员王毅。





U.S. Secretary of State Antony Blinken shakes hands with Chinese President Xi Jinping in the Great Hall of the People in Beijing, China, Monday, June 19, 2023. Credit: Leah Millis/AP/AAP Image



6月初在新加坡香格里拉对话会（IISS Shangri-La Dialogue）上，新加坡总理李显龙（Lee Hsien Loong）发表讲话，称美国和中国的态度越来越强硬，对于美中双方来说都将是严重的错误。他代表关注这场较量的各国发出了一个信息：不要让我们选边站队，包括与美国关系密切的菲律宾和新加坡在内，东南亚各国都担心当今世界会分裂为若干敌对集团。他说，“我们想和两边都做朋友。但是要主动避免选边站，实际上是主动要求不被迫选边站。”





香格里拉会议期间，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在开幕主旨演讲中，也对中美关系的发展表达了担忧，并强调了积极的贸易合作和多边合作的重要性。





他特别提到，在当今全球化和合作的时代，国家之间应加强相互合作，而不是采取盲目制裁和挑拨关系的行为。特别是在印太地区，澳大利亚总理支持建立积极的对话渠道，以避免冲突的爆发。作为两个大国，中美之间的矛盾势必会对其他国家造成负面影响。





阿尔巴尼斯还说：“在当前的战略环境下，这一点从未像现在这样重要。我们有时会听到我们的地区被描述为一个潜在的冲突‘舞台’。仿佛这只是一个背景，一个地点，一个他人的野心的舞台。这种观点是完全错误的，而且是危险的。这样的描述不仅否定了世界上大多数人口的选择权和追求的目标，也否定了全球经济的引擎室。它还把这个地区的未来说成是某种程度上的定局。我们在过去已经看到了这种思维的缺陷。冷战后的良性假设是，全球化、自由贸易和新技术的传播将创造一个更开放、更稳定的世界。一些人谈到了‘历史的终结’，一个新的世界秩序的开始，一个单极时代。这背后有一缕自满的情绪。”



布林肯访华 双方有何政治收获？

有评论称，双方谈及台湾及贸易等问题上的分歧，但除了宣称将保持双边对话，会谈似乎没有具体成果。



保持高层直接沟通

虽然这次访问没有取得任何重大突破，但中国和美国同意稳定其激烈的竞争关系，使其不至于演变为冲突。





王毅指出，布林肯的北京之行正处于中美关系的关键节点，“需要就对话还是对抗、合作还是冲突作出选择。”





他还强调，“中美关系陷入低谷，根源在于美方抱持错误的对华认知，导致错误的对华政策。中美关系历经波折，美方有必要深刻反思。”





在中国外交部的一份声明中，习近平表示，大国竞争不符合时代潮流，更解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战。中国尊重美国的利益，不会去挑战和取代美国。同样，美国也要尊重中国，不要损害中国的正当权益。任何一方都不能按照自己的意愿塑造对方，更不能剥夺对方正当发展权利。





US Secretary of State Antony Blinken, left, shakes hands with Chinese Foreign Minister Qin Gang, right, at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing. Credit: Leah Millis



布林肯回应说称，美国总统“拜登”相信美中两国的关系“在正确的轨道上”，“两国有义务和责任关系好彼此的关系”，并多次强调两国保持高层官员直接沟通的重要性。





他说：“我来北京是为了加强高层沟通，明确我们在分歧领域的立场和意图，并探讨当我们的利益在共同的跨国挑战上一致时可以合作的领域。我们做了所有这些。”





但是他也表示，美国将继续采取针对性行动以保护美国的国家利益。



就经济政策交换意见

美中就双方的经济政策交换了意见。





去年，美国和中国之间的贸易额接近7000亿美元，这比过去任何时候都多。





在会面中，王毅要求美方停止炒作“中国威胁论”，取消对华非法单边制裁，放弃对中国科技发展打压，不得肆意干涉中国的内政。





布林肯提出，对于美国和许多其他国家来说，去风险和脱钩之间有一个深刻的区别。健康和强劲的经济交往对美国和中国都有利。





布林肯就中国对美国公司的不公平待遇提出担忧。在与中国开展业务的美国商界领袖会面时，布林肯听取美国企业面临的问题——包括最近针对美国公司的惩罚性行动。





“我还听说，美国公司希望在这里继续发展业务。因此，在我的会议中，我试图澄清对我们的方法的任何误解。”他表示。





双方还同意鼓励扩大两国人文和教育交流，就增加中美之间客运航班进行积极探讨，欢迎更多学生、学者、工商界人士到彼此国家互访，并为此提供支持和便利。



对俄乌冲突的看法

布林肯在周一表示，他已经要求中国政府对可能向俄罗斯提供用于打击乌克兰的技术的私营公司保持警惕。





他说，他没有看到任何证据表明北京正在向莫斯科提供致命援助。





“不过，我们确实一直在关注中国的公司和企业，它们可能会提供技术，让俄罗斯用以推进其在乌克兰的侵略行为。而且我们已经要求中国政府保持高度警惕。”









自俄罗斯入侵乌克兰以来，西方大国已向乌克兰提供了数十亿美元的军事援助。





2022年，中国面临着向莫斯科提供致命武器的指控，但其否认了这些指控。





另一方面，在俄罗斯入侵乌克兰前不久，中国和俄罗斯宣布了一项宣布了 “无限制 ”的伙伴关系。





布林肯说：“关于向俄罗斯提供用于乌克兰的致命援助，我们和其他国家已经得到中国的保证。即中国没有也不会提供致命武器，现在和将来都不会向俄罗斯提供用于乌克兰的致命援助。”





“我们对此表示赞赏，而且我们没有看到任何与此相反的证据。”



台湾问题、区域挑战和双边议题

根据中国外交部发布的会议记要，外交部长秦刚指出，台湾问题是中美关系面临的最大风险。





中国当局和官方媒体极少提及布林肯的具体言论。





而美国发布的纪要显示，“国务卿明确表示，美国将始终捍卫美国人民的利益和价值观，与盟友及伙伴合作，推进我们对自由、开放、基于国际规则秩序的世界的愿景。”





美国对中国在台湾海峡以及南海和东海的挑衅行动的担忧，布林肯重申了美国长期以来的“一个中国”政策，美国不支持台独，并反对单方面的改变现状。





“我们继续期待和平解决两岸分歧。我们仍然致力于履行《台湾关系法》规定的责任，包括确保台湾有能力自卫。”





此前，两国军舰、飞机在南中国海及台湾海峡多次发生碰撞冲突。





就在本月初（6月3日），中国海军军舰与美国及加拿大军舰在台湾海峡相遇。美国国防部称中方“制造危险动作”，中国方面予以否认。





在美国国务院发布的声明中，布林肯指出，双方还谈到了“朝鲜越来越鲁莽的行动和言论”。双方鼓励朝鲜采取负责任的行动，停止发射导弹，开始实施其核计划，这符合国际社会所有成员的利益。中国在敦促平壤进行对话并结束其危险行为方面处于独特的地位。





双方还决定在气候、宏观经济稳定、公共卫生、食品安全、禁毒等共同利益领域合作。



一波三折的访问

布林肯此次到访中国，是自2018年以来美国国务卿首次访华。





他此行原定于今年2月，但由于五角大楼公布一个疑似中国间谍气球穿越美国国境后，这一行程被推迟。





直至他抵达中国，外界一直在猜测，布林肯是否会与中国国家主席习近平会面。





他在周日下午首先在钓鱼台国宾馆与此前一直担任中国驻美大使的秦刚举行会谈——会谈持续了五个半小时。





直至布林肯行程的最后一天，中国国家主席习近平在人民大会堂接见布林肯。





BBC发表评论表示，习近平此次接见布林肯，并未事先张扬，具有象征意义，发出北京与华盛顿均希望制止中美关系继续恶化的信号。





Source: Twitter



该评论称，虽然王毅明言将美中关系恶化归咎于华盛顿，但布林肯此行象征着高层沟通的恢复，并为更高层的接触铺平道路。





在美国方面的新闻发布会结束后数十分钟，中国方面宣布，外交部长秦刚将受邀访问美国。





习近平11月赴旧金山参加APEC峰会时，也可能对美国进行正式访问。



新西兰总理的访华计划

另一方面，新西兰总理希普金斯（Chris Hipkins）周一表示，他将于 6 月 25 日至 30 日之间率领一个贸易代表团访问中国，其中包括新西兰一些最大的公司。





希普金斯访问期间将会见中国国家主席习近平主席、总理李强和全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际。





希普金斯此次行程将包括北京、天津和上海等地。





希普金斯在一份声明中说：“我期待通过各种面对面的双边会议与中国领导人会面，届时将讨论气候变化、经济稳定、地区和全球安全、人权以及乌克兰战争等话题。”



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他说：“中国占我们所有出口的近四分之一，疫情前，中国是新西兰第二大游客和国际留学生来源国。因此，中国在我们的经济复苏中发挥着重要作用。”





据称，新西兰代表团将包括乳制品、旅游、教育等多个行业的代表。





中国是新西兰最大的贸易伙伴，新西兰每年对中国的出口超过200亿新西兰元。





2021年，两国签订了自由贸易协定及升级议定书。该协议于2022年4月正式生效，进一步扩大了双方在货物、服务、投资、贸易等领域的市场开放。





与澳大利亚不同，新西兰没有受到来自中国的贸易制裁。





在周一的例行简报会上，中国外交部长发言人拒绝提供即将到来的访问的细节。





“我可以告诉你的是，中国重视与新西兰的关系，期待加强与新西兰在包括经贸在内的各个领域的合作，”发言人毛宁告诉记者。





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LISTEN TO 【正在行动】美、新官员访问中国 之于澳大利亚对华关系有何启示？ SBS Chinese 20/06/2023 25:53 Play





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