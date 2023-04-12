澳洲冬季「三重疫症」殺到 專家促打新冠和流感針

澳洲今冬預計將迎來一場由流感、新冠和其他病毒組成的「完美風暴」，當局呼籲幼兒、長者、弱勢社群等風險較高的人群接種疫苗。

A nurse injecting a patient with the flu vaccine.

澳洲今年已錄得超過兩萬宗流感個案，遠高於新冠疫情期間。 Source: ABACA / Utrecht Robin/ABACA/PA/Alamy

保險公司Bupa早前警告，澳洲將會有「三重疫症」。該公司指，北半球的模型顯示，冬季疾病將比預期提前到達澳洲，而且比去年更嚴重，可能會有更多人住院。

新州首席衛生官錢特（Kerry Chant）昨日（4月11日）回應，在寒冷月份來臨之前難以預測疫症趨勢，但衛生官員正進行監測，並考慮流感季可能提前開始、持續時間更久的可能性。

她說，衛生部門預計流感將在冬季開始與新冠病毒和呼吸道合胞病毒（RSV）一起傳播。她提到，新冠病毒引致的確診個案和住院人數在增加，特別是近幾個星期，在長者和其他弱勢群體中尤為明顯。

新州目前約有1000人因新冠而住院，其中20人在深切治療部。
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在澳洲，5歲以下兒童、原住民、孕婦、65歲以上的長者、患有哮喘和其他嚴重健康問題的人，可以免費注射流感疫苗。澳洲醫學會（AMA）表示，這些群體感染流感的風險最高。

成人和5歲以上兒童可在全科醫生診所接種，也可在藥房接種。但6個月以下的嬰兒不符合資格。

新冠疫苗方面，所有成年人在最後一次感染或最近一次接種後6個月都有資格接種加強針。

全國今年已錄得超過2.1萬宗流感個案，遠高於新冠疫情期間。皇家全科醫生學院（RACGP）指，人們旅行的次數增多，停止了戴口罩和洗手等措施，令流感得以傳播。

而在美國，最近一次流感季的住院率也明顯高於上季。
Bupa首席衛生官Tony MacDermott表示，這種流感趨勢很可能會出現在澳洲。「我們預計今年冬天將出現一場由流感、新冠病毒和其他類似流感病毒組成的完美風暴。」

新州州長柯民思（Chris Minns）已敦促民眾接種疫苗，以保護自己、家人和醫療系統。

上個流感季，新州約有40%的人注射了流感疫苗。當局希望今年能達到50%。

柯民思說：「我們都希望確保我們的護士、護理人員、醫生和那些在醫療系統工作的人在繁忙的冬季不會過度操勞。」
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Published 12 April 2023 1:40pm
By Helen Chen
Source: AAP
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