【來勢兇兇！】當局或本月提前推出疫苗對抗「更早更猛」流感高峰期

要點： 根據聯邦衛生部門數據，澳洲的流感病例比一年前高出 100 倍。

當局敦促澳洲國民盡快接種年度流感疫苗，以避免患上重症。

澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI） 公佈的最新建議聲明指，疫苗最早將於本月推出。

根據聯邦衛生部門的數據，澳洲在本年首兩個月、已錄得 8453 宗流行感冒病例，比去年同期的 79 宗增加100 倍。





雖然流感病例激增，部分是受到新冠疫情期間出現的防禦同隔離措施的影響，但當局擔心今年流感高峰季節會比以往更早來臨，最快或會在本月（3月）內推出流感疫苗。





今年首兩個月澳洲已有較多流感病例的其中主要原因，是因為歐洲和美國目前正值冬季的流感高峰期，而從北半球返回澳洲的旅客、可能就因此而將流感病毒帶入澳洲、增加本土感染的風險。



從海外歸來的旅客可能攜有流感病毒，因而使澳洲流感病例大大增加。 Source: Getty / NurPhoto 有專家擔心，由於流感對未成年人口—尤其是兒童的打擊最為嚴重，父母不應掉以輕心。



流感是「非常不同的猛獸」

數據顯示，在澳洲，年齡介乎 5 至 9 歲的人，最容易因為流感而入院，在這個年齡組別當中， 平均每 10 萬人，就有 2154 人因流感而入院，其次是五歲以下的兒童，佔 1859 人。





去年16 歲以下因流感而住院的患者中、兒童佔了56%。今年確診流感的 8千多名患者中、有 2700 人是 14 歲以下的兒童。





但墨爾本皇家兒童醫院的一項調查就發現一個令人擔心的趨勢。調查發現：



50% 受訪父母並不知道同時接種流感及新冠疫苗是安全的

43% 受訪父母不認為流感疫苗重要

三分一受訪者「並不知道流感對兒童有嚴重影響」

墨爾本兒科鄭醫生（Dr. Daryl Cheng）補充指：





「可能亦由於種種限制，或認為接種流感疫苗並非他們最優先考慮事項，令不少父母並無在嬰兒出生後的第一年為他們接種流感疫苗。」





「情況導致兒童間無法建立所謂的『群體免疫屏障』。」





鄭醫生又指，部份的父母由於對疫苗已感到厭倦，或者對接種「猶豫不決」，令其年幼子女入住醫院風險大增。





而流感會影響兒童的免疫系統，甚至會令他們患上肺炎等併發感染的機率大增，因此，有部份未成年的流感患者，最終或要用呼吸機或插喉管來幫助他們呼吸。





鄭醫生提醒父母，疫苗可以預防嚴重的疾病及病毒與細菌的傳播，因此，接種疫苗「至關重要」。





「有別於對新冠病毒的認知，流感是一種完全不同的病毒，並對五歲以下的小朋友產生不成比例的「壞影響」。





「在嚴重的情況下，可能需要用心肺支援機器以幫助康復。有不幸的個案，患者根本無法康復，而有極少數人甚至會死亡。」



澳洲人甚麼時候可以接種流感疫苗

澳洲免疫技術諮詢小組 （ATAGI） 在本周公佈的 3 月份最新建議聲明表示：





「流感疫苗可能會在本月稍後推出。」



雖然澳洲大部分地區的流感高峰期，通常是 6 月至 9 月，但聲明的臨床建議認為，今年流感高峰季節可能會提前出現，建議澳洲人應該在流感高峰期開始之前接種疫苗。





「相信 2023 年，特別是在新冠疫情未除的背景下，流感或出現『非典型』的傳播情況。」「如果有澳洲人在 2022 年底或 2023 年初，才接種去年的流感疫苗，小組亦建議他們仍然應該在 2023 年流感疫苗在市面推出時再接種。」





迪肯大學流行病學主管貝內特（Catherine Bennett）表示，以往專家會建議大家應將流感疫苗的接種時間押後。原因是可以等醫生可以了解每年的病毒變異會產生甚麼新問題、及留出足夠的時間讓藥廠生產疫苗。因此，以往向公眾推廣疫苗都會有一個「相當固定」的時間表。





但今年流感病毒高峰期，可能會如去年一樣，提早在澳洲出現，貝內特亦建議市民應該「盡快接種疫苗」，以防止染上本可避免感染的病毒。





「流感可能會像去年一樣來得夠早，令你不能承受延遲接種流感疫苗而帶來的後果。」





SBS 新聞向聯邦衛生及長者護理部查詢後，當局的發言人，在一份回應聲明中就表示，疫苗的推出將與往年保持一致（即在 4 月份）。但發言人亦表示，推出疫苗的時間，取決於專家建議的流感疫苗接種最佳時機，並希望確保民眾在流感高峰季節之前提供最佳保護。





目前，本地大型藥房「Chemist Warehouse」亦已經開始宣傳他們今年將會在「3 月中旬之前」，為顧客提供流感疫苗的接種服務。



