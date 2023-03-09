【來勢兇兇！】當局或本月提前推出疫苗對抗「更早更猛」流感高峰期

A person administers a flu vaccine.

過去幾年一度緩和流行性感冒個案，正以「更早及更猛」的趨勢重臨澳洲。 Source: AAP / David Cheskin

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

過去幾年一度緩和流行性感冒個案，正以「更早及更猛」的趨勢重臨澳洲，本地醫學專提醒澳洲人應要在流感高峰期之前，要盡快保護自己及家人，包括接種最快會在三月內推出流感疫苗。

要點：
  • 根據聯邦衛生部門數據，澳洲的流感病例比一年前高出 100 倍。
  • 當局敦促澳洲國民盡快接種年度流感疫苗，以避免患上重症。
  • 澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI） 公佈的最新建議聲明指，疫苗最早將於本月推出。
根據聯邦衛生部門的數據，澳洲在本年首兩個月、已錄得 8453 宗流行感冒病例，比去年同期的 79 宗增加100 倍。

雖然流感病例激增，部分是受到新冠疫情期間出現的防禦同隔離措施的影響，但當局擔心今年流感高峰季節會比以往更早來臨，最快或會在本月（3月）內推出流感疫苗。

今年首兩個月澳洲已有較多流感病例的其中主要原因，是因為歐洲和美國目前正值冬季的流感高峰期，而從北半球返回澳洲的旅客、可能就因此而將流感病毒帶入澳洲、增加本土感染的風險。
People with bags in an airport terminal
從海外歸來的旅客可能攜有流感病毒，因而使澳洲流感病例大大增加。 Source: Getty / NurPhoto
有專家擔心，由於流感對未成年人口—尤其是兒童的打擊最為嚴重，父母不應掉以輕心。

流感是「非常不同的猛獸」

數據顯示，在澳洲，年齡介乎 5 至 9 歲的人，最容易因為流感而入院，在這個年齡組別當中， 平均每 10 萬人，就有 2154 人因流感而入院，其次是五歲以下的兒童，佔 1859 人。

去年16 歲以下因流感而住院的患者中、兒童佔了56%。今年確診流感的 8千多名患者中、有 2700 人是 14 歲以下的兒童。

但墨爾本皇家兒童醫院的一項調查就發現一個令人擔心的趨勢。調查發現：
  • 50% 受訪父母並不知道同時接種流感及新冠疫苗是安全的
  • 43% 受訪父母不認為流感疫苗重要
  • 三分一受訪者「並不知道流感對兒童有嚴重影響」
墨爾本兒科鄭醫生（Dr. Daryl Cheng）補充指：

「可能亦由於種種限制，或認為接種流感疫苗並非他們最優先考慮事項，令不少父母並無在嬰兒出生後的第一年為他們接種流感疫苗。」

「情況導致兒童間無法建立所謂的『群體免疫屏障』。」

鄭醫生又指，部份的父母由於對疫苗已感到厭倦，或者對接種「猶豫不決」，令其年幼子女入住醫院風險大增。

而流感會影響兒童的免疫系統，甚至會令他們患上肺炎等併發感染的機率大增，因此，有部份未成年的流感患者，最終或要用呼吸機或插喉管來幫助他們呼吸。

鄭醫生提醒父母，疫苗可以預防嚴重的疾病及病毒與細菌的傳播，因此，接種疫苗「至關重要」。

「有別於對新冠病毒的認知，流感是一種完全不同的病毒，並對五歲以下的小朋友產生不成比例的「壞影響」。

「在嚴重的情況下，可能需要用心肺支援機器以幫助康復。有不幸的個案，患者根本無法康復，而有極少數人甚至會死亡。」

澳洲人甚麼時候可以接種流感疫苗

澳洲免疫技術諮詢小組 （ATAGI） 在本周公佈的 3 月份最新建議聲明表示：

「流感疫苗可能會在本月稍後推出。」
更多內容

【突破十萬宗】流感大爆發 30 歲父親死亡

澳洲五份一人如廁後不洗手

流感季節快到，早打防流感注射為妙

雖然澳洲大部分地區的流感高峰期，通常是 6 月至 9 月，但聲明的臨床建議認為，今年流感高峰季節可能會提前出現，建議澳洲人應該在流感高峰期開始之前接種疫苗。

「相信 2023 年，特別是在新冠疫情未除的背景下，流感或出現『非典型』的傳播情況。」「如果有澳洲人在 2022 年底或 2023 年初，才接種去年的流感疫苗，小組亦建議他們仍然應該在 2023 年流感疫苗在市面推出時再接種。」

迪肯大學流行病學主管貝內特（Catherine Bennett）表示，以往專家會建議大家應將流感疫苗的接種時間押後。原因是可以等醫生可以了解每年的病毒變異會產生甚麼新問題、及留出足夠的時間讓藥廠生產疫苗。因此，以往向公眾推廣疫苗都會有一個「相當固定」的時間表。

但今年流感病毒高峰期，可能會如去年一樣，提早在澳洲出現，貝內特亦建議市民應該「盡快接種疫苗」，以防止染上本可避免感染的病毒。

「流感可能會像去年一樣來得夠早，令你不能承受延遲接種流感疫苗而帶來的後果。」

SBS 新聞向聯邦衛生及長者護理部查詢後，當局的發言人，在一份回應聲明中就表示，疫苗的推出將與往年保持一致（即在 4 月份）。但發言人亦表示，推出疫苗的時間，取決於專家建議的流感疫苗接種最佳時機，並希望確保民眾在流感高峰季節之前提供最佳保護。

目前，本地大型藥房「Chemist Warehouse」亦已經開始宣傳他們今年將會在「3 月中旬之前」，為顧客提供流感疫苗的接種服務。

在澳洲，部份最容易因為流感而出現併發症的高危群體，包括孕婦、65 歲及以上的人、原住民及托勒斯島民以及幼兒，均可免費接種流感疫苗。
更多內容

【天降下魚】澳洲小鎮感謝「上帝祝福」小孩快樂拾起從天而降的活魚

能源企業推月費及免費充電套餐 會否令你轉開電動車？

留學生求職之路屢屢受挫 中國留學生就業率低於留學生平均值

【帶薪育兒假】新法已通過 一文看清有何變動

英國擬推新法案 遏止非法移民乘小船入境

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道



SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

Cantonese Sunday News 2018-11-25 at 10:00 am

SBS 中文新聞 (3 月 9 日)

-MdoRSMZ7VmcTp8QgIbdtkrwWKqtnIHb6UrenelK3p0.jfif

香港葵涌邨垃圾站遙身畫廊曝光後遭清拆

Federal Reserve Powell Congress

美國聯儲局仍未決定加息幅度 專家：投資者已消化

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（3月8日）