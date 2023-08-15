今日大事（8月16日）

國家內閣會議今討論全國租屋貴問題

總理艾巴尼斯今日將會在國家內閣會議上，與各州及領地首長商討如何解決本地房屋難於負擔的危機。





澳洲租客聯會呼籲立刻進行租例改革，包括制止無理驅逐租客、公平限制加租、起碼出租標準、以及加強保護私隱。





全國租客組織聯會發言人卡爾 （Penny Carr）指， 過度加租令到不少國民陷入困境及被迫遷 。





卡爾說：「不應該驅逐租客來將房屋租予另一名租客。而在出租之後就應該限制加租。而加租幅度應該與消費者物價指數看齊，或者是澳洲通脹目標的百份之三。」





卡爾認為，這樣可以為租客提供更大穩定性及可預測性，物業投資者亦可以得到回報，他指這是限制每年加租的公平方案。





今個星期初，慈善機構 Anglicare Australia 公佈的調查結果顯示，全職幼兒教師、護士、及高齡護理人員都只能夠負擔每一百間出租房屋之中的一間。



兩名反對原住民之聲入憲陣營義工涉歧視原住民被開除

反對原住民之聲入憲陣營正面對壓力，要透露兩名人員因為發表種族歧視言論被開除的細節。





反對陣營領導人蒙迪恩 (Warren Mundine) 證實，因為偏執言論將兩人驅逐出陣營。





在此之前，亦有披露一名反對陣營的領導層人士在社交平台上，發表針對著名原住民人士的種族歧視訊息。





保守派遊說團體 Advance 顧問小組成員阿德勒 (David Adler)，多次在有侮辱性的貼文上，質疑獨立參議員索普（Lidia Thorpe）及資深記者格蘭特 （Stan Grant）的原住民身份。





蒙迪恩拒絕透露被驅逐的義工姓名，但他在澳洲廣播公司電台節目上表示，他不會容忍兩人的侮辱性言論。





蒙迪恩說：「他們不是重要人員，他們是為他們工作的義工，而我是不會容忍這些行為。他們的言論不單只是針對原住民，其中還有反猶太言論，我絕對不會容忍這些廢話。」



反核團體要求工黨認可禁核公約

工黨成員正面對壓力，要認可一份禁止核武的公約，但恐怕新潛艇艦隊會影響到反核武的立場。





國際廢除核武運動總幹事羅穆爾德（Gem Romuld）認為，應該在今個星期的工黨大會上重新呼籲廢除核武。





澳洲政府否認購入新核能潛艇是違反核不擴散協議，或者澳英美安全協定會引致採用核武。





而羅穆爾德相信，認可公約可以提供法定保證，以及對未來政府有約束力。



聯邦、州及領地政府合力打擊婦女及兒童暴力

新的行動計劃首次列出打擊暴力的目標，包括將每年受親密伴侶暴力所害的婦女數目減少25%。





一個針對原住民及托勒斯海峽島民的行動計劃，列出一個策略，減少以致最終消除原住民社群內的家庭及性暴力事件。





今次的計劃亦是首次確認原住民社群內暴力事件的根本原因，與其他非原住民社群的原因不同，而這項計劃是與原住民諮詢團體合力策劃。



夏威夷致命野火疑因倒塌電線引起

民眾亦批評夏威夷電力公司在強風警告下，並無關閉電源、並在數十根電線桿開始倒塌時仍保持供電。該電力公司亦面臨集體訴訟，與訟方要求他們要對嚴重的損失負責，並引述公司的文件，指對方明知果斷的斷電措施是預防野火的有效策略，卻並未採用。





夏威夷電力暫時拒絕對有關指控發表評論。





大火至今已造成至少 99 人死亡，數十人失蹤，多人恐怕已死亡，亦吞噬了當地的房屋和企業。



俄羅斯南部一加油站起火釀30多人死

俄羅斯南部達吉斯坦地區首府城市一座加油站，發生火災，造成至少35人死亡，其中包括3名兒童，並已造成100多人受傷





俄國緊急事故部門官員表示，爆炸始於馬哈奇卡拉外圍地區高速公路旁邊的一間汽車修理店，而火災及後蔓延至附近加油站並釀成爆炸，俄羅斯當局已開始刑事調查。





俄羅斯通訊社表示，火勢蔓延至600平方米範圍，消防員花了近三個半小時才令火勢熄滅。



緬甸北部玉礦區山泥傾瀉至少22死

緬甸北部玉礦區附近周日發生嚴重山泥傾瀉後，救援隊已發掘出至少22具屍體。





據報，事發期間，泥土和瓦礫倒塌導致大量在現場的人士，被拖入附近湖泊。





當地一名記者表示，目前仍有42人下落未明，當中很多人是在現場尋找小玉石的拾荒者。





超過100人參與搜索工作，不少人要在船上搜尋，及到懸崖上俯瞰事發地點。



醫護團體建議提高認知障礙症患者護理質素

澳洲舒緩護理協會 (Palliative Care Australia) 及認知障礙症協會 (Dementia Australia) 公佈一系列建議，提高認知障礙症患者的護理質素。





根據澳洲健康及福利研究中心預測，到咗2058年，本地的認知障礙症患者數目，可能由目前估計的40萬，加倍到80萬。





澳洲舒緩護理協會行政總監羅蘭德 (Camilla Rowland) 指，關顧者及家庭因為照顧患有認知障礙症的家人面對一些壓力，而這些建議目的是改善對關顧者及家人的服務。



專家促科技界制定政策減少AI造成禍害

網絡安全專員格蘭特 (Julie Inman Grant) 敦促科技界，要加強保護政策，減少 生成式人工智能 （generative AI）所造成的害處。





當局第一次接報有兒童利用數碼創建色情圖像欺凌他人。





網絡安全機構最新公佈的文件，向科技界提出多種方法，加強使用生成式人工智能的安全，包括 ChatGPT、以及圖像、語音、及視頻生成器。





建議的方法包括：明顯以及隱蔽的水印，以證明是人工智能生成的資料、以及有效的年齡驗證、以及定期的透明度報告。



4名印尼滑浪失蹤澳洲遊客已尋回

總理艾巴尼斯讚揚印尼當局，尋回四名在海上失蹤的四名澳洲遊客。





事件中仍然有一名印尼船員失蹤，搜索行動繼續進行。





12名澳洲人及5名印尼人，在周日分別乘坐兩艘船隻前往印尼旅遊勝地Pinang Island滑浪，慶祝其中一位朋友的生日。





期間一艘載著4名澳洲人的船隻，在印尼亞齊省海岸附近海域失蹤。當局展開搜救後，昨日發現他們的船隻在暴風中翻沉，在海上漂浮，但4人均無大礙。





另外三名印尼船員，其中兩人被尋回，一人仍然失蹤。



聯合國呼籲國際社會協助恢復阿富汗婦女權利

阿富汗正舉行的喀布爾假日，以紀念塔利班接管阿富汗、並宣稱會在伊斯蘭制度下保障阿富汗安全。但當地女性的基本權利則仍然受到限制。





塔利班掌權後，亦開對當地女性設限，包括禁止她們接受六年級以上的教育，情況令當地的女性，不論年紀都無法從事大多數工作及參與公共生活。





聯合國全球教育特使布朗呼籲，國際社會應採取措施，恢復當地婦女的權利。





布朗說：「禁止阿富汗女童接受教育及阻礙女性就業，就是性別歧視，亦應被視為是危害人類罪，及受到國際刑事法院的起訴。因此，目前國際社會必須加倍努力協助恢復當地女性上學、工作、在公共場所出入、以及享有基本自由的權利亦應該結束，許多人認為是針對女性的性別隔離安排。」



美國佐治亞州法庭向特朗普提出第四輪刑事指控

美國佐治亞州的大陪審團法庭正式向前總統特朗普提出第四輪刑事指控。





根據法庭的起訴書，檢察官對特朗普及其同夥，提出 11 項、通常會用在有組織犯罪集團成員的控罪，包括偽造文件及敲詐勒索，意圖推翻 2020 年大選結果。





有關指控，源於2021年1月特朗普在一次電話通話中，要求佐治亞州最高選舉官員拉芬斯佩格(Brad Raffensperger) ，希望找到更多支持他的選票，扭轉他在該州的微弱失利的局面。





富爾頓縣地方檢察官威利斯向媒體公布起訴書內容。





威利斯說：「富爾頓縣大陪審團法院提出一份實在的起訴書。指控19名人士，串謀推翻該州2020年總統大選結果一事，是違反佐治亞州法律。」



中國國防部長：已預準加強與俄軍事國際合作

中國國防部長李尚福出席莫斯科國際安全會議期間表示，中國已預準加強軍事國際合作，但強調中國與俄羅斯的軍事領域合作不針對第三國，承諾兩國軍事領域關係，正樹立「不結盟、不對抗、不針對第三方」的合作典範。





李尚福應俄羅斯及白俄羅斯國長的邀請出席該會議，亦會到訪白俄羅斯。佢強調，中國亦會喺「上海合作組織」呼框架內，同時加強與伊朗和白俄羅斯的軍事合作。





同時，中國及印度兩軍上星期日起，已一連兩日舉行第十九輪軍長級會談，據聯合新聞稿指，雙方對中印邊界西段剩餘問題，正展開積極溝通，以期盡快解決剩餘問題。



國台辦批評賴清德利用過境美國推動「台獨」分裂

台灣副總統賴清德接受美國彭博社專訪後，中國國台辦發言人朱鳳蓮回應消息時，批評賴清德利用「過境」竄美、推動「台獨」分裂謬論。





朱鳳蓮以「不折不扣的台獨工作者」、「徹頭徹尾的麻煩製造者」形容賴清德，又批評對標榜所謂「和平」的言論，完全是謊言，及只會令台灣「兵兇戰危」。



體育消息

女子足球世界杯準決賽，澳洲國家隊今晚東岸時間8時半，將在雪梨Gadigal的澳洲體育館 (Stadium Australia) 迎戰最強勁的對手英國隊。





預計屆時，將有超過80,000人坐滿整個場館，而數以千萬計的人士，亦將從全國各地收播現場直播，晉級的隊伍將在周日的總決賽中，與西班牙隊問鼎冠軍。



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