今日大事（8月14日）

女足奪冠放假損商界？新州州長：可提前準備

新州州長柯民思（Chris Minns）表示，如果澳洲女子國家足球隊Matildas贏得今屆女足世界盃，他支持設立一天公眾假期。





早前，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）提出，若澳洲女足贏得世界盃，支持全國可享有一天公眾假期的建議。





不過，國家黨領袖利特爾波特就表示，雖然他完全支持Matildas，但如果設立一天的公眾假期，會令企業損失太多。





柯民思表示，設立一天的公眾假期是個好主意。「我知道她們還有幾場比賽要踢，但我們目前在這些賽事舉行期間，制定物流與應變計劃，並與澳洲足球協會商討，我們將與各州州長在本周較後時間召開的國家內閣會議上討論。」



慈善團體籲政府支援必要工人交租

澳洲聖公會（Anglicare Australia）呼籲政府提供緊急支援，協助必要工人交租。





一份最新的研究報告顯示，護士、清潔工、消防員和教師在內的必要工人正在努力交租。澳洲聖公會執行董事錢伯斯（Kasy Chambers）表示，聯邦政府需要提供更多的支援。





「我們也希望看到聯邦政府提供援款，但亦希望看到一些來自聯邦政府的領導能力。這是一個大問題，就是看到一些國家的領導能力，我們知道本周將召開國家內閣會議，我們知道他們會討論目前的租金問題。大家都知道，目前越來越多正在租屋住的人，不僅在他們20多歲的時候已開始交租，實際上是在他們整個人生都要交租。」



流行病學家逝世 曾助澳洲對抗新冠疫情

曾經協助澳洲了解新冠疫情大流行的流行病學家麥克勞斯（Mary-Louise McLaws）逝世，享年 70 歲。





麥克勞斯教授在澳洲疫情最嚴重期間，成為了大家值得信賴的聲音，她亦是最早呼籲澳洲民眾要戴口罩，作為公應對共衛生措施關鍵部分的醫學專家之一。





去年1月，她因嚴重頭痛尋求醫治後，被診斷出患有腦腫瘤。她周六晚在雪梨一間醫院去世。



【國會強姦案】被告獲撤訴將向檢方索賠

前自由黨顧問萊爾曼表示，在當局撤銷對他的強姦指控後，現時他會尋求數百萬元的賠償。





萊爾曼第二次接受七號台訪問時說，他在 2019 年被指控強姦希金斯後，可能永遠無法找到另一份工作。





萊爾曼堅稱自己是無辜的，他對七號台的新聞節目Spotlight表示，希望獲賠償數百萬元。「我必須索償數百萬元，因為我需要考慮到自己可能永遠不會再工作的現實可能性，不是我可能會遭受40年的經濟損失，而是可能永遠不能再度工作。」



貿易部長料中國將解禁其他貿易限制

貿易部長費雷爾（Don Farrell）仍然樂觀認為，最近與中國的貿易突破，將可以為進一步取消關稅鋪路。





中國月初宣佈 結束對澳洲大麥徵收關稅 後，費雷爾表示，這是一個很好的訊號，指中國對澳洲的葡萄酒等產品所實施的類似禁令亦可能會取消。





中國政府於 2020 年 5 月對澳洲進口的大麥徵收關稅，聲稱是基於對澳洲廉價穀物傾銷感到憂慮而實施反傾銷稅和補貼稅。



中國多地自然災害 當局加緊應對

陝西西安上周五山洪暴發，引發泥石流，至今遇難人數升至21人，仍有6人失蹤。





西安市當局正加緊搜救，已派出近千名消防及公安，動用生命探測儀、挖泥機，以及搜救犬等參與救援。至於在泥石流中受損的道路，以及電力、通訊等設施，目前已逐步修復。





另外，江蘇省鹽城市大豐區遭龍捲風襲擊，造成2人死亡，15人受傷。





當地氣象部門表示，昨日午後，鹽城市中南部地區出現強對流天氣，部份地區出現短暫時間的暴雨和8至11級雷暴大風。大豐區在下午4時左右出現龍捲風，經中國氣象局和江蘇省氣象局專家鑑定，龍捲風的等級屬中等強度。





災情發生後，消防、電力、衛健及民政等部門合作展開傷員救治、電力搶修、及安撫居民等工作。



夏威夷山火增至近百死 料損失60億元

夏威夷毛伊島山火的死亡人數升至 93 人，成為 美國過百年來最致命的山火 。





搜救人員不排除死亡人數會繼續上升，又指部份遺體已燒成灰，要確認死者身份亦有難度。





現時災區有多達4500人流離失所，當局正協助安置。重災區拉海納鎮（Lahaina）損毀嚴重，當地居民表示，獲得社區的莫大支持。





「當你看到今天來幫忙的人數，實在太好了。整個島上的人都團結一起，內地亦有人捐款、送錢和其他東西到來，盡一切努力來幫忙。」





在毛伊島一家帆船租賃公司工作的僱員Caitlin McNigh女士說，看到她的親朋失去一切，令她感到非常難過。「真的令人痛心，我一直努力不去哭，為每個人堅強起來，但我真是因為發生的所有事件感到非常傷心。」





夏威夷州長格林指，估計山火造成毛伊島近60億美元損失，西部被焚毀的2200座建築物，有八成多是民居，預料重建需時。



賓州住宅爆炸釀4死1失蹤

賓夕凡尼亞州西部一間房屋發生爆炸，造成4人死亡，1人下落不明。





爆炸發生在匹茲堡以東 32 公里的一間住宅，有三人已送院救治，據稱其中一人情況危急，另外兩人已出院。





探員利特爾表示，需要暫停行動。「由於天氣、黑夜以及為了所有相關人員的安全，現時要暫停就這宗悲劇進行的所有行動。目前已有4人死亡，1人仍然下落不明。」



伊朗伊斯蘭聖地槍擊釀1死8傷

伊朗南部的法爾斯省設拉子市（Shiraz）著名的伊斯蘭聖地「燈王之墓」（Shah Cheragh）發生槍襲事件，造成至少1人死亡，8人受傷。





國營電視台報道，一名獨行槍手在進入「燈王之墓」後開槍，隨後被捕。伊朗總統萊希（Ebrahim Rasi）已下令進行調查。





「燈王之墓」是什葉派教徒的聖地。去年10月下旬亦發生過槍擊事件，造成 13 人死亡，約 30 人受傷，兩名涉案男子已在上月公開執行絞刑，他們均承認與極端組織伊斯蘭國有關連。



巴基斯坦發生針對中國工人襲擊案

巴基斯坦瓜達爾港發生針對中國工程人員的襲擊事件，事件中未有中國公民死傷。巴基斯坦部隊擊斃2名槍手, 當地武裝組織俾路支解放軍已承認責任。





事發時，中方項目車隊正前往瓜達爾機場，途中遭遇路邊炸彈襲擊和槍擊。





中國駐卡拉奇總領館提出強烈譴責，要求巴方嚴懲凶手，並採取有效措施，確保中國公民、機構和項目安全。



澳洲簡化新西蘭人入籍後申請驟增

有關措施自七月初生效以來，已有超過1.5萬名新西蘭人，開始申請成為澳洲公民。





根據最新的措施，持有特殊類別簽證而在澳洲住滿至少4年的新西蘭公民，可以申請入籍澳洲。



維州毒蘑菇案倖存者情況穩定

早前，這名男子的太太，以及他太太的姊姊及姊夫吃了懷疑有毒的蘑菇後中毒入院不治。





其中一名死者威爾金森（Heather Wilkinson），他的家人發表聲明表示，他們正處於在悲痛當中，並要求保護隱私。





警方仍在繼續調查今次案件。



洪水多發地過去一年保險費增三成

一份最新數據顯示，生活在容易發生洪水地區的居民，他們的保險費將面臨高達 50% 的加幅。





精算師協會的分析發現，截至 3 月份的 12 個月內，家庭保險費增加了 28%。





由於供應鏈短缺而導致建築材料成本上升，這是令到目前的保費更加昂貴的其中一個原因。



新州小鎮青年被刺送院不治

新州一名青年在北部海岸Coffs Harbour以北的一個小鎮被刺死。





緊急救援人員接報，去到Corindi海灘，發現一名 16 歲青年的大腿被刺傷。





他其後送往附近的一間醫院不久後死亡。



體育消息

加拿大網球公開賽，意大利七號種子辛納（Jannik Sinner）以6-4， 6-4擊敗美國球手保羅（Tommy Paul），他將會在決賽中與澳洲的德米瑙爾（Alex De Minaur）爭奪冠軍。



