今日大事（8月14日）

以下是 2023 年 8 月 14 日星期一的詳盡新聞內容。

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澳洲球迷翹首以盼女足國家隊能在主場奪得世界盃冠軍。 Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE

女足奪冠放假損商界？新州州長：可提前準備

新州州長柯民思（Chris Minns）表示，如果澳洲女子國家足球隊Matildas贏得今屆女足世界盃，他支持設立一天公眾假期。

早前，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）提出，若澳洲女足贏得世界盃，支持全國可享有一天公眾假期的建議。

不過，國家黨領袖利特爾波特就表示，雖然他完全支持Matildas，但如果設立一天的公眾假期，會令企業損失太多。

柯民思表示，設立一天的公眾假期是個好主意。「我知道她們還有幾場比賽要踢，但我們目前在這些賽事舉行期間，制定物流與應變計劃，並與澳洲足球協會商討，我們將與各州州長在本周較後時間召開的國家內閣會議上討論。」
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慈善團體籲政府支援必要工人交租

澳洲聖公會（Anglicare Australia）呼籲政府提供緊急支援，協助必要工人交租。

一份最新的研究報告顯示，護士、清潔工、消防員和教師在內的必要工人正在努力交租。澳洲聖公會執行董事錢伯斯（Kasy Chambers）表示，聯邦政府需要提供更多的支援。

「我們也希望看到聯邦政府提供援款，但亦希望看到一些來自聯邦政府的領導能力。這是一個大問題，就是看到一些國家的領導能力，我們知道本周將召開國家內閣會議，我們知道他們會討論目前的租金問題。大家都知道，目前越來越多正在租屋住的人，不僅在他們20多歲的時候已開始交租，實際上是在他們整個人生都要交租。」

流行病學家逝世 曾助澳洲對抗新冠疫情

曾經協助澳洲了解新冠疫情大流行的流行病學家麥克勞斯（Mary-Louise McLaws）逝世，享年 70 歲。

麥克勞斯教授在澳洲疫情最嚴重期間，成為了大家值得信賴的聲音，她亦是最早呼籲澳洲民眾要戴口罩，作為公應對共衛生措施關鍵部分的醫學專家之一。

去年1月，她因嚴重頭痛尋求醫治後，被診斷出患有腦腫瘤。她周六晚在雪梨一間醫院去世。

【國會強姦案】被告獲撤訴將向檢方索賠

前自由黨顧問萊爾曼表示，在當局撤銷對他的強姦指控後，現時他會尋求數百萬元的賠償。

萊爾曼第二次接受七號台訪問時說，他在 2019 年被指控強姦希金斯後，可能永遠無法找到另一份工作。

他也對澳洲首都領地調查委員會就該案的調查結果作出回應。委員會對
首都領地前首席檢察官德魯戈爾德（Shane Drumgold）進行調查
，同時亦會確實發現有足夠證據來起訴萊爾曼。

不過，去年由於一名陪審員在審議過程中行為不當，導致中止審訊，同時由於擔心希金斯的精神健康，
故此就取消重審


萊爾曼堅稱自己是無辜的，他對七號台的新聞節目Spotlight表示，希望獲賠償數百萬元。「我必須索償數百萬元，因為我需要考慮到自己可能永遠不會再工作的現實可能性，不是我可能會遭受40年的經濟損失，而是可能永遠不能再度工作。」

貿易部長料中國將解禁其他貿易限制

貿易部長費雷爾（Don Farrell）仍然樂觀認為，最近與中國的貿易突破，將可以為進一步取消關稅鋪路。

中國月初宣佈
結束對澳洲大麥徵收關稅
後，費雷爾表示，這是一個很好的訊號，指中國對澳洲的葡萄酒等產品所實施的類似禁令亦可能會取消。

中國政府於 2020 年 5 月對澳洲進口的大麥徵收關稅，聲稱是基於對澳洲廉價穀物傾銷感到憂慮而實施反傾銷稅和補貼稅。

中國多地自然災害 當局加緊應對

陝西西安上周五山洪暴發，引發泥石流，至今遇難人數升至21人，仍有6人失蹤。

西安市當局正加緊搜救，已派出近千名消防及公安，動用生命探測儀、挖泥機，以及搜救犬等參與救援。至於在泥石流中受損的道路，以及電力、通訊等設施，目前已逐步修復。

另外，江蘇省鹽城市大豐區遭龍捲風襲擊，造成2人死亡，15人受傷。

當地氣象部門表示，昨日午後，鹽城市中南部地區出現強對流天氣，部份地區出現短暫時間的暴雨和8至11級雷暴大風。大豐區在下午4時左右出現龍捲風，經中國氣象局和江蘇省氣象局專家鑑定，龍捲風的等級屬中等強度。

災情發生後，消防、電力、衛健及民政等部門合作展開傷員救治、電力搶修、及安撫居民等工作。

夏威夷山火增至近百死 料損失60億元

夏威夷毛伊島山火的死亡人數升至 93 人，成為
美國過百年來最致命的山火


搜救人員不排除死亡人數會繼續上升，又指部份遺體已燒成灰，要確認死者身份亦有難度。

現時災區有多達4500人流離失所，當局正協助安置。重災區拉海納鎮（Lahaina）損毀嚴重，當地居民表示，獲得社區的莫大支持。

「當你看到今天來幫忙的人數，實在太好了。整個島上的人都團結一起，內地亦有人捐款、送錢和其他東西到來，盡一切努力來幫忙。」

在毛伊島一家帆船租賃公司工作的僱員Caitlin McNigh女士說，看到她的親朋失去一切，令她感到非常難過。「真的令人痛心，我一直努力不去哭，為每個人堅強起來，但我真是因為發生的所有事件感到非常傷心。」

夏威夷州長格林指，估計山火造成毛伊島近60億美元損失，西部被焚毀的2200座建築物，有八成多是民居，預料重建需時。

賓州住宅爆炸釀4死1失蹤

賓夕凡尼亞州西部一間房屋發生爆炸，造成4人死亡，1人下落不明。

爆炸發生在匹茲堡以東 32 公里的一間住宅，有三人已送院救治，據稱其中一人情況危急，另外兩人已出院。

探員利特爾表示，需要暫停行動。「由於天氣、黑夜以及為了所有相關人員的安全，現時要暫停就這宗悲劇進行的所有行動。目前已有4人死亡，1人仍然下落不明。」

伊朗伊斯蘭聖地槍擊釀1死8傷

伊朗南部的法爾斯省設拉子市（Shiraz）著名的伊斯蘭聖地「燈王之墓」（Shah Cheragh）發生槍襲事件，造成至少1人死亡，8人受傷。

國營電視台報道，一名獨行槍手在進入「燈王之墓」後開槍，隨後被捕。伊朗總統萊希（Ebrahim Rasi）已下令進行調查。

「燈王之墓」是什葉派教徒的聖地。去年10月下旬亦發生過槍擊事件，造成 13 人死亡，約 30 人受傷，兩名涉案男子已在上月公開執行絞刑，他們均承認與極端組織伊斯蘭國有關連。

巴基斯坦發生針對中國工人襲擊案

巴基斯坦瓜達爾港發生針對中國工程人員的襲擊事件，事件中未有中國公民死傷。巴基斯坦部隊擊斃2名槍手, 當地武裝組織俾路支解放軍已承認責任。

事發時，中方項目車隊正前往瓜達爾機場，途中遭遇路邊炸彈襲擊和槍擊。

中國駐卡拉奇總領館提出強烈譴責，要求巴方嚴懲凶手，並採取有效措施，確保中國公民、機構和項目安全。

澳洲簡化新西蘭人入籍後申請驟增

最新數據顯示，
澳洲向新西蘭公民提供新的途徑成為澳洲公民
後幾星期，已有幾千名新西蘭人申請入籍澳洲。

有關措施自七月初生效以來，已有超過1.5萬名新西蘭人，開始申請成為澳洲公民。

根據最新的措施，持有特殊類別簽證而在澳洲住滿至少4年的新西蘭公民，可以申請入籍澳洲。

維州毒蘑菇案倖存者情況穩定

維州懷疑毒蘑菇中毒案
，4人中的其中一名倖存男子的家人表示，他目前情況嚴重但穩定。

早前，這名男子的太太，以及他太太的姊姊及姊夫吃了懷疑有毒的蘑菇後中毒入院不治。

其中一名死者威爾金森（Heather Wilkinson），他的家人發表聲明表示，他們正處於在悲痛當中，並要求保護隱私。

警方仍在繼續調查今次案件。

洪水多發地過去一年保險費增三成

一份最新數據顯示，生活在容易發生洪水地區的居民，他們的保險費將面臨高達 50% 的加幅。

精算師協會的分析發現，截至 3 月份的 12 個月內，家庭保險費增加了 28%。

由於供應鏈短缺而導致建築材料成本上升，這是令到目前的保費更加昂貴的其中一個原因。
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新州小鎮青年被刺送院不治

新州一名青年在北部海岸Coffs Harbour以北的一個小鎮被刺死。

緊急救援人員接報，去到Corindi海灘，發現一名 16 歲青年的大腿被刺傷。

他其後送往附近的一間醫院不久後死亡。

體育消息

加拿大網球公開賽，意大利七號種子辛納（Jannik Sinner）以6-4， 6-4擊敗美國球手保羅（Tommy Paul），他將會在決賽中與澳洲的德米瑙爾（Alex De Minaur）爭奪冠軍。

另外，英超聯賽第一輪，車路士在主場1比1與利物浦打成平手。兩隊最終各得1分。而熱刺則作客以2比2迫和賓福特，兩隊亦各得1分。

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Published 14 August 2023 9:12am
By Tin Hang Wu, Elsa Tsang
Source: SBS

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