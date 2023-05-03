今日大事（5月4日）

【澳英美協議】艾巴尼斯訪問英國造船廠

正在英國準備出席英國加冕儀式的總理艾巴尼斯，剛到訪英格蘭北面一個造船廠，當地將會建造澳英美協議的第一艘潛艇。





艾巴尼斯在當地時間星期三到訪港口城市Barrow-in-Furness。他表示，這個是全球最精密的製造項目，所以必須要正確完成。



【原住民之聲】政府撥款百萬元宣傳公投

聯邦政府承諾撥款百多萬元作為原住民聲音入憲公投的認知運動經費。





在舉行公投之前，一筆150萬元經費將會用於一個中立的公民教育計劃，包括利用數碼平台、圖書館以及其他公共機構。





這筆經費將會分別撥給澳洲憲法教育基金（CEFA）以及澳洲民主博物館（MoAD）。





公投將於今年10月至12月之間舉行，國民將會投票決定是否容許一個永久的獨立團體就同原住民及托勒斯島民有關的事務作為國會的顧問。



外長：在蘇丹澳洲人或要水路撤離

外長黃英賢指幾十名滯留在蘇丹的澳洲公民可能要被迫從水路疏散。





目前仍然有百多名澳洲人在蘇丹境內，雖然36人前晚 (2/5) 已經登上一部澳洲軍機離開當地。





黃英賢接受SBS新聞訪問時指當地局勢動蕩，變化急速。「澳洲並無駐蘇丹的大使館，正如在世界好多地方一樣。所以在這些無實質或者官方代表的地方，就要依賴友邦和盟國，來保證提供最大的支援。」



烏克蘭否認以無人機襲擊普京

俄羅斯指控烏克蘭企圖以無人機攻擊莫斯科克里姆林宮，暗殺總統普京，並指指這次襲擊是有計劃的恐怖主義行動。





克里姆林宮表示，軍方擊落了兩架針對普京的烏克蘭無人機，沒有造成傷亡，普京當時不在克里姆林宮，正身處莫斯科近郊的住所工作。





社交媒體上一段未經證實的視頻顯示，克里姆林宮上空在當地周三凌晨冒起濃煙。俄方發言人表示，會保留權利，在合適的時間和地點採取報復措施。





正在訪問芬蘭的烏克蘭總統澤連斯基否認指控，並指烏克蘭沒有足夠的資源來暗殺普京。「我們沒有攻擊普京或莫斯科，只是在烏克蘭領土上繼續戰鬥，保衛村莊和城市。我們也沒有足夠的武器，不可以在任何地方亂用。」





烏克蘭總統辦公室發言人表示，事件是俄方預先策劃，純粹為大規模襲擊烏克蘭製造藉口。美國國務卿布林肯說，他對俄羅斯提出的任何指控持高度懷疑態度。加拿大總理杜魯多亦表示，不能夠在這個特定時刻對事件倉卒下結論。





因應無人機事件，莫斯科和聖彼得堡同時宣布禁止無人機在市內上空飛行，聖彼得堡周邊150公里半徑範圍內也禁飛無人機。



塞爾維亞十年最嚴重槍擊案釀9死7傷

塞爾維亞首都貝爾格萊德一間學校發生槍擊案，8名學生和一名保安死亡，另外6名學生及一名教師受傷送院。警方拘捕一名14歲少年，估計他是有預謀犯案。





今次是塞爾維亞十年來最嚴重的大型屠殺事件。事發在當地星期三早上8時左右，大批身穿避彈衣和戴頭盔的警員接報後到場，封鎖學校周邊區域，被捕的七年級學生被鎖上手扣帶走。





一名目擊者說，她從沒想過會發生這種事。「我當時在樓下上體育課，然後聽到連續的槍聲，不停地射擊。我不知道發生甚麼事，同時在電話收到了一些消息。一些七年級二班的學生沒有回覆，所以大家很害怕他們有事發生。」





警方懷疑疑犯預先一個月策劃襲擊，並偷去父親一枝9毫米手槍，現正調查他的動機。當局宣佈星期五起全國哀悼三日。



美國務卿擬重新安排訪華

布林肯接受華盛頓郵報訪問時指，中美兩國重建在各層級和政府各部門間的常規溝通渠道，是相當重要。



相關內容 有傳中國不準備重新安排布林肯訪華

另外，中國國務委員兼外長秦剛訪問緬甸期間，要求緬方嚴厲打擊網絡詐騙犯罪。





他表示，電信網絡詐騙集團長期盤踞緬甸邊境地區，嚴重侵害中國公民利益。中方決心嚴厲打擊，要求緬甸協調各部門，繼續推進中緬泰聯合打擊行動，及時解救被困的中方人員。





緬甸亦表示，願意與中方加強合作，嚴厲打擊邊境地區網絡詐騙等違法活動，維護邊境秩序。



美聯儲續加息 暗示下月將暫停

美國聯儲局一如預期再次加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間上調至5厘至5.25厘，是自2007年八月以來最高。





不過，聯儲局的會後聲明暗示，經過連續十次加息後，可能會暫停加息。主席鮑威爾在記者會指，聯儲局會繼續留意最新經濟數據。





「自去年年中以來，通脹已有所緩和，但通脹壓力依然大，仍有一段長時間才可回落至2%。」





他又說，巿場人士希望聯儲局今年稍後減息，但他不預期這個情況會在今年出現。



盧旺達洪水及山泥傾瀉釀109死

盧旺達的豪雨引發洪水和山泥傾瀉，引致至少 109 人死亡。





西部省省長說，他們的首要任務，是要到達災區每間受損的房屋，並搜救被困在家中的居民。



北領地撤銷五年禁令准採天然氣

北領地政府決定批准在 Beetaloo Basin 利用水力壓裂法開採天然氣，撤銷一項五年來的臨時禁令。





估計Beetaloo Basin 藏有500萬億立方呎天然氣，是澳洲能源藏量最豐富的地區。





一個新的石油操作小組將會監察是否遵守規格，而每年投資將會高達200萬元。





而北領地首席廳長菲爾斯（Natasha Fyles）表示當地將會提供全球所需的能源以過渡到再生能源。並強調會嚴格保護環境同社會設施。



主持人去世 烹飪節目本周重新啟播

十號台宣佈決定今個星期日恢復播出烹飪比賽節目《我要做廚神》（Masterchef）。





比賽評判名廚Jock Zonfrillo今個星期初突然離世，享年46歲。他在新一季的第一輯原定播出當日清晨被發現在墨爾本逝世。





十號台表示，播出新一季節目的決定已得到Zonfrillo家人的全面支持。



體育消息

經過數十年的等待後，澳式足球聯賽終於確認塔州為加盟聯賽的第 19 支隊伍。州政府聲稱，這是一項重大的經濟投資。





不過，該州目前的房屋和無家可歸者問題仍然嚴重，而興建新體育場館所需的費用超過 7 億元，塔州居民對此意見分歧。



