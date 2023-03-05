今日大事（3月6日）

新州家暴案一男子持刀襲警被擊斃

雪梨西南部發生家庭暴力案，一名男子被警員開槍打死。





事發在昨天（3月5日），警方接報，Yagoona一個住宅發生家庭暴力案。警員到場，與一名29歲、手持兩把刀的男子巴伯（Hilal Barbour）對峙。





新州警察廳助理廳長史密斯（Stuart Smith）說，巴伯在被一名警官開槍打中之前，曾經試圖襲擊警員。





「這名男子企圖用刀襲擊警員，一名女警被砍傷和刺傷，該名女警之後失去重心向後倒下，但該名男子繼續向她攻擊。然後他就轉移視線到另一名男警員身上，該名男警員之後才拔槍。」





史密斯又說，警員最初是用電擊來制伏該名29歲男子，但之後被他手持的武器擊走該裝置，令警員別無選擇地要開槍。



民調：多數選民支持工黨公積金稅務改革

雖然大多數選民支持 聯邦政府的公積金稅改計劃 ，但工黨和總理艾巴尼斯亦因稅改而喪失部份民眾的支持。





根據《澳大利亞人報》最新進行的Newspoll民調顯示，近三份之二選民支持財長查默斯的稅改計劃，將有超過300萬元的退休公積金賬戶的稅率，在2025年時提高一倍至30％。





被訪者中有64%表示同意，而29%的人不同意。支持工黨的選民中，有80%支持這項計劃，雖然兩黨聯盟領袖達頓堅稱會在勝出下屆大選後，廢除該計劃，但支持兩黨聯盟的選民中，仍有54%選民表示支持計劃。





調查訪問了1,500多名選民，兩黨聯盟的支持率提高了一個百分點至 35%，而工黨則下降一個百分點至37%。





艾巴尼斯的支持率下降至大選以來的最低點，降至55%，比他當選後的最高點62%下降達7個百份點。



研究：新冠疫情令全國多兩萬人死亡

精算師協會預測，如果沒有新冠大流行，澳洲去年將有 172,000 人死亡，但實際死亡人數是 192,000。





與被稱為 總超額死亡率的預測 相比，這個數字相當於死亡人數增加了12%。





精算師協會發言人Karen Cutter說，在這多出的20,000死者中，大約有一半的人是因為感染新冠病毒死亡。





「新冠病毒是導致他們死亡的主因，另外大約15% 的死者，在死亡時感染了新冠，而新冠是導致他們死亡的一個原因，但不是主因。而這20,000名死者當中，大約有30%人的死亡證上，是沒有顯示感染新冠。」



央行料明日開會公佈第十度加息

塔州參議員藍比對九號台表示，她的選區中有許多人都害怕澳洲會踏入經濟衰退。





你可以看到一些人正在勒緊褲頭。我在六個月前已經對一些參與聚會的人表示，大家要勒緊褲頭，現在真的實現。你到農村和偏遠地區，那些商店放租不只一個月，而是已幾個月沒人租，市道甚差，未來六個月的情況相信會是非常可怕。



碳排放模型顯示澳洲減排量須翻倍

RepuTex公司為氣候委員會和澳洲保護基金會的碳排放模擬結果顯示，政府必須微調現行的碳排放標準。





RepuTex公司的模擬顯示，在16個新的煤炭和天然氣項目的排放量，可以達政府預期減排目標大概25%左右。





雖然根據該機制，企業將被要求在 2030 年之前，每年要將排放量減少4.9%，但模擬結果顯示，這十年內，目標可能要推高到減少 8.9%，才能保持減排預期。





參議院調查保障機制的委員會，將於今天（3月6日）向國會提交報告。



聯合國達成《公海條約》保護三成海洋

聯合國過百個成員國達成保護海洋的歷史性協議，目標是在2030年前將全球三成海洋納入保護區，以保護和恢復海洋生態。





各國就計劃及討論這項條約已長達20年，今次終於在紐約的聯合國總部，經過38個小時的談判後，達成這份具法律約束力的《公海條約》，在條約中設立的新保護區將會限制捕魚量、航道路線和深海採礦等勘探活動。





根據國際自然保護聯盟的數據，全球近一成的海洋物種正面臨滅絕。





聯合國秘書長古特雷斯形容協議是多邊主義的勝利，而聯合國海洋大使陳惠菁（Rena Lee）就表示，很高興各方最終能夠達成協議。





「船已經靠岸了。聯合國完成了協議的文本，會對文本進行技術性編輯。在日後一個指定的時間，就會正式採納以聯合國六種官方語言撰寫的文本。」



哈里王子伉儷據報獲邀出席加冕典禮

早前哈里王子在宣傳回憶錄的訪問中表示，他離開英國王室，是維護自己精神健康的正確選擇。





他與創傷治療專家Gabor Mate醫生在網上進行過廣泛的討論，當時他曾經形容自己是來自一個「破碎的家」及提及死去的母親戴安娜王妃。





他又讚揚夫人梅根給予他 辭去皇室工作 的勇氣——並且表示不會後悔這個決定。





哈里王子說：「當我完成回憶錄的時候，感覺很輕鬆自由，好像如釋重負一樣。以往及現在部份的我在皇室制度下生活，是不會鼓勵皇室成員過自由的生活的。」



兩會開幕 李克強發表最後一份工作報告

中國十四屆全國人大一次會議昨日在北京開幕，總理李克強發表任內最後一份政府工作報告，將今年經濟增長目標定於5%左右，預算赤字率略有提升。





李克強說，要堅持穩字當頭、穩中求進，並繼續完善稅費優惠政策，優化和延續現行減稅降費、退稅緩稅等措施。他表示要著力擴大內需，社會政策要兜牢民生底線，並更大力度吸引和利用外資。





他指出，國家發展取得來之極為不易的新成就，不過當前發展面臨諸多困難挑戰，外部環境不確定性加大，經濟社會發展多領域仍要不懈努力。





解放軍和武警部隊代表團昨日下午進行分組審議政府工作報告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠及何衛東分別參加小組審議。





張又俠說，全軍要深入貫徹黨的二十大戰略部署，加快推進國防和軍隊現代化。 而何衛東則表示，要堅定不移走中國特色強軍之路，加快實現高質量發展，持之以恆正風肅紀反腐，加強基礎和基層建設。



俄軍推進巴赫穆特 專家料烏軍或撤離

俄羅斯軍隊繼續向巴赫穆特市北部推進，烏克蘭正加強該區的精銳部隊實力，對抗俄軍。





烏克蘭武裝部隊總參謀部前晚在臉書上發出帖文，指俄軍試圖包圍巴赫穆特，但未能成功。





不過，國際安全專家布拉克斯蘭教授對九號台表示，隨著俄軍不斷進迫，烏軍有可能會被迫撤出巴赫穆特。





俄軍想繼續向西前進，他們有實力穿越頓巴斯省，但就會遇到烏克蘭在克拉馬托爾斯克建立了一段時間的防線。



希臘總理為火車相撞事故向死難者道歉

希臘總理米佐塔基斯在一份聲明中 ，向上周在 迎頭相撞的火車事故 中喪生的57名遇難者家屬道歉。





希臘全國各地因為今次事故而爆發抗議活動，要求政府改善鐵路網絡的安全標準。昨天雅典有大約1萬2千名鐵路員工和學生舉行反政府示威，警員一度使用催淚彈及震撼彈清場。





總理米佐塔基斯曾經一度將事件歸咎於人為失誤，但鐵路工人工會則指責歷屆政府「不尊重」希臘鐵路，以致造成的「悲慘的結果」。



孟加拉羅興亞難民營大火 萬人無家可歸

孟加拉國內的羅興亞難民營發生大火，目前約有 12,000 人無家可歸。





大火發生在Cox's Bazar的 11 號營地，該營地是位於東南邊境地區，當中有百多萬名羅興亞難民居住。當地警方表示，暫時仍未清楚起火原因。





在2021年3月這個難民營曾經發生大火，造成至少 15 名難民死亡。



維州新心臟藥試驗成功 料惠及數十萬人

一款新的心臟藥成功進行臨床試驗，令數十萬患有嚴重高膽固醇的澳洲人受惠。





這款新藥名為 Nexletol，是一款貝培多酸（bempedoic acid）藥物，完成為期四年的臨床試驗。該試驗涉及32個國家14,000名高膽固醇患者，其中包括 300 多名澳洲患者。





目前，有250 萬澳洲人服用稱為他汀類藥物來降低膽固醇，但當中有許多患者都出現副作用。





這項臨床試驗由維州心臟醫院主任Stephen Nicholls教授共同領導，他向九號台新聞表示，新藥比他汀類藥物有一些關鍵優勢。





「這款藥以肝臟中產生的膽固醇為目標，因此患者可以降低膽固醇，但不會出現他們服用他汀類藥物時出現的肌肉酸痛問題，並且可以減少19%的患者，需要進行冠狀動脈、植入支架入術等。」





這款新藥正等候澳洲醫藥用品管理局批准使用。



調查：澳洲漸趨用串流媒體看新聞

媒體內容消費調查的結果顯示，去年有66%的澳洲成年人，在網上觀看串流媒體，高過之前一年的62%。





澳洲家庭平均付費訂閱2.4個串流媒體服務，而有81%的家庭會訂閱一個。



譚保今日就自動債務索償系統調查作供

前總理譚保（Malcolm Turnbull）將於今天（3月6日）出席調查前政府設立的自動債務索償系統（Robodebt） 的皇家委員會。





譚保將被問及對該計劃的了解情況，該計劃是在他2015年至2018年擔任總理期間設立的。





自動債務索償系統導致數十萬領取福利人士被Centrelink錯誤追討所欠的債務，總額超過7.5億元。



南澳原住民入稟阻止建造核廢料堆

傳統土地擁有人入稟聯邦法院提出訴訟，反對建造核廢料堆。





Barngarla Determination Aboriginal Corporation正試圖阻止在南澳艾爾半島（Eyre Peninsula）的 Napandee 建造計劃興建的垃圾場。





該公司於2021年首次發起行動，試圖推翻前兩黨聯盟政府的這項計劃。





他們指，由於他們很多人不是住在Kimber市議會地區，在之前的諮詢中，被剝奪了參與社區投票的權利，來平衡支持當地對興建該垃圾場支持的聲音。



體育消息

墨西哥網球公開賽男單決賽，澳洲網球手德米瑙爾以3:6、6:4、6:1，後來居上擊敗美國的湯美保羅，贏得職業生涯首項500分級別錦標，亦是他累計第7個巡迴賽冠軍。





德米瑙爾之前曾經排名世界第15位，現時就重回第18位。他在賽後表示，一直相信自己能夠戰鬥到底，發揮最大的潛力。





另外，格蘭披治一級方程式大賽，紅牛車隊在首站巴林旗開得勝，包辦冠亞軍。



