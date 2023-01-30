簡單一步助你慳錢！大刀闊斧減少會籍和訂閱

要點： 娛樂節目訂閱費是澳洲人已支付但未使用的一大開支。

研究人員計算出，取消被遺忘未用的訂閱服務，每年可節省多達 80 億元。

受訪者稱，平均需時九個月才能取消未使用的會籍。

由 ING Australia 委託進行的研究指出，被遺忘和放棄的訂閱服務每年可能對澳洲人造成逾 80 億元的損失。





人人都想每個月口袋裡多出十元百塊。然而，澳洲人平均卻因為他們忘記或不再使用的訂閱付費而白白浪費這筆金錢。





試想一下，你有甚麼沒有使用的串流媒體服務、付費專區賬戶，以及數碼健康、飲食和鍛煉計劃？





由 ING Australia 委託進行的最新一項研究表示，精明的消費者通過減少訂閱服務和其他無用的經常性支出，平均每年可節省 1,261 元。



似乎有不少人決心因此有所行動。該項調查去年 12 月訪問了約 1,000 名成年人，過半數 (55%) 的人計劃在今年進行「大掃除」。





在他們最積極減省的非必要支出中，娛樂節目訂閱 (45%)、健身室會籍 (15%) 和健身應用程式 (12%) 位居榜首。





研究人員計算出，以全國計，可節省到的費用超過 80 億元。





ING 日常銀行業務負責人鮑恩 (Matt Bowen) 說：「看到許多精打細算的澳洲人正在整理他們的銀行賬戶，這是可喜的現象。」



收聽節目 聯邦政府：水災令生活開支再上升 財赤預測更大 SBS Chinese 17/10/2022 05:01 Play

「這些調查結果顯示，一些細微的改變，例如取消未使用的訂閱服務或監控非必要支出，可以在澳洲人最需要的時候節省大量金錢。」





鮑恩表示，在電話設定提示或設定銀行賬戶通知，是「控制支出並為來年節省一分一毫的快速致勝之道。」





調查亦發現，四份之一有做每月開支計劃的澳洲人承認他們並無全部安排妥當。





五份之二的受訪者表示，有預設自動付款，支付已忘記跟進或已停用的收費服務。



他們曾經試過削減多餘的服務，但平均需時 9 個月才成功，因延誤而遭受的損失超過 960 元。





有趣的是，人們新一年的優先計劃似乎傾向數碼化。那些計劃在 2023 年削減開支的人，可能針對健身室會籍 (15%) 的開支，多過減少購買圖像編輯軟件和影像過濾應用程式 (10%)。





準備放棄娛樂和遊戲訂閱等數碼支出的人，更有可能是 Z 世代 (63%) 而不是嬰兒潮一代 (40%)、X 世代 (41%) 或千禧一代 (47%)。





在其他方面，很大比例的澳洲人試圖通過接收電子郵件通知 (47%)、在手機設定提示 (27%) 或記錄在日記上 (21%) 來控制預先計劃的支出。





大約十份之一的人要靠親友提醒。





在金錢管理方面，54% 的澳洲人使用日常賬戶繳付開支，有43% 的人選用儲蓄賬戶。





儘管時勢艱難，調查結果顯示澳洲人仍會繼續消費。





在每十個已繳費用的人中，有近 6 個仍然登記新的訂閱服務，在 2022 年平均每月額外支付 48 元。



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