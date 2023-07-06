今日大事（7月7日）

報告指 Centrelink自動債務索償系統是社會保障公共行政失敗





皇家委員會的報告形容，Centrelink 的自動債務索償系統，是澳洲「在社會保障方面公共行政的最大失敗」。





報告詳情將於今日上午公佈，將會披露誰人應對為此項目負責，以及他們是否知道這個項目違法。





在兩黨聯盟執政期間實施的自動債務索償系統，在民政部運作下，錯誤地向 44 萬 3000 人追討福利金欠款。受害人採取集體訴訟後，聯邦政府賠償約 18 億元。





而今次調查是由前昆州最高法院首席大法官霍姆斯（Catherine Holmes）領導，對該項目的建立、設計、實施和後果等進行徹查。





聯邦政府將考慮改革殘障就業服務 提高供應商質素





聯邦政府將會要求殘障就業服務（Disability Employment Service）的供應商提高服務質素。





在澳洲失業率維持歷史低位的同時，殘疾人的失業率卻持續 30 年保持兩位數，令當局考慮改革殘障就業服務。





該服務由政府外判給企業和一些小型非營利機構進行，而改革將會評估他們4個方面，包括參與者權利、了解的程度、就業供應能力，以及符合法規的程度。





社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）表示，殘疾人所需的權利、目標和支持，是政府的優先考慮。





利絲和說，需要從各個方面來檢討和改善殘障就業服務，並和僱主合作，這些是政府已經做緊的事。她提到政府有向澳洲商業議會的夥伴及旅遊業撥款，來擴建職場，從而能夠聘請殘障人士。





數據指中國成為澳洲汽車市場第三大產地





數據顯示，中國成為澳洲汽車市場的第三大產地。





聯邦汽車工業商會的數據指，上月進口的中國生產汽車達到2萬3千部，比舊年同期多約一倍半。





總體而言，所有品牌的汽車，今年上半年在澳洲出售的數量比舊年同期多百分之 8.2。而低碳或者零碳排放的汽車，包括電動和油電混合型，銷售亦有增長。





商會董事格里芬（Peter Griffin）表示，行業迎來了 2018 年以來最好的 6 月。





格里芬說主要歸功於時機，因為今年 6 月很多交車是來自 2022 年的訂單，製造商需要一些時間來交車。但他說目前汽車需求強勁，買家仍在專注於新車市場。



白俄總統盧卡申科指普里戈津已重返俄羅斯





白俄羅斯總統盧卡申科表示，瓦格納僱傭兵團的領導人普里戈津，已重返俄羅斯聖彼得堡。





但盧卡申科昨日透露，普里戈津已重返俄羅斯。





據報，一架相信屬於普里戈津的商務客機，降落在俄羅斯南部，但尚不清楚他本人是否在飛機上。





盧卡申科表示，大多數瓦格納戰士，仍留在白俄羅斯的營地，但如有必要，對方仍然會為所屬的白俄羅斯服務。





扎波羅熱核電廠局勢緊張 烏克蘭當局警告居民準備撤離





烏克蘭西部城市利沃夫市長表示，當地發生自俄烏戰爭以來，針對市民用基礎設施的最大規模襲擊，事件造成至少 5 人死亡、34 人受傷。利沃夫遠離前線，好多視烏克蘭居民視當地為避難區。





國際原子能機構表示，專家已定期在走訪當地，目前為止，並未察覺到有任何明顯的地雷或爆炸物跡象。





哈佛大學肯尼迪學院高級研究員布傑林（Mariana Budjeryn）指，若頂部爆炸，本身不會危及廠內安全，但擔心會出現內部爆炸的情況。





布傑林表示，可以肯定的是如果工廠被人從內部破壞，導致有放射性物質釋放，就不會存在任何責任上的爭議，因為只有內部人員，即係俄羅斯軍隊可以做到這點。





美財長耶倫抵北京展開四日訪問





美國財長耶倫抵達中國北京，開始為期四日的訪問，預計重點是希望重新調整兩國關係。





有分析人士向中國官方媒體透露，耶倫四月份發表的講話，將確保美國及盟國的國家安全利益，列為美國對華經濟政策的最優先重點，令今次訪問的蒙上陰影。





預計耶倫在訪問時亦會爭取在氣候變化、防範疫情及處理債務方面同中國合作。





推特或將向 Meta 新社交應用程式 Threads 採取法律行動





據報，推特公司表示，將會向競爭對手 Meta 公司新推出的社交應用程式、採取法律行動。





新聞集團 Semafor 報導，推特的代表律師，已向 Meta 公司朱克伯格（Mark Zuckerberg）去信，指對方僱用推特前員工，協助創建推特稱為「山寨貨」的新社交應用程式「Threads」，指控對方係非法使用推特的商業秘密、亦侵犯其他知識產權。





正當 Twitter 及其擁有人馬斯克（Elon Musk）捲入多項爭議之際，今個星期三上架的Threads，已速迅獲得上千萬用戶註冊。





Meta 發言人斯通 （Andy Stone）回應報導時強調，Threads 的工程團隊中，並無推特的前員工，反指有關指控是「無中生有」。





聯合國譴責針對約旦河西岸平民的暴力襲擊





約旦河西岸傑寧市發生涉及巴勒斯坦人致命襲擊後，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）向以色列表示，即使為了保護國家安全，但將軍事行動升級，並非解決問題的辦法。





以色列在今個星期初，向被佔領的傑寧市內一個難民營進行軍事襲擊，造成至少 12 名巴勒斯坦人、及一名以色列士兵死亡，今次是以色列 20 年來對約旦河西岸最大規模的襲擊。





軍方聲稱，派出數百名地面部隊以及對該地區進行二十年來的首次空襲等行動，只是針對將難民營視為基地的巴勒斯坦激進組織，但古特雷斯強調，向醫院及一些民用基礎設施造成的破壞，已令情況變得嚴重。





古特雷斯強烈譴責一切針對平民的暴力行為，包括恐襲。以色列對擠迫的難民營，進行空襲及地面行動，已是西岸多年以來最嚴重的暴力襲擊，對平民亦造成重大影響，包括超過一百人受傷，數千人被迫逃離。學校和醫院遭到破壞，水電網絡中斷，而有需要的人，亦無法獲得基本護理和救濟。





倫敦發生汽車撞入學校慘劇 一名女童死數十人受傷





正舉行大滿冠網球公開賽事的英國倫敦溫布頓市，發生汽車撞入一間學校慘劇，導致一名 8 歲女童死亡，據報導，亦有10人受傷送院。另有16人要在現場接受治療。





涉事司機是一名40幾歲的女性，她已因涉嫌危險駕駛導致人死亡的罪名被捕。當地警方表示並未將案件列為與恐襲活動有關。





希金斯指參議員雷諾茲或就誹謗對其採取法律行動





前自由黨職員希金斯（Brittany Higgins）透露，參議員雷諾茲（Linda Reynolds）考慮就誹謗對她採取法律行動。





雷諾茲表示，事件令她成為被無端批評和辱罵的對象，造成名譽受損。





北領地原住民向環境部申請緊急停止文化遺跡上的工程





北領地原住民向環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）提出緊急申請，要求停止一個文化遺跡上的工程。





位於達爾文北部海岸的 Lee Point 對 Dangalaba 族群有歷史意義，但政府正在當地清拆，準備修建國防住宅項目（Defence Housing Australia）的房屋。





環保團體「環境正義」已代表當地原住民族群，向政府提出申請緊急停工。申請書要求環境部長調查附近是否有文化遺跡，以及遺跡是否受到工程影響。





北領地診所一名幼童失救不治 家屬要求政府介入





北領地一間診所救治一名幼童失敗後，家屬要求政府介入。





偏遠地區Arnhem一個家庭表示，他們的3歲幼童一日內向Sunrise診所求診數次，但幼童最終仍不治。家屬和社區領袖表示，當地缺乏醫療服務，政府應接管診所。





診所回應稱，一直致力於改善為病人診症的結果。而領地和聯邦政府都表示正就事件向醫療供應方了解狀況。





新州推新網站提供各地區房屋供應、租賃和無家可歸等數據





新州居民將可以透過一個新的網站，了解所在地區的房屋供應、租賃壓力和無家可歸的狀況。





新州無家可歸者協會集合政府和學術數據，以互動式工具展示各個地方政府轄區的住房問題。





該工具的數據顯示，西雪梨有超過300名沒永久居留權的青少年，而全州所有年齡段的無家可歸人士，要瞓街的情況持續增加。





數據也顯示，北雪梨的社會房屋數量非常少，因家庭暴力而尋求協助的需求增加。





美國食品和藥物管理局批准可適度減緩「退智症」藥物





這是第一種臨床證明可適度減緩「退智症」引起的認知能力下降的藥物。





這款Leqembi藥物亦帶有警告，在極少數情況下可能導致腦腫脹和出血等副作用。



體育消息

英國溫布頓網球公開賽，塞爾維亞球手祖高域，及女單一姐波蘭的施維雅迪，昨日雙雙順利打入第三圈。





衛冕冠軍的祖高域，以直落三盤6比3、7比6及7比5，淘汰澳洲的湯普森晉級，向第八個溫網冠軍進發，而施維雅迪則以直落兩盤6比2、6比0，輕取西班牙對手托莫，晉級下一輪比賽。



