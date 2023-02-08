今日大事(2月9日)

四名澳洲公民在土耳其大地震中失蹤 地震死亡人數攀升至超過1萬1千人





目前接報有四名澳洲公民在土耳其大地震中失蹤。外交部表示正為另外大概40名澳洲國民和其家人提供領使援助。外長黃英賢強調，目前首要工作是保證失蹤者的安全。





在此之前，聯邦政府宣佈派出72名國防人員到災區協助，加入救援和善後工作。。總理艾巴尼斯表示，預計在今個星期內，澳洲專業搜救隊會於今個星期內抵達災區。





中國一支82人的救援隊已抵達土耳其，中國救援隊將攜帶生命探測儀和醫療設備及搜救犬，趕往災區盡快展開搜救工作。 中國駐土耳其大使館向新華社確認，目前並無中國公民在地震中傷亡的報告。





香港特區政府昨晚亦派出一支59人搜救隊，當中49人是消防處搜救專隊人員，其他成員來自保安局、入境處和衛生署。





土耳其總統埃爾多安先後到卡赫拉曼馬拉什和哈塔伊等受災省份視察災情。他回應有關救援工作的批評時承認，當局在地震後的初期反應存在問題，但他強調政府會照顧災民，承諾一年內在受地震影響的十個省清理瓦礫及重建房屋。





世界衛生組織將派出專家小組到土耳其和敘利亞，並以飛機運送醫療補給品。世衛總幹事譚德塞說，世衛會派出一個高級代表團來協調應對措施，並會派出三架飛機運送醫療物資。世衛駐敘利亞代表尚基蒂 （Iman Shankiti ）表示，敘利亞的衛生系統無法應付數以千計的傷者。





目前為止，土耳其救援人員已經救出 8,000 多人，但由於地震已過72 小時，救援人員恐怕被埋於瓦礫下的人生還機會渺茫。兩國的死亡總數已超過 11,000 人，世衛估計最終可能會超過 20,000 人。世衛會向兩國提供 430 萬澳元（3 百萬美元）的應急款項。



原住民國會聲音入憲，聯邦政府將編印多種語言資訊單張派發公眾。 Credit: Jenny Evans/Getty Images 原住民國會聲音入憲 聯邦政府將編印多種語言資訊單張派發公眾





聯邦政府接受反對黨的要求，就原住民國會聲音入憲的方案，使用公款編印多種語言的資訊單張，派發給公眾。





在以往進行公投的時候，政府曾經編印單張列出支持及反對的方案，派發給所有選民。





但聯邦政府曾表示，今次並不會有這個安排，原因是費用高昂，而且認為在這個數碼時代，並沒編印的需要。不過反對黨領袖達頓 （Peter Dutton）認為單張對非英語背景人士特別重要。





聯邦政府接納這個要求，以示建立朝野之間合作。金融部長加拉格爾（Katy Gallagher）向澳洲廣播公司表示，工黨願意讓步以致可以跟兩黨聯盟就公投達成共識。





加拉格爾認為達頓又想玩弄政治。顯示出政府必須要試圖在國會內達成朝野共識。他表示，如果能夠令到國會齊心合力，將會是一個好的成果。





美國國防部回應間諜氣球事件





美國國防部發言人萊德表示，上月28日在阿拉斯加發現中國氣球之前，美方也曾四次發現中國間諜氣球，飛越美國上空，並途經「中方感興趣的地點」，但他並沒有詳細說明中方氣球的飛行路徑或是否涉及軍事設施。





美國上周六派出戰機，在南卡羅來納州對出海域上空擊落中方氣球，引起中方不滿，批評美方反應過度。





萊德譴責中國的行為，並表示氣球顯然不是民用目的。他亦表示質疑，為何中國認為可以用不適當和不可接受的方式來侵犯其他國家的領空主權、隨意支配氣球與其他情報資產來作出行動。



美國總統拜登發表國情咨文。 Credit: Stefani Reynolds/Pool/ABACAPRESS.COM 美國總統拜登發表國情咨文





美國總統拜登在國會發表國情咨文，指美國尋求與中國競爭而不是衝突，他並表示，如果中方威脅到美國主權，美方必定會採取行動保護國家。





北京外交部發言人毛寧在例行記者會回應指，中方一向認為中美關係不是「你輸我贏，你興我衰」的零和博弈，中美各自取得成功，對彼此是機遇而不是挑戰。中方不迴避也不懼怕競爭，但反對以競爭定義整個中美關係，打著競爭的旗號進行污衊抹黑。





毛寧指出，美方應該樹立客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策，與中方一道推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。





馬航MH17航班疑被俄羅斯導彈擊落 證據不足調查結束





國際檢察人員表示，他們發現有力證據，證明俄羅斯總統普京曾經批准在烏克蘭使用俄羅斯的導彈系統，該系統發射的導彈於 2014 年在烏克蘭東部，擊落了馬航MH17 航班，導致全機298人死亡。





檢察人員則表示，沒有足夠證據證明普京和其他俄羅斯官員有份參與，故此不足以定罪。負責案件的荷蘭警官克拉格（Andy Kraag）表示，檢察員現將結束調查，不會作進一步起訴。





克拉格亦表示，他們不是感到失望，因為他們認為，相比在 2014 年，現在得出的結果比預期為多。他們原本想有更多的結論，現階段他們所做的已達到極限，下一步的答案就在於俄羅斯。





荷蘭海牙地方法院於去年底，裁定2名俄羅斯人及1名親俄烏克蘭分離份子謀殺罪成，判處終身監禁，另一名被告因證據不足，罪名不成立。4人當時都缺席聆訊，據報身在俄羅斯, 而俄國當局一直否認與事件有關。





北京表示希望重建澳中關係





北京政府表示希望重建中澳關係。兩國貿易部長早前進行視像會面之後，中國外交部發言人毛寧回應中國中央電視台記者的提問時表示，北京願意恢復對話。





毛寧表示，中國和澳洲都是亞太地區重要國家，兩國經濟高度互補，中澳關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太地區和世界和平、穩定與繁榮。





聯邦貿易部長費雷爾 (Don Farrell）本星期初與中國商務部長王文濤會面，是兩國貿易部長三年來的首次對話。商討內容主要針對取消中國對澳洲的200億元貿易制裁。



聯邦部長引用環保法例禁止昆州開發新煤礦





聯邦政府首次引用環保法例，禁止昆州中部開發一個新煤礦。環境部長普莉貝絲 （Tanya Plibersek） 否決礦業巨子兼澳洲聯合黨黨魁帕爾默 （Clive Palmer）的申請，理由是新礦場會進一步損害大堡礁、清水溪流、以及地下水。





建議中，昆州中部煤礦工程離開大堡礁不足10公里，預計在25年間，每年產煤量可高達1,000萬噸。





普莉貝斯今次否決申請，是首次有 引用本地訂立了22年的環保及保育法例來禁止一個開採工程。





聯邦政府將檢討學前教育及托兒服務





聯邦政府宣佈對學前教育及托兒服務制度進行檢討。布倫南教授 （Deborah Brennan）獲委任領導一個生產力委員會調查，研究如何改善學前教育的質素、可負擔性、以及供應。





教育部長祁雅 （Jason Clare）指出，成功的學前教育制度對兒童、在職家庭、以及國家經濟都有利。工黨在大選時承諾增加托兒津貼，並即將會於七月開始。





將於三月一日展開的調查中，委員會將會進一步考慮解決勞工短缺、服務提供、以及有關兒童利益的問題，尤其是弱勢社群的兒童。





增加全國公共房屋及可負擔房屋供應草案將引入國會





聯邦政府今日會於國會提出一個方案，增加全國公共房屋及可負擔房屋的供應。





房屋事務部長科蓮絲 （Julie Collins）將會引入草案，成立一個房屋未來基金，澳洲房屋機構、以及國家房屋供應及可負擔理事會。建議中100億元未來基金是總理艾巴尼斯政府去年大選時的一個重要承諾，是時期超過十年的最大房屋投資。





科蓮絲表示，在首五年內預計會建造30,000間公共房屋及可負擔房屋。澳洲房屋機構會是一個獨立組織，主要任務是保證基金公平分配予所有州及領地的房屋建設。



天然氣能源業警告，強制市場守則將會令價格更加上升。 天然氣能源業警告供應或出現短缺令價格上漲





天然氣能源業警告，強制市場守則將會令價格更加上升。訂立守則的目的是保證東岸煤氣用戶可以以合理價格及條件獲得供應。





但澳洲汽油生產及開採協會向聯邦政府呈交的意見中指出，這個方案會阻礙新天然氣田開採，導致價格上漲。





澳洲競爭及消費者公署警告在這十年間，天然氣供應會出現短缺，並建議增加供應來防止本地煤氣及電費上漲。





而財長查默斯 （Jim Chalmers）則表示，來自未開發氣田的新供應來源，將不會列入價格上限之內，而是會由一個合理價格條款控制。





新西蘭緝獲歷來最龐大毒品案





新西蘭警方於太平洋偏遠地區緝獲超過3噸毒品可卡恩，相信是由一個國際販毒集團投放於當地，準備運往澳洲。





案中暫時未有人被捕，但警方指，今次緝獲將會對南美生產及販毒者一個重大經濟打擊。





據警務處長科斯特 （Andrew Coster） 透露，上星期一艘軍艦發現81包可卡恩被投放於一個浮動轉運點，並於六日後返回當地登記並毀滅這批毒品，相信該批毒品的目的地是澳洲。





科斯特表示，今次是新西蘭當局緝獲歷來最龐大的毒品案。估計價值為3億1,600百萬澳元，足夠供應澳洲可卡恩市場約一年，而在新西蘭將會足夠供應超過30年。



澳洲戰爭紀念館將拆除多個中國製保安攝影機





位於堪培拉的澳洲戰爭紀念館將會拆除多個中國製的保安攝影機。新任紀念館主席及前工黨領袖比茲利（Kim Beazley）指該決定是出於「謹慎」的做法。'





據堪培拉時報報道，該批攝影機是由中國政府持有部分股權的海康威視製造，該公司是全球閉路電視攝影機的最大供應商。





紀念館內11個該公司製造的攝影機會將於2023年中之前拆除。比茲利表示，這個決定並非因為發現有不當事件，只係出於「謹慎」。





南韓國會通過彈劾行政安全部長





南韓國會投票通過彈劾行政安全部長李祥敏，就他對梨泰院人踩人慘劇應對不力，追究責任，他亦是南韓歷來首名被國會通過彈劾的政府內閣成員。





目前李祥敏已被暫停職務，憲法法院將於180日內裁定是否罷免李祥敏或讓他復職。



總統辦公室發言人李道雲批評今次的彈劾，指責反對黨背棄原則。李道雲表示此舉是背棄國會制度的做法，將會成為國會歷史中的恥辱。





慘劇去年10月29日晚發生，約10萬人在梨泰院一帶慶祝萬聖節，期間一條逼滿人的小巷發生人踩人，造成159人死亡。首批警員在事發近個半小時後才抵達現場。





體育消息





美國NBA職業籃球常規賽，洛杉磯湖人隊球星勒邦占士（LeBron James）在主場對俄克拉何馬雷霆隊的比賽中，超越名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）在1989年創下的得分紀錄，成為NBA歷來的得分王。





勒邦占士在職業生涯得分達38388分，比渣巴的紀錄多出1分。

