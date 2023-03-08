今日大事(3月9日)

艾巴尼斯抵達印度會晤印度總理莫迪





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 以及由澳洲商界及大學領袖組成的代表團經已抵達印度，獲印度總理莫迪 (Narendra Modi) 迎接。





艾巴尼斯將會到訪位於古吉拉特邦的薩巴爾馬蒂道場 (Sabarmati Ashram)，向印度國父兼民族主義運動領袖聖雄甘地 (Mahatma Gandhi) 致敬。而古吉拉特邦亦是總理莫迪的出生地。





澳洲的代表團將在未來三天留在當地城市阿美達巴德市 (Ahmedabad)，期間將會致力加強並鞏固兩國之間的雙邊關係。





儲備銀行第十次加息後 董事局考慮暫停加息





澳洲儲備銀行 (Reserve Bank of Australia) 表示，在前日 (星期二) 連續第十次調高基準利率後，董事局正考慮暫停加息，有望令本地的借貸人鬆一口氣。





儲銀表示，當局近期的加息成功減慢本地的經濟增長。而在下次四月份的議息會議前，董事局將需要考慮更多關於就業、通脹、零售開支、商業狀況及情緒等因素。





儲銀行長洛菲利 (Phillip Lowe) 表示，董事局成員意識到家庭所面臨的壓力已越來越大。





洛菲利表示，如果董事局成員一致認為暫停加息是正確的事，就會這樣做；但如果成員認為需要進一步加息就會再加息。董事局對於下次議息會議的結果，保持完全開放的態度。



儲備銀行第十次加息後，董事局考慮暫停加息。 Source: Getty / getty image 美國指北溪天然氣管道遭破壞非基輔政府所為





美國官員說，據情報顯示，連接俄羅斯和歐洲的北溪天然氣管道遭到親烏克蘭的組織破壞，基輔政府並沒有涉及事件。





去年 9 月，波羅的海的海底管道發生爆炸，該處是屬於瑞典和丹麥的經濟區範圍。兩國聲稱，爆炸事件並非巧合，但就沒有指出襲擊者的身份。





美國和北約均指襲擊是「破壞行動」，而俄羅斯則指責是西方國家所為，並要求進行獨立調查。到目前為止，仍然未有一方提出任何證據。





與此同時，北約秘書長斯托爾滕伯格表示，經過數個月的激戰，烏東頓涅茨克的巴赫穆特可能會在未來幾天，落入俄羅斯手中。





俄羅斯瓦格納僱傭兵集團負責人普里戈任聲稱，旗下部隊已經佔領巴赫穆特整個東部地區。不過，烏克蘭軍方目前仍繼續死守該區。





而聯合國秘書長古特雷斯正訪問烏克蘭首都基輔，會晤總統澤連斯基。他重申聯合國全力支持烏克蘭，指俄羅斯入侵烏克蘭，是違反聯合國憲章及國際法。



俄軍掃蕩烏克蘭東部城市巴赫穆特。 Source: AP / LIBKOS/AP 希臘多個工會和組織抗議政府漠視鐵路安全 發起全國示威





希臘多個工會和學生組織發起全國大罷工示威，抗議政府漠視鐵路安全，導致上月底造成57人死亡的載客火車與貨運列車相撞事故。罷工導致渡輪、巴士及電車停駛、國營小學停課及公立醫院減少服務等。





全國各地在上星期日都有舉行抗議活動，雅典有萬多人集會，期間向空中發放多個黑色氣球，以示哀悼。民眾表示，政府需要改變運作方式。





民眾表示，希望政府終於能夠從事件中汲取教訓， 因為之前希臘國內多個地方都曾經多次發生其他事故， 政府從來沒有提出解決方案，讓民眾感到當局有按公義處理事件，或者有人受到懲罰。





當局在事故後拘捕了一名車站站長，指控他疏忽導致列車相撞，被控多項過失殺人、嚴重傷人及危害運輸安全等罪名。





交通部長耶拉佩特里蒂斯表示，稍後會與到當地的德國專家會面，就改善鐵路安全聽取意見。





美國眾議院議長麥卡錫將與台灣總統蔡英文會面





據《彭博社》報道，美國眾議院議長麥卡錫證實，將會與台灣總統蔡英文在美國會面，並指今次會面與他是否到訪台灣無關，重申北京無權指使他去或不去哪裏。





台灣總統府和外交部回應指，各單位正在就相關計畫進行溝通籌備。





北京外交部發言人毛寧則表示，對有關消息嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉，要求美方澄清。她又敦促美方恪守中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係。





有報道指，麥卡錫可能會趁蔡英文4月出訪中美洲邦交國，在美國加州過境時會晤，蔡英文亦已接受邀請在南加州的列根圖書館發表演說。



台灣總統蔡英文。 Source: Getty / Getty Images AsiaPac

澳洲人權委員會就人權法案提出重大建議





澳洲人權委員會就本地第一條聯邦人權法案提出的一項重大建議中，將宗教自由、言論、私隱及環境劃為 28 項保護措施當中。





人權委員會建議的模式一旦得到採納立法，將要求政界人士在作出決定時考慮到人權的問題。該建議書亦引用過去的多個例子，包括政府處理新冠病毒疫情的措施，以及在離岸羈留尋求庇護者。





目前，昆州、澳洲首都領地及維州是全國唯一有就人權法案立法的州及領地。





人權委員會主席克勞徹 (Rosalind Croucher) 表示，目前的《憲法》及各條法例中僅保障了部份的人權。





克勞徹表示：「澳洲民眾對權利及自由的意識確實是相當強烈。特別是在新冠疫情期間，民眾能透過聯合國《世界人權宣言》清楚表達自己的權利，就能證明這一點。但如果要根據本地法例找出相關權利的條文，就無法找到。」





澳洲「坎培拉號」軍艦今天抵瓦努阿圖協助救災





澳洲的「坎培拉號」軍艦將於今天 (星期四) 抵達飽受風災的瓦努阿圖，協助賑災。





瓦努阿圖在過去兩個星期受兩個熱帶氣旋侵襲，受到破壞的程度目前仍然未知。





但根據國家災害管理辦公室表示，全國半數人口受影響，包括3萬個家庭和6萬名兒童，目前未收到死亡報告。





瓦努阿圖總理卡爾薩考 (Ishmael Kalskakau) 表示，國家將能度過今次的難關。





卡爾薩考表示，世界認識瓦努阿圖。自從強烈熱帶氣旋帕姆 (Cyclone Pam) 在 2015 年吹襲當地後，當地人就被視為具有韌性的人民，表示他們能堅強度過難關。



瓦努阿圖在過去兩個星期受兩個熱帶氣旋侵襲，受到破壞的程度目前仍然未知。 Source: AAP / UNICEF/PR IMAGE 斐濟前總理拜尼馬拉馬辭職





斐濟前總理拜尼馬拉馬已從國會辭職。





他在 2006 年發動軍事政變奪權，其後組建斐濟優先黨，贏得兩次大選，管治國家近 16 年，去年 12 月被逼下台。





在兩星期前，他因為發表分裂言論而被暫停國會議員職務三年。grab





拜尼馬拉馬說：鑑於需要在未來三年內保持斐濟優先黨在國會中的人數，所以他與黨團及大多數支持者商討後， 已向國會辭職，並且立即生效。但是他仍會繼續擔任斐濟優先黨的黨魁。





移民部長授予兒子患唐氏綜合症的家庭永久居留權





珀斯一個家庭由於兒子出生時患有唐氏綜合症而面臨被驅逐出境，他們的個案在聯邦移民部長吉爾斯 (Andrew Giles) 的親自干預下，成功獲發永久居留權。





這個家庭原本被勒令在一個多星期後離開澳洲，但決定意味父母 Krishna Aneesh 及 Aneesh Kollikkara，以及他們的兩名子女將可在澳洲長期居留。





兩名父母早前已用盡所有有機會推翻決定的法律途徑，因而一直懇求吉爾斯親自介入有關個案。而吉爾斯在昨日 (星期三) 致函這個家庭的信件中，證實已經即時授予他們永久居留權。





當局維護為太平洋島國國民提供「綠卡式抽籤」永久居留簽證政策





聯邦太平洋事務部長 康羅伊 (Pat Conroy) 維護政府為太平洋島國國民提供的「綠卡式抽籤」永久居留簽證政策，聲稱有關政策不會導致當地「流失人才」。





政府提出的全新太平洋參與簽證，每年將向當地 18 至 45 歲的申請人提供 3,000 個移居澳洲的名額。成功的申請人一旦獲得本地工作機會，並通過健康、品格及基本英語能力測試，將可帶同家人前來澳洲。





兩黨聯盟則批評抽籤簽證計劃存在嚴重漏洞，聲稱太平洋島國擔心有關計劃將加劇當地的技能短缺。





新州選舉委員會今天抽籤決定候選人選票的先後次序





新州方面，州議會選舉將在 3 月 25 日舉行，選舉委員會將在今天 (星期四) 抽籤決定候選人在選票上的先後次序。





與此同時，出選雪梨東部 Vaucluse 選區的藍綠色 (Teal) 獨立候選人弗雷爾 (Karen Freyer)，希望結束自由黨在該區長達 78 年的控制。





她昨日 (星期三) 在一場辯論中，多次被問及一旦兩大黨都未能取得所需的 47 席以成為大多數政府，她會選擇支持哪一個政黨。但她拒絕回應。





根據民調結果顯示，最有可能出現的選舉結果是出現懸峙議會，即兩大黨都未能在下議院得到過半數 47 個議席。





維州容許民眾進行具爭議性的休閒獵鴨活動





在維州，儘管受到動物福利組織的強烈反對，而州政府內部亦存在越來越大的分歧，當局上個月決定容許民眾進行休閒獵鴨活動，但時間就較以往為短。





不過，戶外休閒活動廳長基爾肯尼 (Sonya Kilkenny) 則已宣布，將成立一個特別委員會，研究是否進一步限制或禁止獵鴨活動，形容這種活動「越來越受爭議性」。





預料維州上議院將在今天 (星期四) 開始辯論成立該委員會的動議，其後將進行表決。





預計新當選的動物公義黨議員珀塞爾 (Georgie Purcell)、農漁射擊黨的布爾曼 (Jeff Bourman) 及綠黨新議員科普西 (Katherine Copsey) 將成為該委員會的成員。





此前，珀塞爾挑戰州長安德魯斯 (Daniel Andrews)，要求對方在 4 月 26 日獵鴨季節開始的日子，參與她以及其他義工拯救人員的工作。



維州州長安德魯斯 (Daniel Andrews)。 Source: AAP 體育消息：





板球賽事，今天（3月9日）是澳洲對印度隊的四場測試系列賽最後一場，將在阿美達巴德舉行。





預計會吸引破紀錄的入場人數，包括正在訪問印度的澳洲總理艾巴尼斯和印度總理莫迪亦會到場觀看。



