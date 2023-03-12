今日大事(3月13日)

英國首相辛偉誠在美國會見拜登和艾巴尼斯
英國新任首相辛偉誠（Rishi Sunak）昨晚飛往美國會見美國總統拜登和澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）。
預計三人將敲定潛艇協議的細節。
英國亦會發布其安全、國防和外交政策的最新情況，即所謂的綜合審查，闡述英國將如何應對世界上日益增加的威脅。
艾巴尼斯昨抵達美國，這是他作為總理首次訪問美國，參加以潛艇交易為重點的會議
會議在今天稍後時間在聖地亞哥舉行，預計將決定澳洲在澳英美聯盟安全協議（AUKUS）的框架內，接收核動力潛艇的下一步行動。
根據 2021 年宣布的初步 AUKUS 協議，美國和英國同意向澳洲提供核動力潛艇的技術和能力。
十萬計以色列人示威抗議政府司法改革
數以十萬計的以色列人在國內主要城市上街，抗議政府計劃中的司法改革。
在政府宣布限制最高法院權力的計劃後，示威活動已持續達 10 個星期，示威者認為政府此舉會威脅司法獨立。
總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）為改革行動作出辯護，並指抗議活動的目的是要將他趕下台。納坦雅胡現正接受三宗貪腐案的審訊，他對所有不當行為的指控予以否認。
部份抗議者擔心，司法改革可能會破壞以色列的民主制度。
有抗議者表示，參與示威是為了發聲反對以所謂的法律、司法改革的名義建立的獨裁統治。這次不是司法改革，而是一場讓以色列陷入完全獨裁的革命，並希望以色列為了下一代保持民主。
摩爾多瓦示威 呼籲總統桑杜下台
東歐國家摩爾多瓦昨日出現抗議行動，據警方指，抗議行動是由俄羅斯組織，目的是破壞這個位於羅馬尼亞和烏克蘭之間的親西方國家的穩定。
自稱為人民運動組織的示威者，在首都基希訥烏的街頭呼籲總統桑杜下台。警方收到四宗炸彈威脅的報告，其中一宗發生在該市的機場，目前有54人被拘留。
摩爾多瓦警務處長塞爾諾泰努（Viorel Cernauteanu ）說，抗議者是接受俄羅斯的金錢。他表示，手持示威標語的人都有收錢，這些人走在示威者前面與警員挑起衝突，他們每人收到的金錢高達一萬元。
【新州選舉】新州工黨打算設立近5億元能源救濟基金 減輕小企業和家庭電費壓力
以色列數以十萬人上街抗議。 Source: AP / Oded Balilty/AP
新州工黨打算設立4 億8500萬元的能源救濟基金，減輕小企業和家庭不斷上漲的電費成本。
如果工黨當選，符合條件的新州小企業將獲得 315 元的能源費用減免，再加上由聯邦政府資助同一個金額的回贈計劃，大約 320,000 家小企業將獲得 630 元的能源費用減免。
在新州面對能源價格上漲的家庭，如符合條件，亦可透過基金獲得 250 元的能源費用減免，再加上聯邦政府同金額資助，咁大約 160 萬符合條件的家庭將獲得 500 元的費用減免。
新州工黨領袖柯民思（Chris Minns）表示，新州的兩黨聯盟並沒履行其承諾。
柯民思表示，任何家庭賬單或商業賬單的最大支出就是能源。新州政府在過去兩年承諾企業能源費用將減少 400 元，家庭費用將減少 130 元，但承諾並沒有兌現。
另外，新州工黨領袖柯民思（Chris Minns）亦表示有報導指， 新州Westmead的兒童醫院缺乏兒科心臟移植手術，令兒童處於危險之中，新州反對派就事件指責政府。
該醫院在 2021 年時，在新冠疫情實施限制期間，完成了五項移植手術，但現已恢復將患者轉移到墨爾本皇家兒童醫院。
在過去的五年裡，新州每年有 1 到 3 名兒童死亡，因為他們病情太嚴重而無法轉移到墨爾本，或是病者的家人根本無法離開自己的州份。
柯民思表示，許多新州的家庭要去其他州份接受關乎生命的治療。他指，由於目前新州的衛生系統出現危機，看到父母不得不去墨爾本為孩子進行心臟移植手術。他認為需要確保資源正確投放，特別是 Westmead兒童醫院不能因為缺乏資源投放，導致領先國家的研究和治療處於次要地位或陷入危機。
【新州選舉】新州綠黨將推動在公立醫院提供墮胎服務
綠黨在新州選舉前宣布，將根據生育健康改革方案，推動在所有公立醫院提供墮胎服務。
新州綠黨華裔議員梁珍妮 （Jenny Leong） 表示，綠黨計劃會通過公共衛生系統，改善避孕、生育、墮胎、更年期護理和肯定性別的服務，包括可以在新州每間公立醫院接受墮胎服務。
美國前副總統彭斯公開嚴厲譴責特朗普
新州反對黨工黨領袖柯民思 (Chris Minns)。 Source: AAP / DEAN LEWINS
美國前副總統彭斯（Mike Pence）公開譴責前總統特朗普（Donald Trump），指歷史將追究特朗普在前年一月六日國會大樓遭暴力衝擊的責任。
彭斯在華盛頓出席一個年度晚宴時聲稱，國會山莊騷亂事件是一項恥辱，特朗普無權推翻選舉結果，而特朗普當時的輕率言論，是危害他的家人和國會山莊的所有人。
在騷亂事件發生時， 特朗普的支持者曾經高呼「吊死彭斯」，因為彭斯被指背叛時任總統特朗普，確認2020年大選結果。
現時彭斯正考慮競逐共和黨的總統候選人提名，出選2024年大選。他近期受訪時都有嚴厲批評特朗普，而今次更是言辭最尖銳的一次。
與此同時，據彭博報道，美國第16大的矽谷銀行倒閉後，現時聯邦存款保險公司(FDIC)正啟動對該銀行的拍賣程序。 矽谷銀行的主要客戶是科技初創企業，倒閉消息引發金融界及創科界震動。
美國財長耶倫（Janet Louise Yellen）表明，聯邦政府無意推出大規模措施，救助矽谷銀行，但正與銀行監管機構密切合作，保障存戶。 她強調，美國金融體系安全，資本充裕，矽谷銀行倒閉是不會引發骨牌效應。
美國前副總統彭斯（Mike Pence）公開譴責前總統特朗普（Donald Trump），指歷史將追究特朗普在前年一月六日國會大樓遭暴力衝擊的責任。 Source: AAP
中國十四屆人大一次會議今日閉幕
中國十四屆全國人大一次會議今日上午將在人民大會堂舉行閉幕會，並會表決政府工作報告，國家主席習近平將發表重要講話。 人大會議閉幕後，新任國務院總理李強將會舉行上任後首個中外記者會。
昨日經投票決定，中共中央政治局常委丁薛祥以及3名政治局委員，包括國家發改委前主任何立峰、遼寧省委前書記張國清、陝西省委前書記劉國中等，擔任國務院副總理。
大會亦投票表決，決定中央軍委委員李尚福、公安部部長王小洪、國務院機關黨組副書記吳政隆、貴州省委前書記諶貽琴，以及外長秦剛為國務委員。
昆州男子被閃電擊中情況危殆 預計西北部雷暴持續
昆州一名男子在雷暴中被閃電擊中，情況危殆。
風暴席捲摩頓灣（Moreton Bay）區，意外發生後，醫護人員被召集到布里斯本北邊的布倫代爾（Brendale）。
在昆州西北部，長時間的極大降雨量，導致偏遠的伯克敦鎮（Burketown） 的河水水位超過 7 米，近一百名居民需要疏散。
有37 間房屋被洪水淹沒，另外仍留在該地區的70 名居民則只有有很多的電力和食水供應。
由於錄得降雨量高達 35 毫米，預計沿住格雷戈里、尼科爾森和萊卡特河流域，今日將面對洪災。 弗林德斯河下游和克朗克里河亦有洪水警告。
不過，伯克郡市長甘普（Ernie Camp）表示，昨晚該處的水位已下降，為區內遭受洪水蹂躪的居民帶來一些好消息。
昆州湯斯維爾西面住宅區發生槍擊事件
昆州湯斯維爾（Townsville ）西面住宅區發生槍擊事件，警方隨後把該區封鎖。
昨天晚上約 9時，執法部門宣布Kirwan進入緊急狀態。
警方在周日晚上發出的一份聲明指，促請在禁區內的居民留在自己的房屋內並把門鎖好。
聲明並指，警方正在該地區進行緊急行動，並要求市民和飛機避開該區域。
墨爾本 Carlton 發生車禍 5人受傷送院
西澳州長麥高文（Mark McGowan）。 Source: AAP
前日墨爾本一個甚受歡迎的餐廳聚集點發生車禍，導致一名少年危殆，4人受傷，一名男子其後被起訴。
據指，在周六中午，一輛金色的VW PASSAT在卡爾頓（Carlton）繁忙的Lygon Street不規則地行駛，其後該車與一輛藍色的愛快羅密歐（Alfa Romeo）相撞。
警方指，該輛愛快羅密歐失控並撞到兩名行人。
一名來自北布朗斯威克（North Brunswick）的 16 歲女孩，坐在愛快羅密歐的後座。她頭部受傷，被送往墨爾本皇家醫院（Royal Melbourne Hospital），情況危殆。
她 53 歲的母親因肩部和背部疼痛而被送往阿爾弗雷德醫院（Alfred Hospital），情況穩定，沒有生命危險。
西澳將改變短期出租住宿服務 Airbnb 的營運方式
西澳州長麥高文（Mark McGowan）表示，西澳將改變短期出租住宿服務，如Airbnb 的營運方式。州長表示不支持禁止 Airbnb。
西澳房地產協會（The Real Estate Institute ）的數據顯示，珀斯 2 月份的出租空置率處於歷史新低，只有0.7% 。
協會表示，部分原因是因物業由長期出租，改為在Airbnb 和 Stayz 等網頁上短期出租。
麥高文表示，很多人認為短期出租可讓遊客租用，而做出有關商業決策。 他認為這是一個有點擾人的問題。他指正在研究，如果出租的 Airbnb 不在同一住所，例如在屋後面的工作室，在沒有市政府批准的情況下，可以營運多長時間，這是政府未來幾個月將要研究的內容。
著名欖球員海恩因兩項性侵罪出庭受審
前全國欖球聯盟著名欖球員海恩 （Jarryd Hayne ）今天將因為涉嫌在 2018 年強姦一名女子而出席審訊。今次是他因為兩項性侵犯罪名而第三度出庭受審。
35 歲的海恩是Parramatta Eels 隊的明星球員，曾經代表澳洲和斐濟參加國際比賽。他一直否認有關指控。
體育消息
澳洲拳擊手茨尤（Tim Tszyu）在雪梨舉行的超次中量級拳擊賽中，擊敗美國的哈里森（Tony Harrison），蟬聯世界冠軍。
茨尤的父親科斯佳（Kostya Tszyu）在28 年前亦曾經在拉斯維加斯的拳擊賽上，奪得他第一個超輕量級世界冠軍頭銜 ，當時茨尤只是兩個月大。
雖然茨尤取得重大勝利，但他在賽後的訪問中表示，自己仍有「很多需要進步的地方」。他認為今次獲勝只是職業生涯中的一小步。雖然他知道已跨前一大步，但還有很多需要進步的地方。
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