今日大事(3月13日)

英國首相辛偉誠在美國會見拜登和艾巴尼斯





英國新任首相辛偉誠（Rishi Sunak）昨晚飛往美國會見美國總統拜登和澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）。





預計三人將敲定潛艇協議的細節。





英國亦會發布其安全、國防和外交政策的最新情況，即所謂的綜合審查，闡述英國將如何應對世界上日益增加的威脅。





艾巴尼斯昨抵達美國，這是他作為總理首次訪問美國，參加以潛艇交易為重點的會議





會議在今天稍後時間在聖地亞哥舉行，預計將決定澳洲在澳英美聯盟安全協議（AUKUS）的框架內，接收核動力潛艇的下一步行動。





根據 2021 年宣布的初步 AUKUS 協議，美國和英國同意向澳洲提供核動力潛艇的技術和能力。





十萬計以色列人示威抗議政府司法改革





數以十萬計的以色列人在國內主要城市上街，抗議政府計劃中的司法改革。





在政府宣布限制最高法院權力的計劃後，示威活動已持續達 10 個星期，示威者認為政府此舉會威脅司法獨立。





總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）為改革行動作出辯護，並指抗議活動的目的是要將他趕下台。納坦雅胡現正接受三宗貪腐案的審訊，他對所有不當行為的指控予以否認。





部份抗議者擔心，司法改革可能會破壞以色列的民主制度。





有抗議者表示，參與示威是為了發聲反對以所謂的法律、司法改革的名義建立的獨裁統治。這次不是司法改革，而是一場讓以色列陷入完全獨裁的革命，並希望以色列為了下一代保持民主。





摩爾多瓦示威 呼籲總統桑杜下台





東歐國家摩爾多瓦昨日出現抗議行動，據警方指，抗議行動是由俄羅斯組織，目的是破壞這個位於羅馬尼亞和烏克蘭之間的親西方國家的穩定。





自稱為人民運動組織的示威者，在首都基希訥烏的街頭呼籲總統桑杜下台。警方收到四宗炸彈威脅的報告，其中一宗發生在該市的機場，目前有54人被拘留。





摩爾多瓦警務處長塞爾諾泰努（Viorel Cernauteanu ）說，抗議者是接受俄羅斯的金錢。他表示，手持示威標語的人都有收錢，這些人走在示威者前面與警員挑起衝突，他們每人收到的金錢高達一萬元。



以色列數以十萬人上街抗議。 Source: AP / Oded Balilty/AP 【新州選舉】新州工黨打算設立近5億元能源救濟基金 減輕小企業和家庭電費壓力





新州工黨打算設立4 億8500萬元的能源救濟基金，減輕小企業和家庭不斷上漲的電費成本。





如果工黨當選，符合條件的新州小企業將獲得 315 元的能源費用減免，再加上由聯邦政府資助同一個金額的回贈計劃，大約 320,000 家小企業將獲得 630 元的能源費用減免。





在新州面對能源價格上漲的家庭，如符合條件，亦可透過基金獲得 250 元的能源費用減免，再加上聯邦政府同金額資助，咁大約 160 萬符合條件的家庭將獲得 500 元的費用減免。





新州工黨領袖柯民思（Chris Minns）表示，新州的兩黨聯盟並沒履行其承諾。





柯民思表示，任何家庭賬單或商業賬單的最大支出就是能源。新州政府在過去兩年承諾企業能源費用將減少 400 元，家庭費用將減少 130 元，但承諾並沒有兌現。





另外，新州工黨領袖柯民思（Chris Minns）亦表示有報導指， 新州Westmead的兒童醫院缺乏兒科心臟移植手術，令兒童處於危險之中，新州反對派就事件指責政府。





該醫院在 2021 年時，在新冠疫情實施限制期間，完成了五項移植手術，但現已恢復將患者轉移到墨爾本皇家兒童醫院。





在過去的五年裡，新州每年有 1 到 3 名兒童死亡，因為他們病情太嚴重而無法轉移到墨爾本，或是病者的家人根本無法離開自己的州份。





柯民思表示，許多新州的家庭要去其他州份接受關乎生命的治療。他指，由於目前新州的衛生系統出現危機，看到父母不得不去墨爾本為孩子進行心臟移植手術。他認為需要確保資源正確投放，特別是 Westmead兒童醫院不能因為缺乏資源投放，導致領先國家的研究和治療處於次要地位或陷入危機。





【新州選舉】新州綠黨將推動在公立醫院提供墮胎服務





綠黨在新州選舉前宣布，將根據生育健康改革方案，推動在所有公立醫院提供墮胎服務。





新州綠黨華裔議員梁珍妮 （Jenny Leong） 表示，綠黨計劃會通過公共衛生系統，改善避孕、生育、墮胎、更年期護理和肯定性別的服務，包括可以在新州每間公立醫院接受墮胎服務。



新州反對黨工黨領袖柯民思 (Chris Minns)。 Source: AAP / DEAN LEWINS 美國前副總統彭斯公開嚴厲譴責特朗普





美國前副總統彭斯（Mike Pence）公開譴責前總統特朗普（Donald Trump），指歷史將追究特朗普在前年一月六日國會大樓遭暴力衝擊的責任。





彭斯在華盛頓出席一個年度晚宴時聲稱，國會山莊騷亂事件是一項恥辱，特朗普無權推翻選舉結果，而特朗普當時的輕率言論，是危害他的家人和國會山莊的所有人。





在騷亂事件發生時， 特朗普的支持者曾經高呼「吊死彭斯」，因為彭斯被指背叛時任總統特朗普，確認2020年大選結果。





現時彭斯正考慮競逐共和黨的總統候選人提名，出選2024年大選。他近期受訪時都有嚴厲批評特朗普，而今次更是言辭最尖銳的一次。





與此同時，據彭博報道，美國第16大的矽谷銀行倒閉後，現時聯邦存款保險公司(FDIC)正啟動對該銀行的拍賣程序。 矽谷銀行的主要客戶是科技初創企業，倒閉消息引發金融界及創科界震動。





美國財長耶倫（Janet Louise Yellen）表明，聯邦政府無意推出大規模措施，救助矽谷銀行，但正與銀行監管機構密切合作，保障存戶。 她強調，美國金融體系安全，資本充裕，矽谷銀行倒閉是不會引發骨牌效應。



美國前副總統彭斯（Mike Pence）公開譴責前總統特朗普（Donald Trump），指歷史將追究特朗普在前年一月六日國會大樓遭暴力衝擊的責任。 Source: AAP

中國十四屆人大一次會議今日閉幕





中國十四屆全國人大一次會議今日上午將在人民大會堂舉行閉幕會，並會表決政府工作報告，國家主席習近平將發表重要講話。 人大會議閉幕後，新任國務院總理李強將會舉行上任後首個中外記者會。





昨日經投票決定，中共中央政治局常委丁薛祥以及3名政治局委員，包括國家發改委前主任何立峰、遼寧省委前書記張國清、陝西省委前書記劉國中等，擔任國務院副總理。





大會亦投票表決，決定中央軍委委員李尚福、公安部部長王小洪、國務院機關黨組副書記吳政隆、貴州省委前書記諶貽琴，以及外長秦剛為國務委員。





昆州男子被閃電擊中情況危殆 預計西北部雷暴持續





昆州一名男子在雷暴中被閃電擊中，情況危殆。





風暴席捲摩頓灣（Moreton Bay）區，意外發生後，醫護人員被召集到布里斯本北邊的布倫代爾（Brendale）。





在昆州西北部，長時間的極大降雨量，導致偏遠的伯克敦鎮（Burketown） 的河水水位超過 7 米，近一百名居民需要疏散。





有37 間房屋被洪水淹沒，另外仍留在該地區的70 名居民則只有有很多的電力和食水供應。





由於錄得降雨量高達 35 毫米，預計沿住格雷戈里、尼科爾森和萊卡特河流域，今日將面對洪災。 弗林德斯河下游和克朗克里河亦有洪水警告。





不過，伯克郡市長甘普（Ernie Camp）表示，昨晚該處的水位已下降，為區內遭受洪水蹂躪的居民帶來一些好消息。





昆州湯斯維爾西面住宅區發生槍擊事件





昆州湯斯維爾（Townsville ）西面住宅區發生槍擊事件，警方隨後把該區封鎖。





昨天晚上約 9時，執法部門宣布Kirwan進入緊急狀態。





警方在周日晚上發出的一份聲明指，促請在禁區內的居民留在自己的房屋內並把門鎖好。





聲明並指，警方正在該地區進行緊急行動，並要求市民和飛機避開該區域。



西澳州長麥高文（Mark McGowan）。 Source: AAP 墨爾本 Carlton 發生車禍 5人受傷送院





前日墨爾本一個甚受歡迎的餐廳聚集點發生車禍，導致一名少年危殆，4人受傷，一名男子其後被起訴。





據指，在周六中午，一輛金色的VW PASSAT在卡爾頓（Carlton）繁忙的Lygon Street不規則地行駛，其後該車與一輛藍色的愛快羅密歐（Alfa Romeo）相撞。





警方指，該輛愛快羅密歐失控並撞到兩名行人。





一名來自北布朗斯威克（North Brunswick）的 16 歲女孩，坐在愛快羅密歐的後座。她頭部受傷，被送往墨爾本皇家醫院（Royal Melbourne Hospital），情況危殆。





她 53 歲的母親因肩部和背部疼痛而被送往阿爾弗雷德醫院（Alfred Hospital），情況穩定，沒有生命危險。





西澳將改變短期出租住宿服務 Airbnb 的營運方式





西澳州長麥高文（Mark McGowan）表示，西澳將改變短期出租住宿服務，如Airbnb 的營運方式。州長表示不支持禁止 Airbnb。





西澳房地產協會（The Real Estate Institute ）的數據顯示，珀斯 2 月份的出租空置率處於歷史新低，只有0.7% 。





協會表示，部分原因是因物業由長期出租，改為在Airbnb 和 Stayz 等網頁上短期出租。





麥高文表示，很多人認為短期出租可讓遊客租用，而做出有關商業決策。 他認為這是一個有點擾人的問題。他指正在研究，如果出租的 Airbnb 不在同一住所，例如在屋後面的工作室，在沒有市政府批准的情況下，可以營運多長時間，這是政府未來幾個月將要研究的內容。





著名欖球員海恩因兩項性侵罪出庭受審





前全國欖球聯盟著名欖球員海恩 （Jarryd Hayne ）今天將因為涉嫌在 2018 年強姦一名女子而出席審訊。今次是他因為兩項性侵犯罪名而第三度出庭受審。





35 歲的海恩是Parramatta Eels 隊的明星球員，曾經代表澳洲和斐濟參加國際比賽。他一直否認有關指控。





體育消息





澳洲拳擊手茨尤（Tim Tszyu）在雪梨舉行的超次中量級拳擊賽中，擊敗美國的哈里森（Tony Harrison），蟬聯世界冠軍。





茨尤的父親科斯佳（Kostya Tszyu）在28 年前亦曾經在拉斯維加斯的拳擊賽上，奪得他第一個超輕量級世界冠軍頭銜 ，當時茨尤只是兩個月大。



