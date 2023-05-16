今日大事（5月17日）

美國總統拜登取消訪問澳洲及巴布亞新畿內亞





白宮宣佈，由於美國國內的債務上限危機談判持續，總統拜登即將訪問澳洲及巴布亞新畿內亞的行程取消。





拜登仍然會前往日本出席七國集團峰會，原定的行程包括一個星期在太平洋區的訪問。





白宮正試圖就財政危機達成協議，避免可能在 6 月 1 日開始，財政部無法支付國家開支。





聯邦總理艾巴尼斯發表聲明透露，拜登曾致電和他商討到訪澳洲的問題。





艾巴尼斯聲明上表示，拜登總統表示致歉，要將訪問延期。由於國會就美國政府債務上限談判出現的困難。艾巴尼斯指，兩人同意盡早再安排訪問日期，而艾巴尼斯本人期待今年稍後到訪美國。





艾巴尼斯又表示，目前他正期待在 5 月 20-21 日，在廣島舉行的 七國集團峰會 期間與拜登及各總理會面。





救世軍組織指生活開支危機令更多人陷入貧困





救世軍組織指本地 生活開支危機 令更多國民陷入極端貧困境況。





該慈善組織透露，在過去 12 個月，有百份之 93 向組織求助的人難於負擔基本生活需要，很多人在應付房屋、食物及健康需要之後，每日只剩下 $6 作為其他生活費。





救世軍在展開一年一度的 “紅盾籌款” （Red Shield Appeal）活動之前，公開調查超過 1,700 名國民所得來的結果。





該組織今年的籌款目標是 3,700 萬元，作為 2,000 項救世軍服務的經費。





救世軍發言人科林森少校（Major David Collinson） 表示在組織服務20年，從未見過這樣大需求。





科林森表示，見到一些過去捐助救世軍的中產階級人士，現在到服務中心首次向組織求助。有部份更是二、三十年的捐款人，現在他們都表示從未試過如此艱難，包括加息等等，所以要向救世軍求助。



收聽節目 你認為今次財案是否能夠真正紓解民困呢？ SBS Chinese 11/05/2023 24:07 Play

聯邦政府將聽取國家安全機構建議 或將白人至上主義團體列為恐怖組織





總理艾巴尼斯表示，聯邦政府將聽取國家安全機構的建議，可能將白人至上主義團體列為恐怖組織。





反誹謗委員會（Anti-Defamation Commission）主席阿布拉莫維奇（Dvir Abramovich）呼籲將新納粹組織定性為恐怖組織。





艾巴尼斯表示，對右翼極端組織使用恐嚇手段要採取零容忍，他會毫不猶豫地採納安全機構的建議。





儲備銀行最早可能下月再次提高利率





儲備銀行最早可能在下個月 再次提高利率 。





本月早前，儲備銀行於前一個月暫停後恢復加息，將利率上調至 3.85厘，是一年之間的第 11 次增長。





5 月 2 日的會議紀錄顯示，董事會成員同意「可能仍需要進一步提高利率」。





該文件指出，加息決定「將取決於經濟和通脹如何演變」。



烏克蘭空軍指成功擊落俄軍尖端導彈





烏克蘭空軍表示，俄羅斯對基輔的大規模導彈攻擊在夜間可能已耗盡其先進武器庫，因為許多俄羅斯的尖端導彈被擊落。





烏克蘭空軍發言人伊赫納特（Yurii Ihnat）表示，這次攻擊的特點是使用了大量的Kinzhal空氣彈道導彈，他說俄羅斯並不擁有很多這種導彈。





伊赫納特表示，俄羅斯對烏克蘭首都的導彈襲擊既具有象徵性，也具有戰略性。首都一直是敵人的優先目標，因為這裡有重要的國家目標和重要的基礎設施目標，這其中具有一定的象徵性。





他指，敵人想要攻擊這個國家的心臟地帶，從而讓整個烏克蘭國民處於緊張之中。因此，烏克蘭空軍能夠成功擊退又一次空襲，這次攻擊的特點是使用了大量的 Kh-47M2 Kinzhal 導彈，這些導彈肯定全部被擊落。





歐洲委員會重申歐盟對支持烏克蘭的承諾「無論需要多長時間」





德萊恩（Ursula von der Leyen）在冰島發表這番言論，當時來自世界各地的領導者正在這裡召開歐洲理事會的罕見峰會，該峰會將再次加大對會員國烏克蘭的支持，並譴責被驅逐的俄羅斯對其鄰國發動戰爭。





德萊恩表示，歐洲委員會當然會持續支持烏克蘭，無論需要多長時間。有兩種類型的支持：一是財政上支持，到目前為止，總共已為烏克蘭提供了680億歐元支持，二是軍事支援。這更多的是會員國的問題，而會員國當然亦承諾支援烏克蘭。





這個為期兩天的歐洲主要人權機構峰會將以法律和司法手段追究俄羅斯。





到周三（5月17日）峰會結束時，峰會領導希望得出一個系統，該系統將設立一個登記所有已經由俄羅斯軍隊造成的損害的紀錄，這樣就可以要求俄羅斯為受害者賠償。





俄烏總統分別同意與一眾非洲領導人會面 討論停戰計劃





南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）表示，俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基已經同意與一眾非洲領導人會面，討論有可能的和平計劃。





該計劃的細節尚未公布，但烏克蘭對於和平協議的明確立場，是俄軍必須從烏國領土撤出。





這個和平計劃得到塞內加爾、烏干達、埃及、剛果共和國和贊比亞的非洲領導人的支持。





拉馬福薩表示，與兩位領導人的討論可見，他們準備好接待非洲領導人，並討論如何結束這場戰爭。會議的成功取決於兩位領導人的取態。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymr Zelenskyy） Source: ABACA / Kotenko Yevhen/Ukrinform/ABACA/PA/Alamy 美國起訴一名中國公民指違反美國對伊朗制裁





美國當局對一名在中國的公民提出起訴，指控他違反美國對伊朗的制裁，向伊朗售導彈物料, 並涉及洗黑錢和銀行欺詐等罪名。





譯音姓喬的被告人在中國科技碳石墨製造總公司（大連）工作，該公司自2014年起已被美國制裁。





聯邦檢察官指控他在 2019 至 2022 年期間，協助向伊朗提供用於製造彈道導彈的物料「等靜壓石墨」（isostatic graphite）。





他涉嫌以該公司名義開設銀行賬戶，從美國的銀行接收相關交易的 1.5 萬美元轉帳。





涉案的中國公民目前仍在中國，尚未被逮捕，他將可能面臨逃避制裁、洗黑錢和銀行詐騙的指控。





新西蘭旅館火災 證實死亡人數會上升





新西蘭旅館火災，當局指出，在恢復搜救行動之後，相信證實死亡人數會上升。





位於惠靈頓有 92 間客房的Loafer Lodge ，昨日 （5月16日) 清晨發生大火，超過 50 人緊急疏散，目前安置於臨時住所。





據消防及緊急隊伍透露，目前旅館內發現 6 具遺體，有 11 人仍然下落不明。





傳統土地持有人在堪培拉舉行會議 商討改善原住民控制水源權利





傳統土地持有人在堪培拉與研究人員以及國會議員，舉行兩日會議，商討如何緊急改善原住民利用及控制水源的權利。





上個月聯邦政府宣佈引入新的撥款解決水權不公平問題。





居於西澳 Broome 的 Yawuru 原住民余教授 （Peter Yu）有 40 多年原住民發展的經驗。他表示目前是一個良好的開始，但必須要保證有持續的改變。他認為必須加強和政府的聯繫，繼續進行談判。



LISTEN TO 人工智能聊天軟件：學術界「隱憂」抑或「改變」？ SBS Chinese 12/03/2023 06:31 Play

人工智能 ChatGPT 行政總裁籲美國對業內進行規管





Open AI 的行政總裁柯曼（Sam Altman）在美國參議院委員會面前闡述了該技術可能帶來的影響。





柯曼認為應該成立一個機構來規管人工智能公司。





他表示，考慮到美國明年將舉行大選，這些人工智能模型正在變得愈來愈成熟，這將是一個重大的憂慮。他認為應該制定政策，公司可以自願採納，同時對這行業進行一些規管是必須和明智的。





新州護理人員計劃採取工業行動要求撤銷工資上限





新州護理人員計劃明日採取工業行動，拒絕接送出院嘅病人。今次行動目的是要求新州政府盡早撤銷工資上限。





工業行動由明日（5 月18日）早上 6 點開始，病人運輸人員以及護理人員將會拒絕從醫院接送出院的病人返回家中，或者到安老院等。





新州各地的醫院都會受到影響。





墨爾本西面昨發生校巴與貨車相撞 7名學童仍重傷留醫





墨爾本西面昨日下午發生校巴與貨車相撞意外之後，7 名學童仍然重傷在醫院留醫。





事發於昨日下午 4 時之前，位於 Eynesbury 一個十字路口，一部載有 45 名學童的校巴跟一部貨車相撞，校巴翻側。有 14 人受傷送院，包括 13 名兒童。





當局繼續調查意外起因。





體育消息





澳洲 PGA 對其錦標賽能夠與 LIV 高爾夫在昆州共存感到有信心，這是在該州政府揭示與諾曼（Greg Norman）的擴張討論正在進行之後發表的。





澳洲 PGA 錦標賽的獎金為 200 萬元，已經確定將在 11 月 23 日至 26 日在布里斯本的皇家昆士蘭舉行。





昆州旅遊和體育部長欣奇利夫（Stirling Hinchliffe）表示，他一直在與諾曼討論將該州納入LIV高爾夫錦標賽。





PGA 澳洲主席戴維斯（Rodger Davis）表示，LIV 高爾夫的資金池更大，這意味著如果昆士蘭被加入到巡迴賽中，那麼兩個錦標賽將不得不學會共存。







