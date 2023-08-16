今日大事(8月17日)

【女足世界盃】澳洲隊憾負英格蘭無緣決賽

女子國家足球隊 Matildas 爭奪世界杯的希望幻滅， 昨晚在准決賽被勁旅英格蘭隊以3比1擊敗。





英格蘭上半場完場時先以1比0領先，之後澳洲隊隊長卡爾 （Sam Kerr）以一級長傳球射入拉平手。





但在第71分鐘，澳洲後衛卡奔特（Ellie Carpenter）兩度解圍失誤，遭對方前鋒韓普(Lauren Hemp) 再入一球。





英格蘭前鋒 (Alessia Russo) 魯索在第86分鐘再入一球，為英格蘭對奠定勝局，將會在星期日總決賽同西班牙隊爭奪世界杯。





Matildas隊長卡爾接受7號台訪問時表示感到失望，但對隊員表現感到自豪。





卡爾直言當然是非常失望，未能成功。但係對隊員在今次世界杯賽事表現感到自豪。雖然現在好失望，但亦極為自豪。卡爾指無論如何，這個是她的團隊、是她最好的朋友、她熱愛她的團隊。





Matildas 教練古斯塔夫森（Tony Gustavsson）承認他對賽果非常失望。





古斯塔夫森指，當你輸掉準決賽，坐在這裡談論時當然是會有點失望及難過。 他討厭失敗， 大家都感到非常失望，但就希望能夠贏得其他東西，大家已贏得了對這項運動和對國家的心和熱情。 他同意球員的觀點，就是今次比賽不是一件事情的結束，而是要成為另一件事情的開始。





澳洲隊今個星期六將同瑞典爭奪女足世界杯銅牌。



女足世界杯准決賽後疑有人破壞公物 令火車延誤

昨晚女足世界杯准決賽結束之後，雪梨鐵路網上懷疑有人破壞公物，導致大批球迷離開雪梨奧林匹克公園時行程受阻。





據雪梨鐵路公司透露，在Ashfield站的儀器被破壞，影響到鐵路網的訊號服務。





從奧林匹克公園前往市中心的火車線改為經由T3 Bankstown線，在Lidcombe 同奧林匹克公園站的班次亦出現延誤。





Burwood 警署警員正向兩名分別47同33歲的男子問話，調查事件。



雪梨西南面女子被發現死亡案 一名男子被控謀殺

雪梨西南面一名女子在一個住宅內被發現死亡案，一名男子被控謀殺。





警方前晚 （15/8 星期二）接到一名情緒激動的男子電話，聲稱在 St Marys有一名年輕母親被刀傷。





警員接報後未有出動，到第二日早上到現場，發現一名31歲育有4名子女的母親被刀傷，傷重死亡。





目前警方正就當時接報同之後回應的情況進行重要內部調查。





一名35歲男子被控一項謀殺罪，被拒保釋。今日會在 Campbelltown 地方法院出庭。





任何人有需要，請打家暴支援熱線1800 737 732。緊急情況請打000。



官方失業率將今日公佈

官方失業率將於今日公佈，有預測七月份失業率可能是百份之3.5 或百份之3.6。





澳新銀行經濟學家估計失業率可能會上升至百份之3.6，就業增長加幅為5,000，而參與率會維持在百份之66.8。





數字顯示出主要勞工指數，包括澳新銀行空缺數據同國民銀行商業調查，近月來都有惡化跡象。



聯邦政府宣佈對本地特許經營業監管架構進行檢討

聯邦政府宣佈對本地特許經營業監管架構進行檢討。





將會調查目前特許經營守則情況，希望能夠改善這個總值1,740億元的商業。



澳洲小型企業及家庭企業仲裁員比爾森 (Bruce Billson) 贊同進行





比爾森表示，特許經營業監管架構經過多次修改，是時候檢討是否有效，達到預期效果。他又指出，有一些新的情況，例如特許經營披露登記冊、更嚴厲的懲罰，都是值得檢討是否達到預期的目標。



研究員發現遺傳性高血壓同認知能力下降有關連

研究人員發現遺傳性 高血壓 同認知能力下降有關連。





新南威爾士大學研究員發現，較年輕的高血壓患者，同過去研究的較年長患者相比，認知能力有細微但是實質的轉變。





今次研究結果顯示，將來對抗高血壓的策略，應該基於個別人士對高或低血壓的遺傳風險，以及他們的年齡同性別，而採用更個別化的方法。



艾巴尼斯：國家內閣會議已同意一全國規劃改革藍圖

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）宣佈，國家內閣會議已同意一項全國規劃改革藍圖，在未來5年建造120萬間新房屋。





改革藍圖還包括在較好地段的地區打造中高密度訪問，以確保供應及可負擔程度。





艾巴尼斯表示，各州及領地的政府領袖已在保護租客方面達成協議。





艾巴尼斯指國家內閣為加強租客利益達成協議，令全國租客權益一致。包括實施一個全國一致的政策，規定驅逐租客必須有真實及合理的理由、限制每年加租一次，以及引入起碼租賃標準。



毛伊島山火死亡人數增至最少106人

總統拜登和他的妻子吉爾將於美國時間下周一抵達該島，與生還者、急救人員和政府官員會面。





聯邦緊急事務管理局負責人克里斯韋爾（Deanne Criswell ）表示，搜救犬將會增至 49 隻。





克里斯韋爾指，今次是非常嚴重的災難，搜索行動相當困難，狗隻要在高溫下搜索，穿過玻璃和瓦礫。由於在這種情況下，狗隻需要經常休息，所以他們就要派出更多狗來加強行動。



英國一醫院稱在其中一種血癌骨髓瘤治療試驗上成功

英國一家醫院聲稱，在治療其中一種血癌骨髓瘤的臨床試驗上，取得成功。





骨髓瘤是一種存在於骨髓內的癌細胞，目前醫學界認為是無法治愈的癌病。





首席試驗研究員兼血液學家顧問塞爾（ Emma Searle）博士相信，有關治療可能亦能夠幫助到其他病人。





塞爾博士指，這項研究完全扭轉治療結果。 雖然多年來，骨髓瘤的預期壽命已有所提高，但是醫學界一直都在使用同類藥物，現在大家在治療骨髓瘤方面就可以有一種完全不同的方法。，並且具有非常長及持久的效用。



更多內容 骨髓捐贈系統改革迫在眉睫 華人專家歎捐贈者太少

倫敦大英博物館一員工偷展品被開除

倫敦大英博物館開除一名員工，原因是發現多件藏品失蹤、被盜竊或損毀。





博物館表示，已就博物館的保安進行獨立檢討，會向被開除的員工採取法律行動。





涉案物品大部份是儲藏室裡的小件物品，包括公元前 15 世紀至公元 19 世紀的黃金、珠寶及寶石等。



印度北部西姆拉市發生山泥傾瀉 至少 57 人死

印度北部西姆拉市發生的山泥傾瀉，救援人員仍在繼續搜尋遇難者的屍體，





周末在喜馬拉雅山出現的山泥傾瀉，掩埋了多間房屋和建築物，造成至少 57 人死亡、另外 10 人被困或失踪。





當地居民夏爾馬 (Sunita Sharma) 表示，仍未知道親人的死活。





夏爾馬表不，她有三個家人失踪，希望大家盡一切努力把他們尋回，無論生死她都會接受，過去三天她一直在等待消息。





近年來，暴雨在印度、巴基斯坦和尼泊爾山區引發了多宗致命的山洪和山泥傾瀉。



人權倡導者對H&M 緬甸服裝廠提 20 多項虐待勞工指控

人權倡導者對時尚巨頭 H&M 在緬甸的服裝廠，提出 20 多項虐待勞工的指控。





這家全球第二大的時裝零售商表示，對英國商業和人權資源中心所提出的指控，深感擔憂。





人權報告聲稱，自 2021 年 2 月緬甸出現軍事政變以來，製衣工人的權利不斷惡化，製衣業剋扣工資、不人道的薪酬、不公平解僱和強迫加班的情況普遍存在。





其他主要時尚零售商，包括 Primark 和 Zara 已經宣布計劃停止在東南亞國家生產。



聲稱兩名男子褻瀆《可蘭經》 巴基斯坦至少有四座教堂被縱火

巴基斯坦至少有四座教堂被人縱火，原因是有人聲稱兩名男子褻瀆《可蘭經》。





縱火事件發生在旁遮普邦東部的賈蘭瓦拉省，據居民指，與教堂相連的十幾座建築物也遭到破壞。





卡拉奇國家天主教神學研究所的教會歷史學家巴爾卡特(Gulshan Barkat)神父表示，有關的褻瀆指控都是捏造出來的事件。





巴爾卡特神父指，到目前為止涉及褻瀆法的所謂褻瀆罪行，百份百都是假的，是錯誤的指控。可能是有人想搶奪土地，將基督門徒趕出該地區。





在巴基斯坦，褻瀆罪是可以被判處死刑，雖然沒有人因該罪被處決，但早前有數十人在被指犯有該罪後，被暴徒殺死。



地緣政治威脅日升 立陶宛將關閉與白俄羅斯2個過境點

由於地緣政治威脅日益上升，立陶宛宣布，由當地星期五起，將會關閉與白俄羅斯的六個過境點的其中兩個。





自從白俄羅斯向俄羅斯瓦格納僱傭軍的戰士提供庇護後，白俄羅斯的鄰國紛紛加強保安。





今年一名波蘭裔記者在白俄羅斯被囚禁以及波蘭外交官被驅逐出境後，波蘭已基本上關閉但只剩下一個同白俄羅斯的過境點。





上星期波蘭還宣布計劃，向白俄羅斯邊境增派 1萬名士兵加強防衛。



世貿裁定中國向美國產品加徵關稅違反基本貿易承諾

世界貿易組織一個三人專家組裁定，中國向總值24億美元的美國產品加徵關稅，是違反基本貿易承諾。





美國政府對此表示歡迎，而中國商務部則表示，正研究相關報告內容，又要求美方立即取消違反世貿規則的措施，與其他世貿成員相向而行，共同維護以規則為基礎的多邊貿易機制。





體育消息

昨晚女子足球世界盃準決賽，大熱門的英格蘭以3比1擊敗澳洲國家隊Matildas，英格蘭將在星期日決賽，迎戰同屬首度晉級決賽的西班牙，爭奪寶座。





另外，澳洲男子籃球隊雖然積極為世界盃賽事備戰，但昨晚在墨爾本的賽事中就遭受挫敗，以86比90不敵巴西隊。





網球方面，澳洲球手普塞爾(Max Purcell) 在辛辛那提公開賽第二輪賽事，擊敗了世界排名第七的鲁德(Casper Ruud)，取得了他職業生涯中最大的一次勝利。





今次是普塞爾職業生涯中第三次與世界排名前十名的球員交鋒，鲁德曾經在過去六次大滿貫賽事中，三次打入決賽，但普塞爾就只是在少於兩個小時內，以 6-4、3-6、6-4 獲勝。







