今日大事（5月18日）

美國債務危機仍未解決 總統拜登同時前往日本同盟國





美國總統拜登（Joe Biden ）於國家面臨債務上限危機之際，啟程前往日本同盟國商議應對中國在太平洋擴張勢力的問題。





昨天拜登宣佈取消原定歷史性訪問巴布亞新畿內亞的行程，以及到訪澳洲的計劃。白宮正同國會共和黨議員就提高聯邦國債上限問題僵持不下。





澳洲、美國、日本和印度的領導人原定下星期的雪梨舉行「四方安全對話峰會」，暫時未知拜登何時會再安排到訪。





拜登強調他同時重視國內與國際間的關係。





拜登指目前美國在全球的角色非常重要，尤其是要同其他國家合作支援烏克蘭，以及應付其他需要國際合作的挑戰，由氣候變化到加強環球經濟。





他說：「作為總統就是要同時應付好多關鍵的問題。」亦表示有信心繼續有進展，避免國債違約，同時履行美國在國際間的領導責任。



相關內容 為應對美國國債危機 拜登取消訪澳之行

新州公共醫療僱員舉行工業行動 要求加薪6.5%





新州的救護人員及病人運輸服務員正舉行24小時工業行動。由今早6點起，拒絕用救護車或病人運輸車輛接載出院病人回家或到安老院。





緊急事故的病人仍然會被送院，洗腎病人以及臨終護理病人亦不受工業行動影響。





數萬名公共醫療僱員正要求加薪6.5%。







昆州將會公佈新內閣組合 料起碼4名部長會被撤去原有職務





昆州政府今日將會公佈新內閣組合，州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）在面對政治壓力之下決定調動主要內閣職位。





預料起碼4名部長會被撤去原有職務。





昆州政府多個月來於處理衛生、房屋及青少年司法問題的職務上一直備受評擊。



全球氣溫上升1.5度 科學家指:可帶來可怕後果





科學家指，全球氣溫上升幅度將首次超出工業化前水平攝氏 1.5 度，不過，應該只會是暫時性現象，但有可能會帶來可怕的後果。





世界氣象組織(WMO)估計，由今年至2027年間，全球年均氣溫較工業化前水平升高攝氏1.5度的機會率，將會達到66%。





秘書長塔拉斯表示，預計未來幾個月會出現厄爾尼諾現象，與人類引起的氣候變化相結合，將全球氣溫推向未知領域，對健康、食品安全、水資源管理和環境產生深遠影響，需要做好準備。





氣象組織的赫曼森博士（Dr Leon Hermanson) 說, 氣溫上升會帶來連鎖效應。





赫曼森博士說：「有關影響將從兩極一直伸延到熱帶，熱帶氣旋會帶來暴雨，導致山泥傾瀉。所以不只是熱帶氣旋的風，山泥傾瀉及暴雨都會造成很大的影響。」





新西蘭大火定為縱火案 警方將進一步調查





新西蘭政府表示，當局正對前日凌晨在惠靈頓發生奪命火警的旅館，進行法醫檢查，並會檢討高密度住宅的安全規則。





火警導致六人死亡，警方表示，他們將案件定為縱火案，並會對一些相關人士進行問話。



厄瓜多爾政治危機持續 反對派抨擊拉索





厄瓜多爾政治危機持續，反對派政客抨擊總統拉索（Guillermo Lasso）解散國會的舉動，是一名末路領袖死守權力的策略。





拉索早前宣布已簽署命令，解散國會，並要求全國選舉委員會準備舉行總統和國會大選。





拉索前年5月宣誓成為總統，反對派議員在今年3月，以造成國有資產流失為由對拉索發起彈劾。拉索日前出席國會辯論時否認指控。





厄瓜多爾國會前副主席奧爾金（Marcela Holguín ）說，總統使用憲法法令解散國會，是非法的行動。





奧爾金說: 「拉索今早所做的只是一件事，就是阻止政治審判的投票，是一名末路總統不肯辭職、死守權力的最後策略。」





軍方領袖警告，一旦國內出現暴力事件，武裝部隊將會嚴厲打擊。





中哈發表聯合聲明 願意加強合作反干涉及防範「顏色革命」





哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）應中國國家主席習近平邀請國事訪華三日，習近平與托卡耶夫舉行會談，並發表聯合聲明。





聲明提到，哈薩克堅定奉行一個中國原則，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，並支持中國政府為實現國家和平統一作出的一切努力。





聲明又強調，兩國將繼續深化政治互信，加大在涉及對方主權、安全及領土完整等核心利益問題上，互相支持，同時亦堅決反對外部勢力干涉兩國內政，堅決反對將人權問題政治化及搞雙重標準，雙方亦願意在反干涉及防範「顏色革命」的領域，加強合作。









預料AFL 將宣佈支持原住民國會聲音入憲





澳式足球聯盟 AFL 的St Kilda 隊教練里昂 （Ross Lyon）敦促聯盟於消除種族歧視的行動方面要「力求完美」。





預料本星期 AFL 會宣佈支持原住民國會聲音入憲，AFL即將舉行一年一度表揚原住民球員的Sir Doug Nicholls 賽事。





昨日 Geelong 隊公開表態支持原住民國會聲音入憲。在此之前， Richmond、Essendon、 Collingwood、同West Coast 隊分別表示支持。





若AFL 決定支持，將會是繼全國欖球聯賽NRL同澳洲奧委會之後，公開宣佈支持的體育機構。





原住民事務部長 批評反對原住民國會聲音入憲運動的行為





原住民事務部長貝妮 （Linda Burney）批評反對原住民國會聲音入憲運動最近的手法。





高調的反對派誤指一名 Millwarparra 原住民男子是著名已故原住民權益人士林加里 （Vincent Lingiari）的孫子。此名男子 Stewart Lingiari亦姓林加里。





前國會議員蒙迪恩 (Warren Mundine)及參議員普萊斯（Jacinta Price）利用此男子的照片於社交平台上為反對陣營作宣傳。被 RMIT 大學的 FactLab 核實中心調查發現誤認身份。





貝妮向 NITV 電視台表示，此事有損反對陣營的形象。





貝妮說：「這件事令反對陣營的信譽大損。似乎此名男子以假冒身份飛往堪培拉。」他質疑反對陣營會用如此卑劣的手法。







全國義工周: 聯邦政府鼓勵更多年青人加入義工行列





本星期為全國義工周，聯邦政府鼓勵更多年青人加入義工行列。





政府撥款100萬元鼓勵5,000名年青人投入不同社區內。





澳洲義工協會 (Volunteering Australia)一份調查報告指出，於新冠疫情過後，有約70%義工重新投入服務，而疫情期間，義工人數大幅下跌。目前數字仍然難於應付所需。





反歧視活躍人士兼青年計劃 Endeavour Youth Australia創辦人森拉 (Mohamed Semra) 指澳洲的青年人好熱心參與義工活動，只要是正確的問題，他們便會支持及參與。



體育消息





意大利網球公開賽，20 歲的丹麥網球手魯尼(Holger Rune)在半準決賽擊敗衛冕的一哥祖高域(Novak Djokovic)。





今次是祖高域六個月內第二次輸給魯尼，而在即將舉行的法網賽事，魯尼將奮力爭奪他個人的第一個大滿貫冠軍。





另外，由於意大利北部連日傾盆大雨，當局取消原定在周末舉行的伊莫拉站一級方程式大賽車。





今次是今年內第二場被迫取消的格林披治賽事，早前中國的賽事亦因為新冠大流行的限制而被取消。





摩納哥大賽將會在本 月 28 日舉行，而西班牙大賽就會在摩納哥大賽一周後舉行。



LISTEN TO 祖高域 7 度捧走澳網男單冠軍創新記錄 SBS Chinese 28/01/2019 06:12 Play







