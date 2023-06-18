今日大事（6月19日）

住屋倡導者籲中間派議員投票支持澳洲房屋未來基金法案

這項討論了長達兩個月的法案，即將在寒假之前國會最後一星期國會會議中表決，有倡導團體表示，澳洲承受不到「澳洲房屋未來基金」法案一旦延遲實施的後果。





社區房屋業協會、澳洲無家可歸者協會，以及和澳洲房地產議會的代表在一份聯合聲明中表示，目前是通過立法解決住屋危機的時候。





「澳洲房屋未來基金」一旦通過，政府將斥資 100 億元設立該基金，並會把投資所獲得的回報、於5 年內建造 3 萬間公屋和私人租屋。





同時間，綠黨繼續促請政府推動租金改革。





綠黨表示，政府在解決居住問題方面做得不足夠，該黨敦促當局要為租客提供更多幫助，因而令雙方的談判陷入僵局。





在陷入僵局後，政府宣布會為各州和領地撥出 20 億元，作為「加快發展公屋基金」。





綠黨領袖班特表示，這項政策只能證明，政府應該可以有更多款項，分配給國內 550多 萬名苦苦掙扎的租客。





班特稱，在未有定案前，一切皆有可能。大家應該將租客添加到受幫助的列表中，推動全國凍結租金，為那些年復一年因租金上漲而苦苦掙扎的 550 萬澳洲人，提供幫助。



自由黨參議員范恩因性騷擾指控自行退黨

范恩被指向獨立參議員索普（Lidia Thorpe）和前自由黨參議員斯托克（Amanda Stoker ）進行性侵和性騷擾，而退出自由黨。





不過范恩否認這些指控。





自由黨黨魁達頓在事件曝光後，立即要將範恩逐出黨團，其後范恩自行退黨。





塔州獨立參議員藍比（Jacquie Lambie）拒絕就范恩是否需要辭任參議員作出評論，她向 9 號台表示，她希望議會能夠恢復正常的議事程序。





藍比稱，她認為立即與自由黨斷絕關係是一個好的做法。不過藍比重申，不想捲入這些事情，她認為當中涉及的人已經夠多，上週參議院開會時都是圍繞這些指控。





藍比指，她的說話沒有冒犯的意思，但身邊有很多人對她表示，參議院能否繼續應該做的工作。





國會今個星期五，將放 6 星期的寒假。



參議院今就原住民之聲入憲公投形式和憲法修改進行最後表決

一旦通過，要在六個月內舉行公投。





聯邦政府已宣佈將在 10 月至 12 月期間舉行全民公投，以確立原住民在國會的發言權。





雖然兩黨聯盟已表明反對將原住民之聲入憲，但大多數參議員將投票決定舉行公投，讓公眾表達意見。





有政黨議員已表明對該法案投反對票，以便他們能夠在派發給所有澳洲家庭的小冊子中，概述他們投反對票的論點。





即使最近的一項民意調查顯示，原住民之聲入憲的支持率已降至 50% 以下，但原住民部長貝妮（Linda Burney）表示，她對公投的得到支持，持樂觀態度。



國會今將國會議員操守標準納入議程討論範圍

另外，聯邦國會今天（6月19日）亦會就國會議員的操守標準，納入議程討論範圍之內。





前自由黨參議員范恩被指性騷擾的指控，以及前自由黨職員希金斯聲稱被性侵的事件，讓政客要重新挽回公眾的信心。





工黨議員希爾（Julian Hill）表示，公眾目前對政客印象不好。





他認為國會的辯論，應該回到廣泛的公共政策問題上。





他說，最近發生的事件讓大家對他和其他議員產生負面印象，對他們不公平。





希爾指出，過去的週末中社區對最新的揭露的事件感到震驚。希爾稱，與大多數議員的工作環境並不像報道所指的那麼差，這些負面報道對於努力工作的議員不公平，尤其是他們大多數人都非常努力地工作。



財政部分析指澳洲就業增長比其他國家優勝

最新數據顯示，澳洲在就業增長方面比其他國家優勝。





財長查默斯（Jim Chalmers）表示，財政部最新的分析顯示，澳洲在艾巴尼斯政府上任第一年的就業增長，高於其他主要發達經濟體之後，國民經濟已準備好應對全球經濟下行。





數據顯示，自 2022 年 5 月以來的一年內，澳洲的就業水平增長了 3.4%。





相比之下，美國為 2.7%，加拿大為 1.8%，意大利為 1.5%，德國為 0.8%，日本為 0.3%。





澳洲在 2022 年 5 月至 5 月 23 日期間，創造了 465,000 個工作崗位，這是有記錄以來，比任何一屆新政府的數字為高。



托勒斯海峽島民就氣候問題訴訟聯邦政府 法院結束為期兩星期聽證會

兩名托勒斯海峽島的傳統土地擁有人，就氣候問題向聯邦政府提出訴訟後，聯邦法院結束了為期兩星期的國內聽證會。





兩名托勒斯長長老 Paul Kabai 和 Guda Maluyligal 指，他們正在為他們的人民、祖先、他們的土地和生活方式而爭取。





隨著氣候變化導致海平面上升，托勒斯海峽的島民面臨著失去一切的危險。





聽證會在博伊古島、巴杜島和薩拜島以及凱恩斯周圍舉行，見證了海平面上升已經造成的破壞，並聽取了傳統土地擁有人的證供。



烏干達武裝份子恐怖襲擊 地方議員向政府提出質問

烏干達在上周五晚發生武裝份子恐怖襲擊、導致至少 40 人死亡的事件後，地方議員向政府提出質問。





烏干達西部卡塞塞地區一所中學，被 5 名與伊斯蘭國恐怖組織有關連的武裝份子襲擊，當局指責是由剛果民主共和國的反政府武裝組織「民主同盟軍」所為。





遇難的學生中有 20 人被斬死，17 人被燒死。另有 8 名傷者情況危殆，還有 6 名學生被綁走，武裝份子在襲擊後逃回剛果民主共和國。





當局正在搜尋他們及 6 名被綁架的學生。卡塞塞地區議員佛羅倫薩提出質疑，為何當局未有正視烏干達西部邊境的安全問題，以及為何保安人員未有及時到達。





佛羅倫薩稱，希望當局解釋，當這些殺手來殺害人民時，保安人員在哪裡，以及烏干達境內是否安全。





佛羅倫薩又指，早在晚上 10 點已經有人聽到槍聲，卻沒有人前來阻止事件發生，但現在反而就有數千名人員抵達。



日本北海道巴士與貨車相撞 最少 5 人死亡 10 多人受傷

日本北海道有城際高速巴士與貨車相撞，最少 5 人死亡，10 多人受傷。





事發在當地時間昨日中午左右，一輛從札幌出發，前往函館的高速巴士，因為對面線一輛運豬貨車懷疑越過中線而發生迎頭相撞。





警方說，超過10人由救護車和直升機送院治理，其中兩架車的司機及3名乘客證實不治。警方正調查事故原因。



菲律賓保和省客輪起火 全部 120 人獲救

菲律賓保和省一艘客輪在航行期間起火，船上全部 120 人獲救。





當局指，火警發生在昨日凌晨約 3 時，冒出大量黑煙。海岸衛隊派出兩艘船灌救，附近漁船和客輪亦有協助救援。大火焚燒 5 小時後救熄。





當地官員指，客輪的機房最先起火，火勢迅速蔓延，現正調查起火原因。



中美國務代表昨於北京舉行會談

中國國務委員兼外長秦剛昨日在北京同美國國務卿布林肯舉行會談。





秦剛就台灣問題等中方核心利益和重大關切闡明立場。他指出，台灣問題是中國利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨的承諾。





而美國國務院官員就表示，布林肯強調了外交的重要性，以及保持開放的溝通渠道，以減少誤解和誤判的風險。布林肯亦非常明確地表示，美國不希望與中國脫鈎，雙方同意繼續在多個方面繼續溝通。他邀請秦剛到華盛頓繼續討論，而秦剛同意在適當時候安排回訪。



奧地利維也納同志遊行恐怖襲擊後 3 名年輕人遭警方逮捕

奧地利警方逮捕了 3 名聲稱計劃對維也納同志遊行發動恐怖襲擊的年輕人。





警方懷疑這 3 名年輕人是為伊斯蘭國恐怖組織效力。他們年齡為 14 至 20 歲之間，是車臣和波斯尼亞裔的奧地利公民。警方已知其中一人是涉及恐怖主義活動。





目前 3 人被拘留在家中，警方正搜查包括電話和武器在內的證據。





奧地利的情報組織負責人皮爾希納 （Omar Hijawi-Pirchner ）表示，歐洲對恐怖襲擊處於高度戒備狀態。grab





他指，目前伊斯蘭國的活動又再出現；有人呼籲再次在歐洲發動襲擊，歐洲刑警組織幾天前就此發布一份報告，指出會使用簡單的工具進行襲擊，例如車輛及利刀等。當局正認真處理有關事情。





在周末期間，維也納舉行了同志遊行，約有 25 萬人參加。



英國官員向公眾道歉 涉及片段顯示黨員無視新冠限制舉行派對

英國一名高層官員就一片段向公眾道歉，該片段顯示執政保守黨黨員無視新冠限制而舉行派對。





《鏡報》發布了一段 45 秒的片段，展示 2020 年 12 月在保守黨總部舉行的派對情況。而當時的新冠限制是嚴禁在室內進行任何社交活動。





地方發展、房屋及社區大臣高文浩向公眾道歉。





高文浩稱，大眾看到片段後，都會認為這些人是藐視法則，違反保護措施。



巴基斯坦當局拘捕涉及希臘海面偷渡者溺斃事件的 10 名販運人口疑犯

數百名偷渡者在希臘對開海面溺斃後，巴基斯坦當局現已拘捕 10 名販運人口的疑犯。





據當地媒體報導，上星期一艘生鏽的拖網漁船在希臘伯羅奔尼撒半島附近沉沒後，多達 300 名巴基斯坦人喪生。相信當時船上約有 400 至 750 人。





被捕的 10 人中，有 9 人是身處巴基斯坦控制的克什米爾地區。巴基斯坦政府將今天定為全國哀悼日。





巴基斯坦總理謝里夫下令執法人員立即打擊參與販運人口的人蛇集團。



南非總統拉馬福薩指非洲代表團訪俄烏的和平使命具影響力

南非總統拉馬福薩形容非洲代表團到訪烏克蘭和俄羅斯的和平使命，具有影響力。





雖然烏克蘭批評俄羅斯總統普京並不接受代表團提出的和平計劃，但拉馬福薩就表示，兩國聽取非洲領袖的意見，是十分重要，因為他們表達了非洲方面對這場戰爭的看法，以及戰爭對非洲大陸的負面影響。





他說，非洲代表團是唯一一個團體，在這麼短的時間內，分別與兩國領袖接觸及提出和平建議。





拉馬福薩指，他認為最重要的結果之一，就是他們願意與代表團傾談。另一個結果就是他們願意討論代表團提出的各種問題，以及承諾進一步參與討論。





拉馬福薩補充說，非洲領袖將於 7 月到俄羅斯與普京舉行第二次會談，同時會在這段期間與烏克蘭總統澤連斯基會談。



體育消息

在墨爾本舉行的澳洲游泳選拔賽，著名泳將麥克沃伊（Cameron McEvoy）在男子 50 米自由泳創下今年最快的世界成績。





29 歲的麥克沃伊以 21.27 秒贏得這項賽事，並將參加下個月的游泳世錦賽。



