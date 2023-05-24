今日大事（5月25日）

新州護老院內被警員電擊95歲婦人終離世





新州警方發表聲明指諾蘭德女士 （Clare Nowland）昨晚7點左右於醫院不治，她家人要求外界在家庭傷痛艱難時刻尊重他們的私隱。





與此同時，事發時電擊諾蘭德的33歲高級警員正面對襲擊控罪，包括嚴重傷人罪等。





事發於新州南面 Cooma 的 Yallambee Lodge 護老院，95歲諾蘭德被警員電擊時正使用一個助行架，據報當時她拒絕放下手上的牛扒餐刀。



聯邦警隊調查普華永道會計師樓 涉分享政府機密資訊





聯邦警隊正調查一間顧問公司的國際稅務部門前負責人。





據財政部次長肯尼迪 （Steven Kennedy）透露，普華永道會計師樓 （PwC）的合夥人柯林斯 （Peter Collins）曾經分享聯邦政府的機密資訊來促進業務。





財政部將事件轉介聯邦警隊調查是否應該提出刑事檢控。





肯尼迪發表聲明指，稅務從業者委員會 （Tax Practitioners Board）在2023年5月發出的電郵指出有「嚴重擅自披露聯邦政府機密資訊的情況，而普華永道內部有廣泛人員直接或間接獲得機密資訊」。





有關合夥人曾經分享關於加強稅務法例等資訊，包括防止跨國公司將盈利轉到海外以減輕稅務規例。





該公司行政總裁已經辭職，普華永道亦展開內部調查。





印度總理莫迪到訪 與澳洲建立新經濟夥伴安排





澳洲政策研究中心 （Australian Strategic Policy Institute）分析家普拉卡什博士（Dr Teesta Prakash）認為，澳洲與全球其中增長最快的經濟體之間建立關係非常重要。





普拉卡什表示，澳洲不斷尋求經濟多元化。好多人稱之為解耦、降風險，基本上是避免依賴唯一的收入來源。





他表示，此策略的理由是過去曾經過於依賴中國。而印度是一個龐大市場，澳洲正試圖為自己開拓更多市場。





對於有批評澳洲政府無指出印度違反人權的狀況，普拉卡什認為此評論會削弱兩國之間鞏固關係的努力。



收聽節目 印度總理莫迪抵達雪梨 雪梨舉行盛大集會歡迎 SBS Chinese 23/05/2023 04:54 Play

搖滾天后天娜端納（Tina Turner）逝世 終年 83 歲





搖滾天后天娜端納（Tina Turner）逝世，終年83歲。她的經理人表示，長期患病的Tina Turner星期二（5月23日）在瑞士蘇黎世附近的寓所安詳離世。





Tina Turner在10年前於瑞士與她長期交往的德國男友、音樂界行政人員歐文巴赫（Erwin Bach）結婚，兩人自1994 年一直住在瑞士。





生於美國田納西州的Tina Turner，在上世紀50年代末曾經與音樂拍檔艾克（Ike Turner），以組合身份展開演藝生涯，之後結為夫婦，她經歷家暴後，於1978年與艾克離婚，她的自傳《I, Tina: My Life Story 》被改編成 1993 年的電影《與愛何干》。





Tina Turner曾8次獲得格林美獎，她的名曲包括《Proud Mary》、《River Deep, Mountain High》及《What's Love Got to Do with It》等。



搖滾天后天娜端納（Tina Turner）逝世，終年83歲。 Source: AAP / CAROLINE BREHMAN/EPA 俄羅斯總理米舒斯京訪華 與中國簽署一系列合作協議





俄羅斯總理米舒斯京（Mishustin）訪華期間，與中國簽署了一系列協議，包括深化兩國貿易合作、加強對華農產品出口和體育合作等協議。





米舒斯京在星期二（5月23日）抵達上海，出席了一個中俄商業關係論壇。昨日轉到北京，與國務院總理李強會面。李強表示，中國很高興看到今年以來中俄雙邊貿易迅速增長。





李強表示，中俄務實合作韌性強、潛力大、空間廣的特點，在今年更加凸顯。中國願意與俄羅斯一同推動各領域進一步的務實合作，邁上新台階。





而中國國家主席習近平與米舒斯京會面時亦表示，中方願同俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，促進共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接合作，推動形成更加開放的區域大市場。





美眾議院通過報告 強化台灣阻北京攻台及解決新疆人權問題





美國眾議院中國問題特別委員會以口頭表決，通過兩份分別為強化台灣威嚇力以阻止北京攻台，以及解決新疆維吾爾族種族滅絕的報告。





其中有關 台灣的報告 提出10點建議，包括加快對台軍售、擴大美台聯合軍事訓練、成立美台聯合計劃小組，以及強化美軍基地以抵禦解放軍攻擊的可能性等。





另外，報告又建議，向在新疆參與種族滅絕的中國科技公司實施制裁，並要加強執行現有法律，阻止利用強迫維吾爾族人勞動而生產的貨品進口美國。





與此同時，中國新任駐美大使謝鋒昨日抵達美國履新，他在駐華盛頓大使館發表講話，指當前中美存在深刻分歧，兩國關係面臨嚴峻挑戰，中美能否處理好彼此關係，將決定兩國的明天和世界的未來。





新報告提27項措施 打擊移民勞工被剝削工資





格拉頓研究中心（Grattan Institute）分析澳洲統計局的數據，發現過去不足5年內抵達澳洲的移民勞工之中，有百份之16薪酬低於最低工資，比起本地勞工超出一倍有多。





新州大學研究移民勞工副教授法本布倫（Bassina Farbenblum）對於報告提出加強簽證的保護措施表示贊同。





法本布倫認為修改需要急切進行，因為由7月1號起就會恢復國際學生的工時上限。他指留學生正面對極大經濟壓力，所以很多人都會超出工時上限。而如果留學生舉報被剝削，則難於避免簽證被取消，結果會導致大批被沉默剝削的工人。



收聽節目 【工資剝削嚴重】報告指澳洲剝削移民勞工情況普遍 新移民被剝削可能性比長期居民高四成 SBS Chinese 24/05/2023 05:10 Play

西澳學校槍擊案 一名15歲少年被拘留





西澳一間學校發生槍擊事件後，一名15歲少年被拘留。這名少年涉嫌在曾經就讀的學校用步槍開槍多次，擊中一個建築物，學校被迫進入封鎖。





相信今次是西澳首宗學校槍擊事件。





警方昨日上午大概11點50分接報抵達 Atlantis Beach Baptist College。





被拘留的男童相信是這間私校的前度學生，他被指從停車場開了三槍。事件中無人受傷。





塔州今公佈下年度財案 預料現小量盈餘





塔州政府今日公佈下年度新財案，預料會包括小量盈餘，以及會公佈受爭議的7億1千5百萬元新體育館建造經費的細節。





自由黨州政府差不多兩星期前因為兩名議員退黨而成為少數黨政府。





財長弗格森（Michael Ferguson）指政府正面對經濟阻力，包括高通脹率，以及四年間註銷大概9億4千萬元消費稅收。





不過弗格森表示，雖然最近公佈的聯邦財案列出削減塔州的消費稅收，州政府預算會有盈餘。





去年五月公佈的財案預算於2023至24年度會有1,900萬盈餘。





弗格森補充，財案會包括在何伯特 Macquarie Point 的新體育館計劃，以及塔州AFL球隊的經費。





緬甸流亡政府指國內的人道危機不斷惡化





流亡的民族團結政府人權部長昂苗敏（Aung Myo Min）訪問堪培拉國會，並向澳洲政府發出一項明確的訊息。





昂苗敏表示：「在政變後，各國的行動非常緩慢。他來這裡的原因，就是要提醒大家，緬甸的問題亦很重要，各國必須採取更強而有力的行動，從軍方暴政中拯救緬甸的人民。澳洲本來可以採取很多行動，而他亦希望看到更有力的司法干預行動。」





自 2021 年 2 月發生政變以來，緬甸人民的抗議活動一直受到暴力鎮壓。聯合國表示，至少有一百萬名緬甸人因此流離失所，近一半人口生活在貧困中。



體育消息

澳洲國家足球隊 Socceroos 前守門員瓊斯因為膝部嚴重受傷，宣布退役。

41 歲的瓊斯曾經六次代表國家隊出賽，並在 2021至22 澳超聯賽賽季前，加盟Perth Glory。





不過，瓊斯因傷只打了五場比賽，並在三月的最後一場比賽中，以 4-1 輸比 Brisbane Roar。



