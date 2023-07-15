華人搭電車俾半價被捉 查票員決定或需「商榷」

在澳洲不同州分或領地，公共交通都由不同公司營運，亦有不同的支付方式、系統，對票價亦有不同定義。

Myki Inspectors

一名華人女子在網上分享她在電車上被查票員開出罰單的經歷。 Credit: Wikipedia

早前，社交平台小紅書上有網民分享自己使用優惠票價被罰事件。

該名網民分享六月時，在坐電車時遇到查票人員，由於其 Myki 卡內有錢，而且在上車時有拍卡付費，因此在查票時自信滿滿。

她提及了被查票人員問及歲數，她表示自己 18 歲，然查票員卻向她表示有關的 Myki 「是到 17 歲的」，因而要把她的個案記錄下來，並向她發出 277 元的罰款。

在帖文中，他指出優惠 Myki卡與全價成人Myki外表「一模一樣」，因而他她會將其「撈亂」，並向網民求助到底是否「無彎轉」，必須繳交罰款？
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小紅書網民分享因為使用優惠價而被罰款經歷。 Credit: Red Book
在帖文的回覆中，有網民突破盲點，指出維州兒童優惠 Myki（Child）在 19 歲前均可使用，而非 18 歲。

而在維州公共交通的 PTV （Public Transport Victoria）網頁上亦清楚表示 5 至 18 歲人士可使用兒童 Myki以優惠票價出行。

但同時亦要滿足一些條件，包括：
  • 17 歲和 18 歲的青少年必須攜帶政府簽發的年齡證明（例如護照、學習許可證或年齡證明卡）或其他優惠權利（例如學校學生證或醫療保健卡）。
  • 16 歲及以下兒童無需攜帶年齡證明。
而其他年過 18 歲又合乎其他資格人士，包括尋求庇護者、殘疾支持養老金和照顧者付款接受者、照顧者卡持有者、醫療保健卡持有者、國際學生、養老金領取者、在校學生、長者卡持有者、大專生、退伍軍人和戰爭遺孀，亦可根據個人情況，在提供證明的情況下，以優惠價出行。
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兒童 Myki 適用準則 Credit: PTV
維州交通和規劃部（Department of Transport and Planning）發言人向 SBS 廣東話表示，18 歲的乘客亦有資格獲得兒童優惠，但必須攜帶列出的年齡證明卡（如護照、駕駛執照、學習許可證或年齡證明卡）。

發言人指「所有授權查票員都接受了廣泛的培訓，乘客有權要求對開出的罰單進行複查或作出上訴。」

如果乘客在收到罰款後希望提出內部審查，可以透過他們
公共交通罰款 | 交通和規劃部的網頁遞交有關申請
。同時，亦可以填寫
網上表格
，申請將你的案件提交法庭審理，在法庭上對罰單提出異議。

如想了解更多有關維州優惠票價的資格，可瀏覽
Home - Public Transport Victoria

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除了維州外，其他州份，如新州、昆州亦有不同的優惠費用標準。

如新州的兒童/青少年 Opal cards及Opal 單程票的適用年齡為 4-15歲。

昆州兒童票的適用年齡為 5 – 14 歲。

西澳兒童半價亦適用於 5-15 歲。

南澳5至14歲兒童和學生可享受學生折扣票價，且無需攜帶學生證。

北領地本地的小學及中學生可免費乘搭交通工具。

而首都領地的優惠票價亦未有明確交代年齡，只要是小、中、專上教育學生亦可享用優惠價。

各州兒童或優惠票價適用條款有所不同，個別州份亦不接受其他州份學生證作為優惠價證明。各位在出行前，請先查明各州不同條款，以免被罰。
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Published 15 July 2023 1:15pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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