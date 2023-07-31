【只許州官放火】安德魯斯一幅舊相「翻生」被批虛偽

日前，安德魯斯宣佈，維州將在 2024 年 1 月 1 日起 禁止新建房屋使用天然氣 ，只能接駁電網。所有未達設計階段的新公共建築，如學校、醫院、警察局和政府擁有的建築，即日起亦必須使用全電網。





維州自由黨下議院議員克魯瑟 (Chris Crewther) 其後在社交平台 Facebook 上張貼一幅安德魯斯的相片，當中顯示他在 2020 年 4 月使用明火煮食爐烹調一塊素食肉扒。





據傳媒報道，據信該幅相片是在安德魯斯的家中拍攝。





克魯瑟在貼文中指：「我認同安德魯斯 (在照片中) 所做的：用天然氣煮食。這是好得多！」





「但我不認同安德魯斯 (日前) 所說的：由明年起禁止所有新建房屋使用天然氣。未來的煮食質素將每況愈下！」





克魯瑟的不少社交媒體追隨者隨即在貼文中批評政府的有關決定，甚至有人將安德魯斯的管治形容為「獨裁式」統治，指新政策變相控制民眾煮食的方式。



其中一人說：「住宅業主應可以自由決定選擇 (使用) 天然氣抑或電力。」





「我們不再有選擇權，這已被剝奪。在澳洲生活，很快就會變成像在北韓生活一樣。」





另一人則指：「我們上一次出現大規模的停電，我們仍可用熱水洗澡、煲水及煮食，因為我們有天然氣 (供應)。」





「但朋友及家人 (所住的) 全電動家居，則完全不能這樣做。」





數據顯示，目前維州約有八成住宅有天然氣供應連接，該行業的排放量佔全州約 17%。



維州能源廳長丹布羅西奧 (Lily D'Ambrosio) 星期五 (7 月 29 日) 表示，新政策將令維州能在 2045 年達至淨零排放的目標，而全電力家庭將能每年節省 $1,000 的能源開支。





她說：「我們知道維州人的生活開支壓力越來越大，我們今天做的事正正就是處理這個問題。」





維州環境委員會 (Environment Victoria) 形容，新政策是結束維州對天然氣「成癮」的重要一步。





潔淨能源委員會 (Clean Energy Council) 亦表示，電動家居將能提高效率、改善環境且令民眾花費更少，更希望政府的新規定不應局限於新建房屋。





委員會總監弗里曼 (Anna Freeman) 說：「維州所有家庭及企業最終將需要由天然氣轉換至可再生電力。」



不過，澳洲管道和天然氣協會 (Australian Pipelines and Gas Association) 則批評有關禁令，指政府應引入氫能等可再生能源，而非禁止新建房屋使用天然氣。





而維州建築業協會 (Master Builders Victoria) 則對逐步淘汰天然氣表示歡迎，但強調消費者應有自行作出抉擇的自由。





與此同時，新州州長柯民思 (Chris Minns) 則表示，目前並無「推動」在當地逐步淘汰天然氣。





他星期一 (31 日) 接受 2GB 電台訪問時說：「我們目前並無推動這 (政策)...... 新州面對的能源挑戰是嚴重的...... 情況亦有所分別。新州只有 7% 的排放量是由天然氣導致，維州的排碳量是 (新州) 的一倍。」





「我們正面對工業需要天然氣的情況。我們未來數年亦面對失去『基荷』(baseload) 電力的情況，但系統內缺乏足夠的可再生能源。」





他續指：「我不想在此進一步加添複雜的因素或另一個政策改變。」



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