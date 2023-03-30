SBS隆重呈獻全新紀錄片：澳洲荒野獨居真人騷《Alone Australia》

所有挑戰者僅透過背囊裡的工具、自行從大自然環境中取得食物、水和尋找棲息地。 這將是對人類意志力的一場終極考驗，在野外求生過程中他們沒有途徑得知其他挑戰者的訊息，也無法得知還剩下幾人，挑戰者將只有到達自己身體的極限後，才會宣布退出。節目將會展示一個接一個的參賽者放棄，直到剩下最後一位挑戰者。





《澳洲版荒野獨居》是全球熱門節目。此紀錄片的美國版和北歐版在SBS播出後大獲好評--是SBS On Demand平台有史以來最成功的寫實系列節目之一，收看時間總計超過1000萬小時。今天，我們將在SBS獨家播出澳洲本地最新版本。本片真實並獨一無二。作為人類，到底是甚麼在挑戰我們、激勵我們、以至驅動我們。自然、飢餓、孤獨帶來的無情考驗，對我們作為人類的根本提出了拷問。 SBS寫實片內容總監Joseph Maxwell

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此外，美國版《荒野獨居》第一至第八季、丹麥版、挪威版、瑞典版及《Alone: Beast》同時可在SBS On Demand上觀看。





