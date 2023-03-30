SBS隆重呈獻全新紀錄片：澳洲荒野獨居真人騷《Alone Australia》

SBS向大家隆重呈獻全新11集系列紀錄片 ，本片於3月29日 （星期三) 晚上7點30分首播，當晚將連播兩集，此後每週一集。本片僅在SBS頻道及SBS On Demand流媒體平台播放。
並不是一般的荒野求生系列紀錄片。片中十名澳洲野外生存挑戰者將不帶任何裝備前往塔州西部的荒野，他們與世界和彼此互相隔絕。在沒有攝製隊協助、無法與外界聯繫的環境下，他們必須獨自一人在野外生活並自行拍攝，記錄自己的生存之旅——堅持到最後的一位挑戰者將能贏取25萬元的巨額獎金。面對大自然的挑戰、飢餓，以至難以承受的孤獨，到底誰能堅持到最後？
所有挑戰者僅透過背囊裡的工具、自行從大自然環境中取得食物、水和尋找棲息地。 這將是對人類意志力的一場終極考驗，在野外求生過程中他們沒有途徑得知其他挑戰者的訊息，也無法得知還剩下幾人，挑戰者將只有到達自己身體的極限後，才會宣布退出。節目將會展示一個接一個的參賽者放棄，直到剩下最後一位挑戰者。
《澳洲版荒野獨居》是全球熱門節目。此紀錄片的美國版和北歐版在SBS播出後大獲好評--是SBS On Demand平台有史以來最成功的寫實系列節目之一，收看時間總計超過1000萬小時。今天，我們將在SBS獨家播出澳洲本地最新版本。本片真實並獨一無二。作為人類，到底是甚麼在挑戰我們、激勵我們、以至驅動我們。自然、飢餓、孤獨帶來的無情考驗，對我們作為人類的根本提出了拷問。SBS寫實片內容總監Joseph Maxwell
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在SBS On Demand平台提供五種語言字幕：繁體中文、簡體中文、越南語、韓語及阿拉伯語。該系列還將為盲人和視障人士提供語音旁白。
此外，美國版《荒野獨居》第一至第八季、丹麥版、挪威版、瑞典版及《Alone: Beast》同時可在SBS On Demand上觀看。
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