幼稚園供不應求 部份中心試行周六課程

於 2022 年6月，維州州長安德魯斯宣佈將增加對維州學前教育的援助，為 3-4 歲的兒童提供每周 15 小時的免費幼稚園。





然而，這大大提高了維州家庭對幼稚園的需求，由於目前的幼稚園系統仍未跟上州政府計劃。





澳泱幼兒教育協會 (Early Childhood Australia) 主席佩奇（Sam Page）向 3AW電台表示：「建築物未有擴建，工作團隊依舊。」因而他們需要採用創新的解決方案以容納更多合符資格的兒童。





她形容「星期六的幼兒園可能是對社區需求的完全適當的回應，然而，質量和社區響應性規劃應該是早期兒童教育的核心。 」



至少有四個墨爾本的中心宣佈計劃在明年為三到四歲的幼兒開設星期六的課程，以滿足不斷增長的興趣。





將試行星期六課程的四間幼稚園位於墨爾本東南部的Glen Eira，它們都由非牟利的幼兒教育管理機構Glen Education營運，包括Bentleigh、Bentleigh East、Carnegie和Centre Road的幼稚園。





Glen Education代理主席Melissa MacMaster表示，該服務提供者的設施規模小型，因而不得不提出新的模式來滿足需要更多幼稚園增加的需求。





她說：「我們不能在剎那間改變建築結構。」但卻不想減少兒童的數量……因此我們必須透過新做法以使計劃成功。」





有家長拒絕有關提議，表示周末是家庭時間，但也有其他人歡迎這一措施，認為對於輪班工人可能有所裨益。專家表示，對於有周末工作的家庭來說，星期六的幼兒園可能是可行的，只要在工作日還有足夠的家庭時間。





MacMaster亦表示，雖然一些家長對於星期六的安排可能感到失望，但她也收到了員工和家長們的興趣，其中不少人因為應對不斷上漲的生活成本而需在周末工作。





「儘管免費幼兒園非常好，但它絕對增加了我們的需求，我們必須更密切地與市政府和政府合作，關於基礎設施問題，因為...這種壓力將會增加。」



就面對幼稚園的負荷壓力時，維州交通廳長卡羅爾（Ben Carroll）表示會「繼續對系統進行大量投資」，亦將「招聘更多幼稚園老師」。





維州幼稚園不是強制性的，但州政府強烈鼓勵幼兒參加兩年的學前班，為上學做好準備。





政府正在全州範圍內為三歲兒童提供 5 至 15 小時的免費幼兒園，為四歲兒童提供 15 小時的免費幼兒園。 10年內，四歲兒童的幼兒園時間將增加到30小時。





政府表示，隨著基礎設施和勞動力能力的增長，服務時間將逐步增加，並將每年進行審查。





社區兒童保育協會會長普賴斯（Julie Price）表示，基於社區的長日托服務不提供周六服務，這種做法並不普遍。





但她表示，有些幼稚園提供7.5 小時課程，因此 15 小時可以在兩天內完成，從而為其他更多孩子或其他團體騰出空間。





