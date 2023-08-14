【全國有售】澳洲知名「朱古力」品牌召回三款產品

全國均有出售的三款知名品牌巧克力需召回。

Dark chocolate

三款巧克力產品需要召回。 Source: Pixabay

新州食品管理局（NSW Food Authority）周日公佈知名澳洲本地品牌 Koko Black 正召回以下產品。

產品分別為：

金牌方塊 40克 (Gold Block)
金點爆米花 150克 (Goldie Pops Popcorn 150g )
澳洲原生系列 -夏威夷果仁和Spotted Gum蜂蜜碎片，焦糖白巧克力 80克(Australian Native Collection - Macadamia and Spotted Gum honey crumble, caramelised white chocolate)。

召回僅適用於未有聲明以下過敏原的產品： Soy（大豆）。

這些產品曾在Koko Black、新州、首都領地、維州、塔州、南澳和西澳的網上及獨立零售店出售，而昆州亦有網上銷售。

日期標記：所有最佳食用日期直至（30.03.2024）。

食品安全風險：任何對大豆過敏或不耐受的消費者食用該產品可能會引起過敏反應。

產地：澳洲。

應對措施：對於有大豆過敏或不耐受的消費者，請勿食用這些產品，並將產品退回購買地點以獲得全額退款。

如需更多信息，請聯繫： Koko Black Premium Pty Ltd 電話：(03) 9958 7400 網址：
https://www.kokoblack.com/

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Published 14 August 2023 10:42am
By Tracy Lo
Source: SBS

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