【全國有售】澳洲知名「朱古力」品牌召回三款產品

新州食品管理局（NSW Food Authority）周日公佈知名澳洲本地品牌 Koko Black 正召回以下產品。





產品分別為：





金牌方塊 40克 (Gold Block)



金點爆米花 150克 (Goldie Pops Popcorn 150g )



澳洲原生系列 -夏威夷果仁和Spotted Gum蜂蜜碎片，焦糖白巧克力 80克(Australian Native Collection - Macadamia and Spotted Gum honey crumble, caramelised white chocolate)。





召回僅適用於未有聲明以下過敏原的產品： Soy（大豆）。





這些產品曾在Koko Black、新州、首都領地、維州、塔州、南澳和西澳的網上及獨立零售店出售，而昆州亦有網上銷售。





日期標記：所有最佳食用日期直至（30.03.2024）。





食品安全風險：任何對大豆過敏或不耐受的消費者食用該產品可能會引起過敏反應。





產地：澳洲。





應對措施：對於有大豆過敏或不耐受的消費者，請勿食用這些產品，並將產品退回購買地點以獲得全額退款。





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