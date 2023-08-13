新西蘭情報部門披露中國特工監視華人社區

新西蘭情報部門發表報告，指有外國政府及其代表監控本地僑民、影響本國政客或公民，構成國家安全威脅。

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新西蘭總理希健斯（Chris Hipkins）今年6月訪華，與中國國家主席習近平會面。 Source: AAP / Shen Hong/AP

新西蘭安全情報局（NZSIS）在周五（8月11日）發表《
安全威脅環境2023》報告
，點名中國、伊朗和俄羅斯三國的情報機構「持續地在新西蘭伺機進行間諜活動」，提醒當局留意外國干預問題。

報告以較大篇幅提及中國，指其「加強在太平洋地區的政治、經濟、軍事和安全參與，是驅使本地區戰略競爭的主要因素」。這包括北京近年積極
與所羅門群島等太平洋島國進行警務等方面的合作
，引起澳洲和新西蘭警惕。

報告特別提到，中方派出特工在新西蘭的華人社區活動：「安全情報局發現外國人士的干預活動，最顯然的是持續針對華人社區。我們發現進行相關活動的團體和個人，與中華人民共和國的情報機構有聯繫。」
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報告未有提及具體形式，但新西蘭的中國異見人士邢鑒向自由亞洲電台表示，有人會監視華人的微信朋友圈，若發表「對中共不利的言論」，會實施「舉報、檢舉，甚至封號」。

身在當地的《北京之春》主編陳維健透露，曾有僑民參加抗議中國政府的活動後，在國內的家人受到國安部、公安局、統戰部的人員上門警告。他認為，當局不會因為和新西蘭關係較好，就減弱對該國華人的監控。

報告強調：「安全情報局清晰知道，要為外國干預威脅負責的是相關國家及其代表，絕大部份來自那些國家的僑民並非威脅。」

另外，報告也不點名表示，新西蘭政客和公民也是外國干預的對象。報告提及一個案例，稱一名外國情報人員曾試圖慫恿一名新西蘭人獲取政治、經濟和國家安全情報資訊，幾乎得手。

今年3月，《雪梨晨鋒報》曾報道，新西蘭政府的公共服務公署高級分析師Jason Yuan Zhao被指向中國政府洩露資訊而被拘。

對於伊朗和俄羅斯的干預，報告指德黑蘭政府同樣監視新西蘭的伊朗社區和異見人士，而莫斯科則以虛假消息影響新西蘭人的觀點。
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Published 13 August 2023 12:27pm
Source: SBS

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