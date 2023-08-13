新西蘭情報部門披露中國特工監視華人社區

報告特別提到，中方派出特工在新西蘭的華人社區活動：「安全情報局發現外國人士的干預活動，最顯然的是持續針對華人社區。我們發現進行相關活動的團體和個人，與中華人民共和國的情報機構有聯繫。」



報告未有提及具體形式，但新西蘭的中國異見人士邢鑒向自由亞洲電台表示，有人會監視華人的微信朋友圈，若發表「對中共不利的言論」，會實施「舉報、檢舉，甚至封號」。





身在當地的《北京之春》主編陳維健透露，曾有僑民參加抗議中國政府的活動後，在國內的家人受到國安部、公安局、統戰部的人員上門警告。他認為，當局不會因為和新西蘭關係較好，就減弱對該國華人的監控。





報告強調：「安全情報局清晰知道，要為外國干預威脅負責的是相關國家及其代表，絕大部份來自那些國家的僑民並非威脅。」





另外，報告也不點名表示，新西蘭政客和公民也是外國干預的對象。報告提及一個案例，稱一名外國情報人員曾試圖慫恿一名新西蘭人獲取政治、經濟和國家安全情報資訊，幾乎得手。





今年3月，《雪梨晨鋒報》曾報道，新西蘭政府的公共服務公署高級分析師Jason Yuan Zhao被指向中國政府洩露資訊而被拘。



