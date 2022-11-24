政府幫企業請人！新州就業計劃用留學生緩解人手短缺

新州政府宣佈一項新計劃，幫助留學生與本地僱主建立直接聯繫並擴展就業前景。

Businessman and woman shake hands.

本地企業正面臨請人難的問題。 Source: iStockphoto

當局公佈一項名為「國際學生就業之路」（Jobs Connect for International Students）的
計劃
，以幫助留學生就業，亦緩解本地人手短缺的問題。

新州企業、投資及貿易廳長亨斯肯思（Alister Henskens）表示，新州目前留學生人數超過13.6萬人：「他們努力學習，積極融入本地社區，為未來作出了重大投資。無論是在他們求學期間，還是畢業之後，我們都應該為他們提供支持。」

「這項創新計劃將幫助學生選擇合適的工作機會，並為新州各地的僱主與人材資源建立聯繫。這毫無疑問將有助經濟發展，從而確保新州擁有更加光明的未來。」
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該計劃由新州國際教育署（Study NSW）與招聘網站SEEK合作。留學生在其求職平台檢索「#NSW Jobs Connect」，可以簡捷地找到參與計劃的企業專門為此提供的工作機會。

SEEK的公關事務總監Kadi Taylor表示，該計劃目前試行期間已獲來自金融、建築、製造及技術等多個行業的公司參與。「許多僱主不知道留學生在讀書期間和畢業之後都允許工作。其實很多人在完成學業後有權工作長達六年。」

「這項計劃可以使學生與僱主建立聯繫，不僅為雙方拓展機會，同時也能彼此汲取有助成長發展的知識與技能。」

一些大型企業和機構如Allianz保險公司、新州癌症協會（Cancer Council NSW）等都加入了這項計劃。澳洲Allianz的人力資源總監Vicky Drakousis對計劃表示歡迎：「該計劃讓我們有機會接觸到新的人材資源，同時留學生也能獲得職業發展機會。」

「國際學生就業之路」計劃仍在歡迎有意招聘留學生和畢業生的新州僱主
參與

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Published 24 November 2022 at 4:42pm, updated an hour ago at 4:47pm
By Koma Cheng
Source: SBS