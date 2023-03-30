【最不幸CV】金融界黑仔LinkedIn履歷 曾任FTX矽谷瑞信均倒閉被收購

近日美國矽谷銀行﹑瑞信至近來德意志銀行的危機，導致全球銀行體系信心動搖，市場緊張。





最近網傳某求職者LinkedIn的履歷，這位從事銀行金融業的「仁兄」不幸的工作經歷截圖，基本上是「做一間倒一間」，成為網民熱話。





該求職者履歷由彭博記者 Trung Phan 在 Twitter 分享，隨即被瘋傳。





根據該截圖顯示，這位「仁兄」自2012年3月以來一直在不同的公司工作，其中包括因詐騙指控而倒閉的血液測試初創公司 Theranos、隨後在加入被迫放棄 IPO 的 WeWork，以及倒閉的加密貨幣公司 FTX 等。



這位「仁兄」的 LinkedIn 履歷列出他自2012年3月以來的就業經歷。





「仁兄」從 2012 年開始在一家血液測試初創公司 Theranos 工作，工作五年後，由於公司涉欺詐指控而倒閉，「仁兄」在 2017 年離開這間公司。





其後，「仁兄」在同年 4 月加入WeWork，工作兩年後，由於投資者對公司的財務債務、穩定性及企業管理表示擔憂，該公司被迫放棄IPO，面臨重大危機，「仁兄」就在 2019 年離職。雖然其後於 2021 年該公司的財務有所改善。





他在 2019 年更表示自己事業上太「黑仔」，要休息一年。





「仁兄」於2020年加入了加密貨幣公司FTX，可是，不幸的該公司也於 2022 年倒閉了。





離開FTX後，「仁兄」加入了矽谷銀行（SVB）並工作了七個月，然後SVB在今年 3 月倒閉了。





面對目前的銀行業危機，這位不幸的「仁兄」目前工作的公司就是剛被瑞銀集團（UBS）收購的瑞士信貸銀行（Credit Suisse）。





有網民質疑這個帳戶是否真實，其中一位網民表示:「我真心希望這是個笑話。否則，這個人要出一本書叫《不要做的事》（what not to do）。」





另一位網民回應:「希望這位『仁兄』重新振作，最緊要是，告訴大家他下一步去哪裡工作。」





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