【全澳租金飆升】最貴最平租金地區一覽

要點 單一收入家庭發現租屋最難，那些依賴政府養老福利金或求職者津貼的家庭面臨的情況則最惡劣。

昆州偏遠地區是全澳租金最難負擔的地方，而墨爾本在租金可負擔方面則名列前茅。

新州的租金可負擔能力大幅下降，目前是佔家庭收入29%。

隨著租金上漲從城市蔓延到偏遠地區，在各州，租金可負擔性都越來越差。





根據全國庇護所（National Shelter）和政策顧問公司SGS Economics & Planning的年度租金可負擔能力數據，在過去的12個月，除了坎培拉和荷伯特外，所有城市的租金可負擔能力都大幅下降。



昆州偏遠地區的租屋者受到的打擊最大，當地的租金可負擔能力降至全國最低的水平。 昆州的租屋者現在要將至少30%收入用於房屋租金。





同時，新州的租金可負擔能力降幅最大，目前租金佔家庭收入29%。 而且，在全國十個租金最難負擔的郵政編號區中，有六個都位於新州。





這些數據也顯示了全國不同家庭的租金負擔能力。





領取尋工津貼（JobSeeker）的單身人士在所有的首府城市都無法負擔得起房屋租金，一房單位的租金佔他們收入的75%，即使是在最便宜的偏遠地區，這一比例也達到53%。





除了荷伯特和阿德雷德以外，在澳洲其他的首府城市，單收入的養老福利金領取者，要將至少50%的收入用於屋租。





根據數據，在首府城市，有小孩的雙薪家庭的屋租支出，佔家庭總支出的比例最低。





那麼，每個州租屋的財務困難程度如何？ 如果希望租到更便宜的房屋，應該避開哪些郵政編碼呢?



動態圖表：澳洲各首府城市租屋負擔能力比較。 Source: SBS

新州

全澳租金最高的六個郵編區都位於雪梨，這個海港城市，所有內城區的租金都被認為是負擔不起或極難負擔，租金可負擔能力為自2017年以來最低。





這些郵遞區號區是Seaforth、Northbridge、Belrose、Frenchs Forest、Warriewood和Avalon/Bilgola。





一般的租屋家庭必須住在離城市15至20公里的地方，才能找到負擔得起的住所。





領取尋工津貼的單一收入家庭租不起房屋，因為租金達到他們收入的137%。





在新州的一些偏遠地區，房屋租金處於無法負擔邊緣，在沿海地區以及Bathurst, Maitland and Wagga Wagga等地，居民的租金壓力最大。



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維州

儘管在過去12個月，墨爾本的租金上升16%，但已經成為澳洲租金負擔能力最強的首府城市。





在墨爾本中心商業區周圍15公里內的房租被視為可負擔的，而Brighton、Hampton和Beaumaris等沿海郊區仍然是租金最難負擔的地區。





在維州的偏遠地區，租金可負擔能力都有所下降，疫情以來，Torquay和Apollo Bay的租金變得極難負擔，而Kerang、Nhil和Numurka則是租屋的最佳地方。



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昆州

在大布里斯本地區，絕大多數郊區的房租可負擔性都下降一到兩個等級，現在找不到真正負擔得起的地區。





包括Woodford、Rosewood、Sandstone Point和Caboolture在內的地區，租金可負擔能力下降20%。





就租金佔收入的比例而言，昆州偏遠地區是租金最難負擔的地方，因為這裡的屋租和布里斯本的差不多，而薪水卻更低。





Eumundi被列入十大租金最難負擔的地區，Tewantin、Cooroy和Noosa Heads的租金都極難負擔。



南澳

從Bellevue Heights到毗鄰中央商業區的Gillman的區域，曾經是可負擔的租屋地帶，但現在已經消失，大多數租屋者不得不在距離中心商業區30公里的地方，尋找租金適合的房屋。





南澳偏遠地區的租金在過去一年上升12.9%，但這些地區的房屋租金中位數仍然是全國最低的。



西澳

從2020年中開始，大珀斯地區的租金上升52.4%，這是自 2016 年以來該市屋租首次出現中度難以負擔的情況。 不過，在中心業務區和Marangaroo以北的一些地區，租金仍然可以接受。





雖然大部分偏遠地區的租金還是能夠負擔，但不同區域中心和偏遠地區的租金差異很大。



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塔州

自2016年以來，Apple Isle的租金中位數成長了60%。 荷伯特的租金現在幾乎與墨爾本的持平，儘管租屋者的平均家庭收入比墨爾本的低21%。





大荷伯特地區是全國兩個租金可負擔能力改善的地區之一。



