今日大事(11月16日)

艾巴尼斯抵三藩市出席亞太經合組織峰會

總理艾巴尼斯抵達三藩市出席亞太經合組織峰會，貿易、氣候同數碼經濟將會是焦點議題。





今年峰會由美國總統拜登主持，主題是「為大眾創造富韌力及可持續的未來」。





艾巴尼斯昨日啟程之前發表聲明指，同亞太經合組織的夥伴聯繫對創造就業同增長有關鍵作用。





他指澳洲在峰會的優先目標是自由開放及基於規則的貿易，供應鏈的適應性、以及可持續同包容的經濟增長。



拜登期望中美兩個恢復正常聯繫

美國總統拜登 (Joe Biden) 同中國國家主席習近平正在美國加州準備參與亞太經合組織 (APEC) 峰會並舉行會面，以圖穩定中美兩國緊張關係。





據報，拜登在會上表示，中美要確保競爭不會演變成衝突，認為兩國在人工智能等氣候問題可以合作。





而習近平就強調，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧。





兩國領導人對上一次進行面對面對話，已經是一年前。





在過去一年時間期間，美國當局擊落一個據稱是中國的間諜氣球、就台灣問題分歧、中國黑客被指入侵華府官員電子郵件帳戶等事件，令雙邊關係變得更為緊張。





此前，白宮表示，拜登準備在會上向習近平提出兩國的貿易爭拗、對人權問題的關注，以及中國同伊朗發展迅速的關係。





拜登在會前表達對是次會談期望的結果。







他希望雙方恢復正常聯繫，出現危機時能夠打電話交談，並且希望確保中美軍隊仍然能夠保持聯繫。他指，美國並不是試圖遠離中國，而是改善兩國關係。





中國對澳洲實施懲罰性關稅有望聖誕前撤銷

中國對澳洲實施的懲罰性關稅有望在聖誕前撤銷。





北京在2020年兩國關係緊張高峰期間，對澳洲產品實施總值200億元制裁。





目前仍然有大概20億元出口產品受影響，包括龍蝦同牛肉。





貿易部長費雷爾 （Don Farrell）在中國同商務部長王文濤會面。





費雷爾向澳洲廣播公司電台表示，根據上星期的會談，同期望今日的會談，他有信心澳中貿易問題好快會解決，在聖誕前這些貿易障礙就會消除。



聯邦政府今早在國會引入新法案 應對無限期羈留違法裁決

聯邦政府今早 (星期四) 在國會引入新法案，應對上星期最高法院頒佈一項裁決後有 81 名之前被無限期拘留，但需要獲得立即釋放的非澳洲公民。





此批在移民羈留設施被釋放的人士當中，包括三名被定罪的殺人犯同另外幾名性罪犯。因此，政府希望加快有關緊急法案的審議工作。





內政部長歐妮爾 (Clare O' Neil) 表示，新法律將對被釋放人士施以嚴格的限制。





歐妮爾指，其中包括容許聯邦政府對這些人裝設監控手環，並且實施非常嚴格的宵禁規定。她指，此兩項都是多個嚴格限制的其中兩個。





外長黃英賢已表示，工黨政府準備今個星期通過緊急法案。





目前工黨政府計劃通過緊急法例，而反對黨要求國會兩院延長會期直至有關法例通過。





外長黃英賢證實會在未來緊數天引入法案。





黃英賢指需要修正同此批人士有關的法律或者規例框架。而當局正在處理。她指政府即將引入法案，進一步回應最高法院的裁決。並期望反對黨支持盡快通過法案。



以色列軍隊開始襲擊加沙希法醫院

以色列軍隊開始襲擊加沙希法醫院，促使數千名在當地避難的巴勒斯坦人需要逃離。





以色列國防軍在社交媒體發布聲明表示，他們正在對哈馬斯武裝分子進行「精確且有目標性」的行動，他們聲稱哈馬斯正在醫院的內部和地下活動。





加沙衛生部官員否認有關說法，並表示他們並沒有隱藏在希法醫院。





巴勒斯坦自治政府的衛生部長凱拉（Mai al-Kaila）表示，今次襲擊危及加沙最大醫院，當中幾千名避難者的安全，並表示以色列需要為襲擊中所有的生命損失而負責。





希法醫院內的外科醫生莫哈拉拉蒂（Ahmed Al-Mokhallalati）說明他在突襲前的經歷。





他指真的好可怕，連續不斷的轟炸同槍擊。他見到兩架坦克車開入希法醫院大門，進入醫院裡面。以軍大約一個時前打電話到醫院管理部門，表示他們即將進入醫院，並會一一檢查醫院內每棟大樓同每個房間。





世界衛生組織表示，大約700名患者、400幾名醫護人員同估計3,000名流離失所者正在希法醫院工作或避難，其中包括大約30名，因為醫院主發電機故障而需要恆溫箱的新生兒。



世衞：以軍進攻加沙希法醫院 「完全不可接受」

世界衞生組織 (WHO) 總幹事譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 表示，以色列軍事進攻加沙的希法醫院 (Al Shifa Hospital) 是「完全不可接受」。





以色列聲稱，武裝組織哈馬斯的總部設在希法醫院地底隧道，因此對醫院發動攻勢。但哈馬斯就否認有關講法。





譚德塞在瑞士日內瓦舉行的記者會上表示，即使醫院被用作軍事目的，傷病患者同醫護人員亦必須受到保護。





譚德塞指，醫院不是戰場。他們非常擔心病人同醫護人員安全，強調保護他們才是至關重要。譚德塞又表示，世衞組織同希法醫院醫院的人員已經失去聯絡。





聯合國人道事務主管格里菲思 (Martin Griffiths) 呼籲交戰雙方，容許更多援助可以進入加沙，並容許援助人員同巴勒斯坦人可以在加沙地帶入面更自由地活動。





格里菲思指，在他處理戰爭的幾十年當中，從未見過一次外界是如此關注同強調國際人道法要求，亦即是所謂「戰爭規則」。他指，這些規則亦都包括，容許民眾自由活動，自由選擇前往他們認為安全的地方，並且自由選擇留守抑或撤離。





根據未經證實消息，以色列軍隊目前經已離開希法醫院，但仍然留守在醫院外圍。



艾巴尼斯指反對黨利用反猶太主義問題攻擊政府

總理艾巴尼斯嚴厲反駁反對黨領袖達頓對政府嘅批評，指達頓利用反猶太主義問題作為攻擊政府的武器。





達頓在國會動議，要求國會關注到多個情況，包括政府對以哈戰爭回應受到批評、政府對本地反猶太情緒高漲的處理手法、以及在最高法院裁定無限期羈留非公民不合法之後處理釋放羈留者的方法。





艾巴尼斯回應，他明確譴責哈馬斯在10月7號突襲以色列行動，以及任何在本地的反猶太主義活動。





他又反駁達頓的動議，指最高法院的裁決同反猶太主義根本毫無關連。





艾巴尼斯指在眾議院內利用或者試圖利用反猶太主義作為攻擊武器，變成黨派問題。他指 達頓在眾議院內動議將反猶太主義同最高法院的裁決相提並論，是超乎藐視的做法。



當局將引入刑事處罰保障建造核能潛艇過程

當局將會引入刑事處罰來保障澳洲建造核能潛艇過程，並會新成立一個監管機構保證安全同符合規例。





署理總理兼國防部長馬利士 （Richard Marles）今日稍後會引入新法案。





新成立的獨立機構「澳洲海軍核能安全監管局」 將會監察一個發牌制度，保證履行澳洲國際義務，包括核不擴散承諾。





違規者可能面對最高25年刑期，而違規公司會被罰款3,100萬元。





馬利士指現有的核監管機構職責不足以應付核能潛艇計劃，未能負責整個計劃，包括潛艇平台、基建、設施同支援系統等。





政府將披露受削減撥款影響基建工程

聯邦政府公佈有330億元財政超額後，即將披露各州及領地那些基建工程會受到削減撥款影響。





一個基建計劃檢討，結果建議82項工程的聯邦撥款被取消。





在五月進行檢討時，基建、運輸、鄉郊發展及地方政府部長金卡芙連(Catherine King)表示，1,200億元的10年基建渠道計劃不會被削減撥款。





獲得保證不會被取消的包括墨爾本機場接駁鐵路、新州的Milton Ulladulla Bypass 繞行線、同塔斯曼橋更新工程。





金卡芙連指重新訂立的計劃是有適當目標、有負責任的財政、以及可以實際完成。



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昆州科技大學擬成立全國首原住民知識學院

昆州科技大學宣佈計劃成立全國首個專門教授及研究原住民知識學院，由2025年起收生。





此原住民知識及文化學院將會是一個獨立學院，同工程、商科、及法律等學院一樣，提供學術課程同進行研究。





該大學又指聯邦政府承諾撥款支援所有原住民及托勒斯海峽島民的大學生，有助昆州科技大學在未來5年間令原住民學生人數增加一倍。





該大學原住民健康教授瓦特戈（Chelsea Watego）指新學院為原住民知識創造新機，令原住民不再被視為問題，而是新機會。



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英國最高法院裁定政府將尋求庇護者送往盧旺達屬非法

英國最高法院裁定，政府將尋求庇護者送往盧旺達的計劃屬非法。此裁決對首相辛偉誠的重要選舉承諾造成沉重打擊。





辛偉誠表示，隨著他的移民政策受挫，他正在與盧旺達制定一項新條約，並表示，如果該新條約不能夠解決問題，他將通過新法律，並重新審視任何阻礙他計劃的國際條約。





根據該計劃，英國打算將幾萬名未經許可抵達英國海岸的尋求庇護者送往盧旺達，以阻止尋求庇護者乘搭小船從法國抵達英國。反對人士認為政策殘酷並且不可行。





最高法院一致裁定盧旺達不能被視為安全的第三國。辛偉誠表示，他的政府將推出緊急立法，確認盧旺達是一個安全的國家。





辛偉誠指出「法治是英國民主嘅基礎。他們已經為此案所有結果做好準備。因此，他們已經正同盧旺達制定一項新國際條約，將為臣些從英國送往盧旺達的人提供法律保障，不會被驅逐出境，並且將明確表示，如果法院下令，他們會將此批尋求庇護者帶回英國。」



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冰島西南部有地震活動 擔心火山噴發

據冰島氣象研究所稱，冰島西南部昨日的地震活動同前幾日相似，擔心火山即將噴發。





昨日凌晨至中午期間，該地區記錄得約800次地震，同對上一日大致相同。





冰島氣象研究所在聲明中表示，雖然地震活動自週末以來減少，但火山爆發的可能性仍然很高。





警員威萊米爾（Stefan Velemir）表示，公眾仍保持高度戒備。





威萊米爾表示「每個人都非常關心自己的家同家產。已經有部分房屋因地震而完全損壞。當局允許每個家庭中的一名代表，用五分鐘時間回家獲取所有必需品。」



俄飛彈擊中烏克蘭小鎮一住宅大樓 兩人死亡

烏克蘭當局表示，一枚俄羅斯飛彈擊中烏克蘭東部小鎮謝利多夫（Selydove）的一棟住宅大樓，造成兩人死亡、至少三人受傷。





死亡人數上升至兩人之前，警方拍攝的影片顯示，救援人員正試圖找出被困在瓦礫下的一名死者屍體。





警方稱，已從瓦礫中找出一具屍體，使死亡人數增加至兩人，他們同時表示，救援任務正在進行當中。





俄羅斯入侵烏克蘭已經歷時21個月，並定期向非前線人口密集城市進行飛彈和無人機攻擊。但莫斯科否認針對平民。



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體育消息

澳洲國家足球隊隊長萊恩（Matthew Ryan）表示，球隊對今晚（16日）對孟加拉隊的世界盃預選賽充滿信心。





澳洲國家足球隊將於晚上8點，在墨爾本迎戰孟加拉隊，隨後於下星期三對陣巴勒斯坦隊，為澳洲參戰2026年世界盃拉開序幕。





預計澳洲隊在此幾場賽事的控球率，會多過早前對陣阿根廷、英格蘭、墨西哥同厄瓜多爾的友誼賽。





隊長萊恩表示，球隊尊重對手，勝利將取決於球隊有沒有能力創造機會。





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