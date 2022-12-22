【好人好事】能人所不能的聖誕老人：童「手」同心過佳節

詹姆斯 (James Kerwin) 從九歲開始就斷斷續續地演戲。





但現年 53 歲的他從未想過有機會扮演一個深受全世界兒童喜愛的人物。直到他在 Facebook 上看到一篇帖文，內容關於聾人組織正尋求有志者扮演一個一生難忘的角色 － 手語聖誕老人 (Auslan Santa)。





該試驗計劃是 Deaf Australia 和 Westfield 的合作計劃，旨在讓年輕的聽障人士有機會以手語直接與聖誕老人分享他們的聖誕願望。





詹姆斯向 SBS 新聞說：「這真是太好了，能給失聰和聽障的孩子帶來如此多的神奇和喜樂，看到他們父母臉上的快樂，令我聖誕節的快樂也翻倍。」





與手語聖誕老人見面的時段很快就被預訂一空，因此要增加更多時段。



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Deaf Australia 行政總裁布萊斯（Jen Blyth）表示，她對這試點項目的受歡迎程度或他們收到的積極反應，並不感到詫異。





她說：「孩子們都很驚訝這樣的名人可以和他們交流。」





「這對這些家庭來說太不可思議了，父母們很感恩孩子們能和他們的非聽障家人有類似的經驗。」





布萊斯從小就使用手語，她說如果她年輕時能夠直接與聖誕老人交流，她會感到很「驚訝」。





她說：「這將是一年中最興奮的時刻，你要相信我有一張非常長的願望清單，並會在清單上的每個項目簽名。」



Emma Memma (right) and Elvin Melvin (left) made a surprise visit to one of the Auslan Santa sessions at Westfield Parramatta. Source: Supplied / Scentre Group 手語聖誕老人試驗計劃是繼 Westfield 在 2017 年「Sensitive Santa」計劃後推出的，該計劃專為有感官處理障礙兒童而設計的體驗。





Westfield 母公司 Scentre Group 的全國社區體驗經理威爾遜（Pam Wilson）說：「能夠在節日期間為家庭帶來歡樂真是太美好了。」





「我們一直在尋找方法，讓我們的購物中心更共容，讓社區更容易接近。」





雖然手語聖誕老人今年只出現在 Parramatta、Chermside 和 Southland 購物中心。但威爾遜表示，Westfield 計劃在未來更廣泛地開展這項活動。





她說：「在三個商場試行手語聖誕老人活動，使我們能夠了解失聰和聽障社區（對這計劃）的興趣，也能夠根據最初客戶的反應來調整體驗活動。」





詹姆斯說，作為手語聖誕老人在另外兩個州出現是一次「超現實」的經歷。





這位住在黃金海岸（Gold Coast）的教師說：「當登上飛往雪梨和墨爾本的飛機時，我想起聖誕老人竟然不是乘坐雪橇，而是登上了飛機。」





「有些人開玩笑地對我說，我應該在飛機上穿上戲服。」





至於他明年會否申請再次擔任這個角色，這是毫無疑問的。





詹姆斯說：「扮演聖誕老人真的是一種榮幸，從現在開始，我想每年都扮演聖誕老人。」



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