【今日大事】（5月23日）

澳洲原住民倡議者：將原住民之聲入憲，是關於融合而並非分裂





澳洲原住民倡議者皮爾森 (Noel Pearson) 在雪梨大學的演講中表示，將原住民之聲入憲，是關於融合而並非分裂。





他重申為澳洲原住民向國會發聲寫入憲法的價值。





國會昨天（5月22日）開始就修改憲法的法案展開辯論，聯邦反對黨自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）表明反對將原住民之聲入憲。





皮爾森表示，他們的聲音是關於讓澳洲原住民，在澳洲社會中成為積極的公民，而不單止限於外圍參與。





皮爾森說：「這真的不是關乎承認我們的問題，而是承認自己的問題，承認什麼是澳洲人。如果在你對澳洲的概念，不承認原住民的位置，那麼你對澳洲有那些概念呢？我們不會真正承認自己是澳洲人，直至原住民在澳洲的概念中有適當的位置。」



反對黨領袖達頓敦促澳洲在與中國交涉時「汲取歷史教訓」





在澳洲總理艾巴尼斯準備於十月訪問中國之前，反對黨領袖達頓指出，澳洲在與中國的交往中，必須「汲取歷史教訓」。





達頓（Peter Dutton）與副總理理馬利士（Richard Marles）在澳洲戰爭紀念館舉行的「保衛澳洲」活動中發表了重要講話，討論了與中國的外交問題以及推動澳英美三國（AUKUS）達成的核潛艇協議。





中國剛在上星期宣布恢復從澳洲進口木材，而總理艾巴尼斯表示，在十月訪問中國時，他希望能進一步改善與中國的關係。





然而，達頓則認為澳洲需要優先考慮在國防上制衡中國。





達頓表示：「當我們繼續著力於外交的同時，我們也必須在防禦威懾上加快步伐。同時，我們也必須汲取歷史教訓並必須意識到，即使我們具有最好的智慧和努力，外交並非總會如我們所希望的那樣成功。」







澳洲多州家庭和小型企業電費將增加逾一倍





澳洲有至少三個州份的電費，將會比聯邦預算案中的估算，增加一倍以上。





助理能源部長麥卡利斯特（Jenny McAllister）否認，指增加電費的時間安排，是為了避開國會對聯邦預算案的審查。





澳洲能源監管機構主席薩維奇（Clare Savage） 證實，將於本周四公佈設定電費的市場價格，並由7 月 1 日起，為新州、昆州東南部和南澳的家庭和小型企業設定最高電費的加幅。





據在 3 月份的草案估算中，每個住戶的基本電費可能面臨高達 23.7% 的加幅，小型企業客戶的電費，可能面臨高達 25.4% 的加幅。





薩維奇表示，合資格的用戶將可獲得回贈，以抵銷7月1日起電價增幅帶來的影響，或可能更高的金額。







維州財政廳長揭示新預算案 強調履行承諾





儘管維多利亞州政府曾經承諾不會讓州民承受日益增加的債務壓力，然而維多利亞州的公共服務部門目前正準備削減預算撥款。





維多利亞州財政部長蒂姆·帕拉斯（Tim Pallas）將在今日（5月23日）公佈他的第九份預算案，並提到隨著債務攀升至高位，將使許多人面臨困境。





最新的預測顯示，到2026年中，維多利亞州的淨債務將增至1,659億澳元，占維州收入的24.6%。





維多利亞州副州長賈辛塔·艾倫（Jacinta Allan）表示，這份預算案將兌現工黨在2022年的選舉承諾，並還清與新冠疫情相關的債務。據維多利亞州財政部長的數據，這筆債務至少達到358億澳元。





艾倫也承諾，維州的家庭將不會受到影響，因為她說過去的12個月裡，每個「辛勤工作的家庭」已經經歷了11次加息。







澳洲廣播公司員工發起反種族主義抗議 聲援原住民主持人格蘭特



澳洲廣播公司（ABC）的員工發起了一場反對種族主義的抗議行動，以聲援受到種族歧視辱罵的原住民主持人史丹·格蘭特（Stan Grant）。





SBS NITV的主持人格蘭特（Karla Grant）在上週五公開表示，由於在社交媒體上經常受到種族主義的嘲諷和辱罵，他將辭去主持的職位。





ABC員工在雪梨和墨爾本的辦公室外舉行了抗議集會，吸引了許多知名人士的參與。格蘭特也參加了此次活動，並發表了演講。





卡拉·格蘭特表示：「這是我們原住民自殖民統治以來，多年來所面對的種族主義的積累。我們的原住民記者不應該在網路或社會任何地方，忍受這種類型的種族主義。我們已經忍受得夠多了，因此必須站出來發聲。」





因應這次的種族歧視事件，NITV已決定暫時停用其Twitter帳戶。而ABC的總經理安德森於周日為未能公開支持格蘭特而公開道歉，並承諾將會重新審視並加強對受到種族主義影響的員工的支持與保護。







Meta遭判罰12億歐元 被要求停止將數據轉移至美國





Facebook及Instagram社交平台的母公司Meta，因為將歐盟用戶的數據轉移到美國，被歐盟主要的私隱監管機構判罰創紀錄的12億歐元。





同時，亦要求Meta在5個月內停止將用戶數據轉移到美國。這次案件由愛爾蘭數據保護專員公署負責，該機構指控Meta繼續傳輸個人數據往美國。





在2021年，亞馬遜公司也因涉及侵犯私隱而被罰款達7億4千6百萬歐元，Meta這次的罰款金額幾乎是亞馬遜的兩倍。





歐盟發言人威根（Christian Wigand）表示，專員公署現時需要獲得歐盟成員國的批准，才能夠繼續執行有關決定。





威根表示，他們所實施或計劃實施與美國談判的保障措施，是有足夠的能力解決法院具體確定的問題。同時，根據有關措施，在這次的案件中，令專員公署接納了這個決定。





Meta在一份聲明中表示，將會對該裁決提出上訴，並尋求法院暫緩執行處罰。



印度總理莫迪訪澳 外界要求關注人權問題





印度總理莫迪（Narendra Modi ）抵達澳洲，外界要求澳洲總理艾巴尼斯(Anthony Albanese）向莫迪提出印度侵犯人權的問題。兩國領導人預計討論教育、主要礦產以及中國供應鏈的主導地位等問題。





然而，亞洲人權觀察組織總監皮爾遜（Elaine Pearson）表示希望澳洲總理能夠向莫迪提出有關印度穆斯林及少數民族社區面臨的困境。





綠黨參議員舒布里奇（David Shoebridge）也支持這一要求，並表示澳洲應該以真正的友誼來建立牢固的關係。







世界衛生大會七拒台灣觀察員身份 中國強調「一個中國」





世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦展開為期10天的會議，大會決定拒絕將台灣作為觀察員邀請納入議程。這已經是自台灣總統蔡英文上任以來，世界衛生大會連續7年拒絕將相關提案納入議程。





中國常駐聯合國日內瓦辦事處及瑞士其他國際組織代表陳旭在大會發言時表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。





他表示台灣地區參與世衛組織活動，必須按照「一個中國」原則處理。同時，陳旭亦批評民進黨拒絕承認兩岸同屬一個中國，單方面放棄了參加大會的政治基礎。





中國外交部表示，這是世界衛生大會連續多年拒絕所謂涉台提案，充分說明「一個中國」原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。





然而，台灣行政管理機構負責人陳建仁對此表示遺憾，指台方派員率團到日內瓦是要表明不應讓政治凌駕專業之上，因大陸政治壓力而將台灣拒於門外。





他表示，台灣不會放棄，將堅定捍衛自由民主的信念，用實際行動證明台灣一直以來都是積極幫助世界並與世界交朋友的國家。



土耳其大選：奧安宣布支持總統埃爾多安





在土耳其大選中，獲得第三多選票的候選人奧安（Sinan Ogan）宣布將支持現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），這使得埃爾多安有望在大選中獲勝。





早前，埃爾多安和他的左翼政治對手克勒奇達爾奧盧（Kemal Kilicdaroglu）在大選中均未能獲得超過半數的選票，因此勝負尚未明朗。





然而，奧安現在表示將支持埃爾多安，理由是他認為左翼的民族聯盟黨未能提出更好的治國理念。





奧安指：「民族聯盟黨未能獲得足夠的票數來對抗已經執政20年的人民聯盟黨。他們無法提出讓大家信服的觀點，最重要的是，他們未能獲得國會的大多數票數，從而失去了穩定國會的因素。」







新研究揭示：年輕人、單親父母和婦女使用「先買後付」計劃風險最大





最新的研究報告揭示，年輕人、單親父母和婦女是最有可能面臨使用「先買後付」計劃風險的群體。





與此同時，聯邦政府宣佈將把「先買後付」計劃視為信貸產品，目的是防止公眾無法償還貸款。





該研究由婦女倡導組織Good Shepherd進行，研究和宣傳主任羅素（Roslyn Russel）詳細解釋了該現象的成因。





她指出：「逃離家庭暴力的婦女往往因為處於極其困境，必須依靠先買後付的方式來購買必需品，建立新的生活，或支付住宿費。由於他們大部分人在離開時沒有帶走任何衣物，先買後付計劃成為他們唯一的選擇，這也是因為該計劃不需要對個人的財務能力進行審核。」







皇馬球星小維尼修斯遭種族歧視 引發外交糾紛





西班牙足球聯會承認當地的足球界存在種族主義問題。早前，皇家馬德里巴西籍球星小維尼修斯疑遭對手球迷種族歧視辱罵，皇馬事後向西班牙檢察官辦公室提刑事起訴。





在巴西總統、西班牙甲組足球聯賽和其他球星表示支持小維尼修斯之後，西甲面臨了需要採取更多措施打擊種族主義的壓力。





據西甲聯賽指出，這已經是本賽季向檢察官員提出涉嫌針對小維尼修斯的種族主義事件的第10宗投訴。





事件引發了巴西與西班牙之間的外交糾紛。最新的種族歧視事件後，巴西政府召見了駐巴西利亞的西班牙大使，呼籲西班牙政府懲處此次攻擊的行為者。





巴西政府在聲明中表示：「巴西政府對於迄今為止未採取有效措施以防止並避免這些種族歧視行為的重複出現，表示深感遺憾。」





外交部大使帕拉西奧斯（ Mar Fernandez Palacios ）被邀請討論此次事件。





西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez ）也對此作出回應，他在推特上寫道，對足球中的種族歧視採取"零容忍"政策。





巴西足球傳奇人物 貝利Pelé 的女兒說，西班牙應該對此感到羞恥。







