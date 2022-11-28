今日大事（11月29日）

南澳警告：澳洲東岸洪水正流向當地

南澳Riverland地區的一個城鎮Mannum可能首當其衝遭受洪水衝擊，當局在該鎮建了一座堤壩，希望盡量抵擋Murray River的洪水。





南澳州長瑪林瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，一些房屋及商舗，難免會被洪水淹浸。





「上星期我們的確收到一些好消息，洪水對某些地區的居民、並沒有帶來預期的影響，有人會因此感到鬆一口氣，但亦有部分地區的居民難以逃過今次洪水，這是無法避免的，因此我們要竭盡所能預防洪水來襲。」



過千示威者齊集國會要求更改難民簽證條件

示威者呼籲艾巴尼斯政府給予更多難民永久保護，並指責工黨違背他們其中一項選舉承諾—向持有臨時保護簽證，或避風港企業簽證的難民，發放永居簽證。





難民行動聯盟發言人林圖爾（Ian Rintoul）說，當局必須向簽證持有人提供更確切的保證。



襲擊威脅降級 ASIO：恐怖主義仍不容忽視

澳洲安全及情報組織總幹事伯吉斯（Mike Burgess）說，他可向以澳洲人保證，當局對恐怖主義的情報工作將保持敏銳度，但將警戒降級並不等於大眾可以忽視情況。





「澳洲安全及情報組織仍在調查及追蹤擁護暴力極端主義的澳洲人。而目前仍有個別人士存有殺死其他澳洲人的想法，他們仍會在聊天室中，大肆宣揚仇恨意識形態，亦仍然會研究製造炸彈，及自行訓練使用武器的能力。但最重要的一點是，這些人的人數比以前減少了，而且可能會在澳洲進行實際攻擊的人數則更少。」



倫敦譴責上海警方於抗議活動帶走英國記者

抗議活動是由於民眾不滿政府防疫過度、及為了悼念烏魯木齊住宅大火的死難者而發起。





一段廣為流傳的短片顯示，英國廣播公司(BBC)記者勞倫斯、在上海拍攝示威活動期間被捕及遭帶走，據BBC聲稱，勞倫斯被扣留期間曾遭拳打腳踢，警方亦未給予合理的解釋或作出道歉。





英國首相辛偉誠的發言人形容事件令人震驚及難以接受，英方將向中方表達關注， 並強調，必須尊重媒體自由和抗議自由，讓記者在不受威嚇下工作。





而在北京，中國外交部發言人趙立堅駁斥英國廣播公司的說法不實：





「根據上海當局的講法，涉案記者當時沒有表明記者身份或展示外國記者證，當地執法人員在現場要求民眾離開時，有人不合作，因此被帶離現場。 」





外相祁湛明表示，反對中國政府的示威活動在中國國內很少見，一旦發生政府就應該特別關注。





「祁湛明表示， 中國人民顯然已對中國政府所施加的限制深感不滿。中國政府應該傾聽人民向政府表達意見的聲音。」



北約將討論再對烏克蘭提供「非軍事性支援」

北約秘書長斯托爾滕伯格已經與羅馬尼亞總統約翰尼斯會面，並表示正同俄國交戰達 10 個月的烏克蘭將有一日會加入北約。但他並無就有關情況作進一步評論，只表示北約仍然相信對烏克蘭提供國防及其他支援，有其重要性。





「北約不能讓普京獲勝，否則情況只會向世界各地的獨裁領導人顯示，他們是可以透過使用武力達致目標，從而令全世界變得更危險。所以，支持烏克蘭有利於北約的自身安全。」



堅決否認侵犯人權 伊朗強調不與聯合國調查組合作

聯合國決定調查 伊朗被指對在反政府示威活動中以暴力鎮壓示威者並侵犯人權 ，但伊朗堅決否認指控。伊朗外交部發言人卡納尼 (Nasser Kanaani) 表示，並無必要進行調查。





「伊朗伊斯蘭共和國經已正式表示，不會與自稱為實況調查委員會的人員合作。」





示威活動是在 9 月當一名年輕的庫爾德族女子在被拘留期間死亡而引發。





一名陸軍將領則首次承認，在這一連串的抗議活動中有300 多人喪生， 並表示有許多遇難者、均是並無參與抗議活動的普通市民。



美國莫納羅亞火山有擴大爆發跡象

世界上最大的活火山—美國夏威夷莫納羅亞火山有擴大爆發跡象，當局警告附近居民要作好應急準備。





莫納羅亞火山是夏威夷大島的五座火山之一，據美國地質勘探局表示，雖然目前火山只持續在山頂區域噴發，但居民應作好準備，以防情況有變。





夏威夷天文台的一名負責人表示，由於最近火山頂部地震頻密，所以當局已一直保持警惕，而該火山最近一次爆發是在 1984 年。



【誹謗罪成】澳洲前教師遭柬埔寨法院沒收及強售房屋

有報道指，柬埔寨一間法院在一名阿德雷德前教師被判誹謗罪成後，下令沒收並出售其兩間房屋。





擁有澳洲及柬埔寨雙重國籍的公民Son Chhay，因批評在6月進行的地方政府選舉、而被判誹謗罪成。





他說自己在當地法院聆訊期間並沒有代表律師辯護，只是透過社交媒體 Facebook的帖文才得知自己已遭扣押。





當地媒體報道說，法院下令沒收其房屋的原因，是由於法官被告知，他無力支付法院判處的罰款。



調查：近四分一澳洲家庭準備「借錢過聖誕」

聖誕節就快到，有調查發現，由於生活開支上升，為家庭預算帶來壓力，有將近四分之一的澳洲消費者，正準備借錢來支付節日開支。





價格比較網站Finder 的一項新調查顯示，有13% 的澳洲人，會使用信用卡來買禮物，以及其他的節日消費，另外有9% 的人，計劃會用「先買後付」的方式消費。





Finder網站理財專家派克（Rebecca Pike）表示，市民不應因聖誕節「不夠錢用」而感到羞愧，但有人要在假期時借錢消費、長遠而言亦並非好事。



【世界盃消息】巴西1比0擊敗瑞士鎖定晋級16強

世界盃決賽周G組賽事，曾經獲得五屆世界冠軍的巴西隊，憑卡斯米路在臨完場前（83分鐘）的一個入球擊敗瑞士，並以兩戰全勝的成績提前鎖定晉級16強。





不過，由於瑞士目前亦獲得三分，所以， 他們只需要在小組賽最後一場對戰塞爾維亞的賽事中打和，就可以晉級16 強。



