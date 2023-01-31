今日大事（2月1日）

警方禁性小眾團體在樞機主教葬禮外示威

佩爾上個月在羅馬因髖關節置換手術引發併發症離世，享年81 歲。梵蒂岡已經為他在聖彼得大教堂舉行過傳統主教安息彌撒。





彩虹平權行動社區組織（Community Action for Rainbow Rights）已申請明日在雪梨的聖瑪利大教堂外舉行示威。





不過，新州警方表示和發起的團體經過商討仍然未能夠充分解決對安全的顧慮，所以會向新州最高法院申請聚會禁令。



北領地禁酒令報告今呈交政府

由澳洲中部地區監察員安德森（Dorelle Anderson）負責的報告預料將會建議可選擇加入的限制措施，並會考慮是否落實禁令。





而艾巴尼斯認為需要有一個「全面方案」解決北領地社區面對的問題。他指「所有政府」在過去長時間應該有更佳的解決辦法，並形容這些是「誇世代」的問題。



外長訪英演說促澳英關係現代化

澳洲外長黃英賢就任後首次訪英，她在演講中表達了澳英關係需要現代化的想法。





黃英賢在國王學院一場重要演講中，強調兩國250年的深厚聯繫，但直言兩國的關係需要現代化，要正視英國在印太地區的殖民歷史，澳洲才能擁抱作為印太地區的一部份。





她提及家人在英國殖民主義時期的經歷來支持她的觀點，並警告印太地區的戰爭將會係「災難性的」。





她說：「（英國殖民時間）不少人都曾為殖民者做過家庭傭工，我的祖母也不例外。無論對說故事的人還是聽眾而言，這些故事有時會讓人不舒服。但了解過去使大家能夠更好地分享現在和未來。它使我們有機會找到更多的共同點，而不是讓我們躲在我們國家歷史的狹隘版本中。它有助於向我們打開世界，向我們面向印太地區。」



防長訪英了解核動力潛艇方案

一同訪英的國防部長馬利士（Richard Marles）將就澳洲運行的核動力潛艇供應者作決定，他表示潛艇可能比預期早下水。





根據澳英美聯盟（AUKUS）安全協議，澳洲需要在美國或英國設計的核動力潛艇中作選擇。





接收潛艇的途徑及如何在下個十年期前填補臨時能力差距的 方案將會在3月公佈 。





馬利士與外長黃英賢除了會和英國首相辛偉誠會面外，亦會在倫敦與對應人士會面，屆時會就澳英美聯盟的未來作出討論。





馬利士向澳洲廣播電視表示，非常歡迎英國更關注印太地區，認為這對地區未來的穩定非常重要。



澳中最高層貿易官員下周視像會面

澳中最高層貿易官員將會進行三年來的首次會面。





聯邦貿易部長費雷爾（Don Farrell）下個星期會和中國商務部長王文濤舉行視像會議。預料中國對200億元澳洲出口產品的制裁將會是首要議題。





坎培拉已經向世界貿易組織 投訴中國對澳洲餐酒和大麥徵收關稅 。聯邦政府亦正在關注北京會否取消對其他澳洲出口，包括龍蝦和肉類產品的非正式制裁。



中方反對捷克候任總統通電蔡英文

中國堅決反對捷克當選總統帕維爾（Petr Pavel），與台灣總統蔡英文通話及表示希望親自見面，已經向捷克提出嚴正交涉。





中國外交部發言人毛寧說，中國強烈不滿帕維爾罔顧中方多次勸阻，執意和蔡英文通電話，和台灣展開官方往來，嚴重干涉中國內政。





她指，捷克公然違背所作出「堅持一個中國原則」的政治承諾，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，敦促捷克要立即採取有效措施糾正錯誤，消除事件的負面影響，及以行動恪守「一中原則」。



中國落實中西醫協同救治新冠個案

中國國務院提出，將進一步在中國落實利用中西醫協同救治新冠感染者的機制。





據國務院的聯防聯控機制醫療救治組已發出的相關通知，要求二級以上的綜合醫院及專科醫院，在治療新冠工作上，建立一個完善的「中西醫協作機制」，希望由中西醫共和組建院級專家組，進行聯合查房及多學科會診，及研究確定重症、危重症患者的中西醫結合治療措施。





新華社報道指，中西醫結合及並用是中國疫情防控的獨有優勢，這種治療方式可有效阻斷或減緩重症惡化，降低病亡率。報導又強調，疫情發生3年來，中國正不斷強化在重症救治的「中西醫結合機制」。



美國促以巴緩和衝突並實現和平

美國國務卿布林肯結束對以色列及約旦河西岸佔領區的兩日訪問，他早前和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面後，向傳媒表示，美國已促請雙方，緩和自上周開始因暴力衝突而升溫的當地緊張局勢。





他說，雙方領袖分別已表達對當前暴力事件的擔憂，但美國亦聽取了雙方的「按步實現和平」的建設性想法。他透露已指示兩名美國高層官員留在當地，協助雙方實施緩和局勢的行動。





布林肯說，當務之急是恢復和平。「從長遠來看，美國不單止希望緩和緊張局勢，更一直致力實現一項持久目標，就是確保巴勒斯坦人和以色列人，都享有平等、自由、安全 、機會、正義和尊嚴。」





他說，美國總統拜登亦堅信，實現這一項目標的唯一途徑，就是同時維護並實踐以巴雙方人民各自的願景。



法國再有罷工反對延遲退休年齡

今次是上月19日的全國抗議日之後，再次舉行的大規模集會。工會在法國各地發動的全日制抗議集會，希望繼續向政府施加壓力，並指全國約有280萬人上街，單在巴黎就有約50萬人。





但法國內政部發表聲明指出，共有127.2萬人參加星期二在法國各地舉行的抗議活動，巴黎則有8.7萬人。





法國總統馬克龍則仍然強調，有必要針對退休年齡進行改革。「法國有需要進行這項改革，尤其是當我們和歐洲其他國家進行比較時，以及當全國都要求，審視目前的養老金制度及維持系統運作時，就會知道改革是不可或缺。」



美國向烏克蘭提供運兵裝甲車

隨著俄烏戰爭持續升級，美國再向烏克蘭運送60 輛布拉德利（Bradleys）裝甲車，作為幫助他們對抗俄羅斯入侵的武器的部份供應。





烏克蘭國防部長上星期亦表示，在獲得主戰坦克供應的承諾後，他將會推動獲得西方第四代戰機，例如美國的F16。但美國總統拜登已拒絶有關的請求。





自 20 世紀 80 年代中期以來，配備火砲的布拉德利裝甲車一直是被美國陸軍用作在戰場上運送部隊人員的主要裝備之一。



巴基斯坦清真寺自殺式襲擊釀百人死

巴基斯坦北部一座清真寺發生自殺式炸彈襲擊案後，死亡人數已增至100 人，其中大部分是警察，傷者亦增至最少170人 。被稱為TTP的巴基斯坦塔利班組織已對爆炸案負責。





今次事件相信襲擊是針對警察駐守地區，亦是阿富汗西北部邊境城市白沙瓦在近十年，受到的最致命襲擊，近期當地針對警察的暴力行動，亦有所激增。





受害者之一的Abdul Rehman，就向記者憶述當時的恐怖經歷。





「當我們（舉起手）開始祈禱之際，突然聽到一聲巨響。我當時身處祈禱大廳，巨大的火焰撲到臉上並將我推開，爆炸令我一度失去意識達兩三分鐘。而我恢復意識後，就經已發現自己在瓦礫下。感謝真主令我得以逃生，但我目睹其他人傷亡情況嚴重 。」



新州警方拘600人加強防範家庭暴力

新州警方表示將會繼續防範家暴事件。當局在過去幾日拘捕600多人涉嫌和家暴罪行有關。





警方在名為巨狼一號 (Operation Amarok One)的4日突擊行動中，拘捕了648人，包括164名新州的最高通緝犯。





副警務處長蘭尼恩 (Mal Lanyon) 指 家庭暴力是最具挑戰性的社會問題 。他說，警方將家暴案件視為和黑幫問題和樣嚴重。





「家暴問題大都是非常棘手，很多時都有一個錯覺這些是家事。但是家暴所造成的的嚴重傷害顯示出其實是每一個人的問題，是社會應該齊心應付的問題。」



新州議會就教師短缺問題展開調查

新州議會就教師嚴重短缺的問題今日展開聆訊。





新州將於下個月舉行大選。議會在上月9日宣佈就「政府未有充分應付教師短缺和教學成績」問題進行調查，並會由被視為熱衷於這個問題的議員黎敦 (Mark Latham)擔任調查委員會主席。





新州教師聯會主席加夫列拉托斯（Angelo Gavrielatos）將會出席聆訊。





他認為，教師短缺是因為過去十年出現無法維持的工作量、薪酬過低和無就業保障，而學生人數上升、就業人口老化以及選擇培訓成為教師的人數下跌了三成，都令到情況更惡化。



參議院委員會調查生活開支攀升問題

一個參議院委員會將會就生活開支問題展開聆訊，今日儲備銀行、超市、能源公司同社會福利團體代表將會作供。





去年聯邦政府宣佈成立委員會研究生活開支壓力問題，並考慮幫助家庭舒緩壓力的方案。





由自由黨參議員希姆（Jane Hume）擔任委員會主席，綠黨參議員奧爾曼-佩恩擔任副主席。





12月季度錄得的年度通脹率達到7.8%，是自從1990年以來的最高增長。



布市發現失蹤女子遺體 兒子被控謀殺

在昆州，上星期失蹤女子斯利曼 （Wendy Sleeman）的遺體在布里斯本一座住宅大廈一部汽車內發現之後，他的兒子被控謀殺。





61歲的斯利曼之前兩日被報在黃金海岸從家中失蹤。他的30歲兒子默多克 (Slade Murdok) 原本已經被控多項罪名，包括非法跟蹤、盜竊、傷人、和綁架罪。





警方督察Brendan Smith呼籲公眾提供更多線索，有關一部疑犯所使用，有明顯破損的白色福特 Laser汽車的行蹤。





「案件不會自動水落石出，有時公眾提供的細節會有很多幫助。比如這件案，一些線索引導到發現汽車的所在地，最終發現死者的遺體。」



新州博彩行業主席批州長宗教後被解僱

博彩行業協會ClubsNSW主席Josh Landis批評州長佩洛德的賭博改革政策與其宗教信仰有關，之後被解僱。





協會宣佈解僱即時生效。





他發表聲明就自己的言論道歉。他曾經指州長是出於自己「保守的天主教直覺」 而在州內推動無現金賭博措施。



體育消息

沙特阿拉伯將成為在澳洲舉行的女子足球世界盃的重要贊助商。但有批評者指，在沙特當局逮捕婦女權倡導者後，贊助女足世界被似乎是要洗白形象。





另外也有批評指，雖然國際足協之前曾成功爭取美國女子足球員和工和酬，但接受沙特贊助，是在女權問題上的一項「大退步」。





由國際足協主辦女足世界盃，將於今年7 月在澳洲及新西蘭的10個體育場館舉行。而有別於以往由24隊作賽，今年是首屆有32隊參賽。



