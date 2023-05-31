副州長庫克有望接任 成西澳下一任州長

要點： 庫克 (Roger Cook) 準備接替麥高文(Mark McGowan) 成為西澳的下一任州長。

另一位競爭者是衛生廳長桑德森（Amber-Jade Sanderson)，但她已宣佈退出競逐。

庫克自 2017 年以來一直擔任副州長，並在新冠疫情大流行的高峰期擔任衛生廳長。

在衛生廳長桑德森退出工黨領袖競選後，庫克準備接替麥高文成為下一任西澳州長。





較早前主要的「政壇中介人」（power brokers）轉而支持庫克及交通廳長薩菲奧蒂為他副手的組合。桑德森向《西澳洲報》表示：「為了團結和穩定的利益」而退出競選。





自工黨 2017 年在西澳執政以來，庫克一直擔任副州長，現有望成為該州的第 31 任州長。



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57歲的庫克在新冠疫情大流行最嚴重的時期擔任衛生廳長，然後他出任目前的州發展、就業和貿易職務。





在薩菲奧蒂於周二(5月30日)與庫克會面，並同意擔任他的副手之前，一場持久的領導權之爭已經隱約顯現。





17 名國會議員與澳洲製造業工人工會 (AMWU) 結盟並一致支持庫克，將大多數左翼派系轉移到他的陣營。





薩菲奧蒂在一份聲明中說：「副州長和我在議會中共事了 15 年，在內閣中共事了 6 年。」





「我們最重要的是提供穩定的領導，這是我們國家現在需要的。」





「副州長和我將繼續與我們的議會同事接觸，因為我們尋求為西澳州提供統一和穩定的領導，並為黨提供共識票。」



緊急服務廳長道森(Stephen Dawson)表示，澳洲製造業工人工會相信庫克具備擔任州長的必要經驗。





道森說：「毫無疑問，作為我們的政府，強項之一就是我們處理新冠疫情的方式。當然，庫克是其中重要的一部分。」





「桑德森是位極好的廳長。不過，她擔任廳長僅一年半多的時間。」





「她在目前的職務中，面臨著一項重大的任務。」





道森淡化了工黨左派內部不團結的說法，並支持桑德森有朝一日會領導該黨。





他說：「我相信，如果庫克成為西澳的下一任州長，就不會出現分歧。」



桑德森在 2021 年才成為內閣廳長，負責環境和商業事務，然後在政治迅速崛起期間轉向衛生領域。





她早些時候贏得與聯合工人工會有關聯，大約二十多個國會議員中大多數人的支持。





她退出州長競選意味著該黨可能會避免在數周內向普通會員進行拉票。



