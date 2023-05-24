WhatsApp 編輯訊息功能將上線 但仍有一重要限制

要點： WhatsApp 宣佈將允許用戶編輯訊息。

訊息只能在發送後15分鐘內進行編輯。

其他通訊軟件已允許用戶編輯訊息內容。

WhatsApp 用戶很快將被允許編輯他們的訊息，但必須在訊息發送後15分鐘內進行。





這間由 Facebook 母公司 Meta 擁有的通訊軟件巨擎將在未來幾周內向全球所有用戶推出編輯功能。





WhatsApp 在網誌中說：「由更改一個簡單的拼寫錯誤到為訊息添加額外的內容，我們很高興能讓你更容易地控制你的聊天內容。」



更多內容 Meta 出手防止兒童色情在社交平台流傳

「你需要做的就是長按已發送的訊息，然後在15分鐘的限時內從清單中選擇『編輯』。」





已編輯的訊息將在其旁邊顯示為「已編輯」，以通知接收者內容已更改。





編輯的歷史記錄不會被顯示。





WhatsApp 說：「與所有個人訊息、媒體和電話一樣，你的訊息和你所做的編輯會受到端到端加密的保護。」



不少渴望更改錯字或被錯誤自動更正字句影響的用戶期待有關功能很久。





其他通訊軟件競爭對手 Telegram 和 Signal 已經允許用戶編輯訊息。





社交媒體巨頭 Twitter 去年亦宣佈，它將為付費用戶提供編輯帖文的功能。



