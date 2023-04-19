澳洲儲備銀行 4 月暫停加息 為何加息仍未停歇？

要點： 預計到 2025 年年中，澳洲的通脹率才有望回落到目標 2% 至 3% 。

澳洲儲備銀行（RBA）指出，其它國家的通脹率比預期要強。

RBA 強調勞動力市場「十分緊張」。

澳洲家庭的復原力、高於預期的人口增長以及部分公共部門的薪金增長，都為儲備銀行早前考慮在 4 月份再次加息提供了關鍵依據。





儘管儲備銀行董事會在兩周前開會時，決定在連續 10 次加息後暫停在 4 月份再次加息，但董事一致認為無論是否加息，背後都有極為有力的依據。



根據該行董事會會議紀要，再次加息 25 個基點的主要原因是通脹「仍然過高」，以及勞動力市場「非常緊張」。





儲備銀行工作人員上個月的模型顯示，如果貨幣政策再收緊，到 2025 年年中，預計通脹率將回落到 2% 至 3% 的目標。





該行董事會成員表示，如果允許通脹率持續走高，即超過目標值的時間更長，這與董事會的任務「不一致」。





他們指出，其它國家的通脹性比預期要強，對住屋和能源的需求超過了供應，使通脹持續不下，甚或造成上行壓力。



儲備銀行成員認為，在這種情況下，更好的做法是將利率上調到足以迅速降低通脹水平，因為如果經濟放緩的速度快於預期，還可以「迅速」降息以應對。





他們表示，疫情期間移民停滯，隨後人口增長的反彈也可能導致通脹，包括為住屋存量帶來壓力。





他們說：「雖然更多的移民可能會減緩勞動力嚴重短缺的有關行業的加薪壓力，但成員注意，人口增長突然激增的淨效應或會在一段時間內造成一定程度的通脹。」





雖然董事會成員表示薪金增長仍與通脹回落目標一致，但隨著新的政府薪酬政策生效，公共部門的薪資增幅可能在未來幾個季度增加。





而在私營部門，儲備銀行的商業聯絡計劃表明，年工資增長率會穩定的定在略低於 4% 的水平。



此外，支持 4 月份加息的原因是，高水平的儲蓄和大多數人都有工作的事實意味著，許多家庭有能力承受更高利率所帶來的影響。





然而，支持暫不加息的一方提出的理由更為有力。





儲備銀行董事會相信貨幣緊縮政策已經開始見效，只是有關政策出現滯後，現在只是等待其影響全面發揮。





因此，董事會決定，應該等待關鍵的數據，因為這些數據可以更清晰地描述經濟的健康狀況，包括已經比預期更高的季度通脹和就業數據，才根據數據加息或停息加息。





據預計，儲備銀行工作人員將在 5 月董事會會議上公布一系列最新預測。



董事會成員總結：「成員一致認為，在再次考慮何時以及需要通過何種程度的貨幣政策收緊，從而使通脹在合理時間範圍內回到目標之前，獲得更多數據和更新預測結果將是有幫助的。」





迄今為止，儲備銀行維持利率不變的決定對緩解澳洲消費者的緊張情緒似乎成效不大。



