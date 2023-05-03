【棟篤笑陳樂添專訪(上)】 人生如小說 自己是作者 創作應 Be Water

「你會開始發現即使而家生活幾艱難，原來可以用更多角度、更搞笑睇呢個世界。」這句話是香港棟篤笑（stand-up comedy）喜劇藝人陳樂添的個人網頁上的自白。





在社交平台 Instagram 及 Facebook 擁有超過 8 萬粉絲的陳樂添（阿添），除了在香港，他還會到馬來西亞、新加玻、台灣、澳門、廣州等地區表演棟篤笑，他從 2017 年起亦來澳洲參與墨爾本喜劇節（Melbourne International Comedy Festival）表演。





今年是阿添在疫情後首次回到澳洲，他將會在墨爾本及雪梨國際喜劇節作個人棟篤笑表演：《呢幾年大家都攰》（ Still Surviving In Hong Kong） ，他一抵埗就上來 SBS 接受訪問。



人生如一部小說，頁數不是最重要，但每個章節都由他自己編寫。 陳樂添

大家未必想像到，搞笑愛表演的阿添其實個性內向，他坦言並非一個自信的人。年輕時的他，在一次大學舉辦的棟篤笑比賽中無意中取得冠軍，從此踏上喜劇藝人之路。





在今次訪問中，他道出自己在過去 12 年來的棟篤笑生涯，以及演講台上和台下一步一腳印的成長路。



大家未必想像到，搞笑愛表演的阿添其實個性內向，他坦言並非一個自信的人。 Source: Supplied / Chan Lok Tim

搞笑愛表演的阿添其實個性內向，他坦言並非一個自信的人。

阿添亦多次感謝女友對他的支持和鼓勵，他說是女友讓他有勇氣踏上座滿四百名觀眾的大型表演廳做個人棟篤笑。





作為表演者，阿添發現原來無論自己多努力，都有機會遭受批評。對於網上的建議﹑批評﹑甚至惡意攻擊，他學會了如何消化別人對自己的評論，以不同的角度看世界，亦學會如何建立自信。





親人的離去讓阿添明白人生無常，他領悟到，人生如一部小說，頁數不是最重要，但每個章節都由他自己編寫。





個性內向，但隨著成長變得樂觀的他直言，疫情時期的影響有好有壞。雖然他的工作計劃大受影響，影響生計，但疫情的限制反而帶給他更多創意，更多靈感創作。



在今次的訪問中，他道出自己在12年來的棟篤笑生涯，以及演講台上和台下一步一腳印的成長路。 Source: Supplied / Chan Lok Tim

創作人應該像李小龍的名言「Be Water」一樣，在有限的空間發揮創作力。 陳樂添

阿添說，創作人應該像李小龍的名言「Be Water」一樣，在有限的空間發揮創作力。即使面對生活及疫情挑戰，他的創作都是「貼地」的。在訪問中亦能感受到阿添是一個非常真摰和立體的人，他的一種純粹，似乎總是能從獨特不同的角度看事物。





人生總有生活迷茫的時候，他希望今次在澳洲的表演，除了為觀眾帶來歡樂，亦帶出一個信息。





對於人生起落，阿添說經歷困難後，讓他更清晰知道人生中重要的事。





到底是什麼事？在表演台上活力十足的阿添想帶給觀眾的信息是什麼？





請收聽今集由蔡苡雯和胡天衡主持的陳樂添專訪（上集）。

