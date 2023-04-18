外長黃英賢警告：台灣一旦爆發戰爭 對所有人都是災難

事緣中國解放軍最近幾天，進行了包括模擬導彈襲擊台灣在內的演習。澳洲聯邦政府，以至州政府的領導人，最近都先後到訪中國，希望打破過去幾年與中國的緊張關係，外長黃英賢亦希望趁機在近日的中國及台灣的問題上降溫。





黃英賢說：「讓我絕對清楚告訴大家，一旦台灣爆發戰爭，對所有人來說都是災難性的。我們的工作是降低衝突的熱度，並迫使其他人也這樣做。」



其實黃英賢自上任以來，已經到訪問過不少於30 個國家。她在今次演講中又重申，澳洲是希望成為太平洋地區的首選合作夥伴，而不是家長式管治。她又話過去九年，澳洲在這方面的不尊重作為，目前澳洲已經針對氣候變化採取了真正的行動，包括對太平洋地區援助增加資助，以及加大基礎設施投資，這些措施都是希望同鄰近的太平洋島國，以至亞太地區，保持良好和平合作關係。





黃英賢更在去年11月，在印尼峇里破天方與中國國務委員兼外長王毅舉行面對面會談。而在一個月後，她更親自到訪北京與王毅舉行正式會談。其後，澳洲與中國就貿易問題上亦解凍，討論重新引入數百億元的貿易往來。





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與此同時，澳英美聯盟(AUKUS)在上個月簽訂的核動力潛艇交易計劃，此舉引起北京發表猛烈抨擊，不過在此之後，中國駐澳大使肖千亦表示「中國對澳洲沒有威脅」，又話衝突是「不現實的」，這些都顯示，澳洲同中國都互相採取不再緊張的關係。





不過，影子外長伯明罕（Simon Birmingham）就表示，雖然沒有人應該試圖以有害的方式，加快一個地區的節奏，但澳洲「亦必須誠實地討論我們將會面臨的風險」。



至於前總理基廷 (Paul Keating) 亦在一個月內第二次針對黃英賢作出批評，形容從未有一個工黨政府對外交事務如此「缺乏政策或政策野心」。而核動力潛艇交易協定，觸發基廷及工黨就中國在印太地區的角色問題上出現意見分歧。





基廷這樣批評黃英賢：「她只是在頸上掛著花圈，在太平洋島國上跑來跑去派錢不是外交政策。」





對於這個批評，黃英賢表示失望，又重申核動力潛艇交易協定沒有具體時間表，又表示共同的目標是，建立一個沒有核武器的世界。





究竟澳洲同中國以至印太地區的關係會如何發展，大家要密切留意事態發展。





詳情請收聽胡天衡及蔡苡雯這節的【時事報道】。





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