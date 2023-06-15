【居然用呢種常見食材掩飾】聯邦警方成功阻截17 億冰毒流澳

昨日（周三)，警方在墨爾本西部進行突擊搜查，搜獲一批毒品及成功逮捕同檢控六名涉嫌策劃今次運毒行動的男子。





當局表示，匪徒試圖將一批名為「甲基安非他命」（俗稱「冰毒」）的毒品藏在從加拿大運往墨爾本的「菜籽油」油瓶中。警方又指，當中大部份在流入市面之前已被查獲。





澳洲聯邦警察局 (AFP) 表示，今次被稱為「Operation Parkes」的聯合行動，是與加拿大當局、及其他機構合作，行動中，他們沒收到 6 噸液態或結晶冰毒，據報可以制成 1900 劑高濃度的毒品。





警方亦指，犯毒集團原本部署在 2022 年底至 2023 年 6 月間，分四次將毒品從加拿大進口到墨爾本。









最初，警方是在 1 月份、截獲一批藏在油瓶中的液態冰毒，份量接近 3,000公升，然後他們再在 3 月份，從加拿大，追踪到墨爾本。





據稱，兩名男子將包裹轉移到墨爾本市的各處存放。另外三批原本打算運往澳洲的毒品，在運送離開加拿大之前已被查獲。





聯邦警方亦表示，犯毒計劃主要人物之一，是一名 38 歲的墨爾本男子，據報，他與一個加拿大犯罪組織有聯繫，，是組織將毒品登陸澳洲的「關鍵人物」，但警方就並公開組織的名稱。





據報一名 32 歲的男子亦利用其物流公司的職位，來協助運送該批毒品。兩人正面臨「進口和持有毒品」等嚴重指控，一經定罪最高可判處終身監禁。





另外，四名年齡分別為 51 歲、28 歲、26 歲和 19 歲的男子，則被指控試圖購買非法藥物，這批人士將會在墨爾本法庭受審，警方預計將逮捕更多人。





據新西蘭警方稱，同一集團亦有參與向新西蘭進口 713 公斤冰毒的犯毒行動。





聯邦警察助理警務署長西雷克 (Hilda Sirec) 就形容有關的國際犯罪集團，是「威脅澳洲國家安全的份子」。





「他們正破壞澳洲的經濟、社會保障體系和金融體系。」









維州警察局助理局長希爾就認為，警方今次破獲 17 億元毒品的行動，「昰對有組織犯罪的一次強烈打擊」。





「警方向這些國際毒梟所發出的信息已非常明確：就是將會繼續與其他執法及情報部門合作，粉碎所有這些犯法行動。」





警方亦在過去 12 個月，曾多次成功緝獲大批毒品，包括曾破獲有犯罪份子，將價值 10 億元的可卡因運往西澳海岸；雪梨警方亦曾破獲隱藏在大理石中、價值約 16 億元的毒品。





全國各地的法院每日都會審理因毒品而衍生的罪犯案件。





澳洲犯罪情報委員會根據一份在3 月份發布的汚水分析報告就顯示，估計在 2021 年 8 月至 2022 年 8 月的一年期間，澳洲的癮君子用於甲基安非他命、可卡因和海洛英的金額約為 100 億元。





警方又指，希望今次的行動，能打擊澳洲國內的非法毒品交易。預計警方將在今日上午的記者會上透露更多關有關於今次破獲毒品的細節。





