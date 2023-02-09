澳幣「五蚊紙」新設計：向原住民致敬

The new Australian $5 bank note (AAP)

澳洲五元鈔票。 Source: AAP / AAP

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澳洲剛剛宣佈，計劃在澳幣五元鈔票上加入向原住民致敬的設計，取代已故女王伊利沙伯二世的頭像。今日鐳射全方位張艾利和大家介紹一下當中的來龍去脈。

澳洲宣布將移除五元澳幣鈔票上的英國君主像，以一個全新設計向原住民致敬，取代已故伊利沙伯二世女王 (Queen Elizabeth II) 的頭像。澳洲央行決定不在五元澳幣鈔票放上女王繼任者查理斯三世 (King Charles III) 頭像，意味著澳洲紙鈔上將不會留有英國君主像。

在九十年代，澳洲因應英女王伊利沙伯二世登基四十周年，在五元紙鈔印上其頭像，是本地唯一印有英國君主頭像的鈔票。

澳洲儲備銀行 (Reserve Bank of Australia) 表示，將與原住民討論一個全新的設計，「向澳洲第一民族 (First Australians) 的歷史文化致敬」。新版鈔票將花上幾年時間在設計及印製上，即使在新設計開始使用後，現有的五元澳幣仍是合法貨幣。

去年 9 月 8 日當伊利沙伯女王於過世後，澳洲曾公開悼念；但當時部份原住民團體也抗議英國殖民時期帶來的破壞性的衝擊，要求廢除君主制，引發今次澳幣新設計的決定。

澳洲央行表示，這項決定得到總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 的中間偏左工黨政府支持。艾班尼斯支持澳洲最終走向共和國。這項舉措受到澳洲共和運動的讚揚，他們強調，原住民的定居比英國人早了 65,000 年！

澳洲共和運動 (Australian Republic Movement) 主席費斯特 (Craig Foster) 表示，一位未經人民選舉的國王應該出現在我們的貨幣上來取代第一民族 (First Nations) 領袖、長老及優秀的澳洲人，這樣的想法在這個要說真話、和解並最終走向正式、文化與知識獨立的時代，已不再適當。

澳洲聯邦財政部助理部長利治 (Andrew Leigh) 表示，伊利沙伯二世肖像被印在澳元鈔票上是基於她本人而非君主身份，澳洲鈔票上印上英國君主肖像其實並非是必然。
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