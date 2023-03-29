活到過百歲不是夢？美國科學家探索「返老還童」新技術

古往今來，有誰不想長生不老、青春常駐？但生老病死是人類必經階段，誰也逃不過。不過，人類將想像力加上好奇心，轉化成毅力和生物科技，緃使長生不老的夢想仍是遙不可及，但逆轉衰老似乎並非不可能！科學家寄望科技能尋找出能阻止或逆轉衰老的辦法。最近美國哈佛的科學家成功將活的生物體「返老還童」，在老鼠實驗上成功創出「逆齡」的驚人發現！





在波士頓一所實驗室內，有兩隻同一窩出生的老鼠；第一隻看起來外貌蒼老，但另一隻居然年輕有活力。據美國本地媒體報導，哈佛大學醫學院遺傳學教授兼抗衰老專家大衛.冼佳亞 (David Sinclair) 的科學研究成功令年老失明的實驗老鼠恢復視力、大腦年輕化，同時變得更聰明；而老鼠甚至長出健康的肌肉和腎臟組織！究竟冼佳亞教授為這隻老鼠做過甚麼? 其實第二隻老鼠就是被研究團隊改造了原本的衰老的基因，將「誘導性能幹細胞」結合無害的病毒，植入原本視力已損壞的老鼠體内，進而令該老鼠變得更年輕、聰明和健康。



冼佳亞教授花了廿年時間，研究包括阿兹海默症患者在内的人體大腦幹細胞。發現疾病與老化共存，直言老化是不可逆轉的自然現象，而疾病自然也會隨著人體不斷老化陸續到來，但可以通過「重啟細胞編程」逆向操作，讓老化細胞回到最初年輕健康的狀態。





冼佳亞教授把人體老化的原因稱為「老化的資訊理論」(Information Theory of Aging)。他認為身體失去這類「資訊」，造成細胞忘記如何運作而衰老。這大概就像舊電腦內損壞一樣。而研究團隊如今可以裝設一個「重置按鈕」，恢復細胞再次正確讀取基因的能力，透過旗下實驗室和國際科學家研究證實，人體內有年輕備份，能加以刺激恢復再生！共同參予這項研究的韓裔遺傳學研究員楊在賢 (Jae-Hyun Yang) 表示，預料研究結果會徹底改變我們看待老化過程，還有研究岀治療與老化相關疾病的方程式。他認為衰老是一種可治療的疾病，高齡衰老引起的如心臟病、癌症、阿兹海默症、糖尿病、虛弱等疾病應該是能透過重置衰老細胞和控制基因而治療。相關理論被撰寫在暢銷著作內，書名為《可不可以不衰老》(Why We Age and Why We Don’t Have to)。





相關的學術論文目前發表於《細胞》(Cell) 學術期刊上，若能將這項技術運用在人身上，說不定人類可以活上數百歲！更不用擔心像是罹患癌症、心臟病或是阿茲海默症等等。根據冼佳亞教授表示，對大多數人來說，這樣的創舉在他們的有生之年就會發生，意味著很快便會應用在活人身上作臨床研究。





